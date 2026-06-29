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Cesc Fabregas kembali ke Arsenal! Como mengonfirmasi jadwal laga persahabatan pramusim di Emirates Stadium
- AFP
Kembalinya sang legenda Arsenal yang penuh emosi
Pertandingan ini, yang dijadwalkan pada Rabu malam dengan kick-off pukul 19.30 BST, menandai kali pertama Fabregas kembali ke markas lamanya sebagai manajer. Ini akan menjadi momen yang mengharukan bagi pemain asal Spanyol tersebut, yang melakukan debut profesionalnya bersama Arsenal pada tahun 2003 dan menghabiskan delapan tahun menjadi idola para suporter sebelum pindah ke Barcelona. Bagi Como, lawatan ke Emirates Stadium merupakan langkah penting dalam perjalanan luar biasa mereka, sekaligus menjadi ujian berat melawan salah satu tim elit sepak bola dunia sebelum mereka memulai musim pertama mereka di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Pertemuan bersejarah di London Utara
Meskipun Fabregas memiliki ikatan yang kuat dengan kedua klub tersebut, ini akan menjadi pertemuan pertama antara Arsenal dan Como dalam konteks apa pun. Pertandingan ini disambut dengan antusiasme oleh para pendukung kedua tim, dengan tim asal Italia itu sangat ingin melihat bagaimana skuad mereka bersaing melawan tim tangguh asuhan Mikel Arteta.
"Como 1907 akan bertandang ke Emirates Stadium musim panas ini untuk menghadapi Arsenal, juara Inggris dan runner-up Liga Champions musim lalu, dalam laga persahabatan pramusim," demikian dikonfirmasi klub dalam sebuah pernyataan. "Pertandingan ini akan menandai pertemuan pertama sepanjang sejarah antara Como 1907 dan Arsenal, yang akan membawa tim Lariani ke suasana magis dan ikonik di Emirates Stadium."
Persiapan Como menjelang Liga Champions
Como berhasil mengamankan tempat mereka di kancah sepak bola Eropa dengan cara yang menakjubkan pada musim lalu, finis di empat besar Serie A dengan menggeser raksasa AC Milan dan Juventus. Klub ini kini melakukan investasi besar-besaran untuk memastikan mereka tetap kompetitif di berbagai ajang, termasuk baru-baru ini mengeluarkan biaya sebesar €60 juta untuk mempertahankan jasa gelandang serang andalan Nico Paz dari Real Madrid.
"Bagi BiancoBlu, ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menguji kemampuan mereka melawan salah satu tim terkuat dan paling konsisten di Eropa sebagai persiapan menjelang musim di mana Como 1907 akan berlaga di Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya dalam sejarah klub," lanjut pernyataan tersebut. "Para penggemar akan dapat membeli tiket masuk umum untuk pertandingan tersebut; rincian lebih lanjut mengenai penjualan tiket akan diumumkan segera melalui saluran resmi klub."
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri untuk musim 2026-27 yang sangat padat
Pertandingan persahabatan ini digelar pada waktu yang tepat bagi kedua tim, tepat 10 hari sebelum tim tamu memulai musim Serie A mereka dengan laga tandang melawan Udinese dan hanya sembilan hari sebelum Arsenal memulai upaya mempertahankan gelar Premier League melawan Coventry City. Tuan rumah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah kemampuan mereka sambil menargetkan musim domestik yang dominan lagi. Penonton di Emirates Stadium diperkirakan akan menyambut Fabregas dengan antusias, meskipun begitu peluit wasit dibunyikan, semua mata akan tertuju pada apakah timnya mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Inggris tersebut.