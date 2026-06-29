Cesc Fabregas kembali ke Arsenal! Como mengonfirmasi jadwal laga persahabatan pramusim di Emirates Stadium

Meskipun Fabregas memiliki ikatan yang kuat dengan kedua klub tersebut, ini akan menjadi pertemuan pertama antara Arsenal dan Como dalam konteks apa pun. Pertandingan ini disambut dengan antusiasme oleh para pendukung kedua tim, dengan tim asal Italia itu sangat ingin melihat bagaimana skuad mereka bersaing melawan tim tangguh asuhan Mikel Arteta.

"Como 1907 akan bertandang ke Emirates Stadium musim panas ini untuk menghadapi Arsenal, juara Inggris dan runner-up Liga Champions musim lalu, dalam laga persahabatan pramusim," demikian dikonfirmasi klub dalam sebuah pernyataan. "Pertandingan ini akan menandai pertemuan pertama sepanjang sejarah antara Como 1907 dan Arsenal, yang akan membawa tim Lariani ke suasana magis dan ikonik di Emirates Stadium."