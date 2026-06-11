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Celtic menunjuk Martin O'Neill, yang berhasil meraih dua gelar, sebagai manajer tetap
Solusi permanen di Parkhead
Pria asal Irlandia Utara itu telah menandatangani kontrak berdurasi satu tahun yang dilengkapi opsi perpanjangan satu tahun, sebuah langkah yang menandakan kepercayaan penuh dewan direksi terhadap kemampuannya untuk mempertahankan dominasi klub belakangan ini.
Keputusan ini diambil setelah Celtic berhasil mengalahkan Hearts untuk merebut gelar Premiership di bawah bimbingan O'Neill, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai ikon modern bagi The Hoops. Dengan mengamankan masa depannya, Celtic telah memastikan stabilitas saat mereka berupaya membangun fondasi dari musim yang berhasil mempertahankan posisi mereka di puncak sepak bola Skotlandia dengan cara yang dramatis.
- Getty Images Sport
Membangun di atas warisan bersejarah
Selama berkarier di Celtic, Martin telah membawa sembilan gelar bergengsi bagi klub tersebut, termasuk gelar liga kelima berturut-turut Celtic sebagai bagian dari prestasi ganda liga dan Piala Skotlandia yang paling berkesan bulan lalu. Rekam jejaknya di klub ini tak tertandingi, mencakup treble domestik pertama bagi Celtic dalam 32 tahun, yang diraih pada musim perdananya pada tahun 2001, serta perjalanan bersejarah ke final Piala UEFA di Seville pada tahun 2003.
Musim lalu terbukti menjadi salah satu penampilan taktis terbaiknya hingga saat ini. O’Neill membawa klub ini meraih gelar Premiership ke-56 dengan memenangkan tujuh pertandingan liga terakhir. Ia kemudian mengakhiri salah satu klimaks paling menakjubkan dalam sejarah sepak bola Skotlandia dengan memastikan kemenangan keempatnya dan kemenangan ke-43 Celtic di Piala Skotlandia.
O’Neill menanggapi kesepakatan baru
Berbicara setelah pengumuman tersebut, O’Neill mengungkapkan kebanggaannya dapat melanjutkan perjalanannya bersama klub raksasa Glasgow itu. "Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk kembali menjabat sebagai manajer Celtic. Musim lalu akan selalu terkenang dalam ingatan kita semua, dan menjadi bagian dari kesuksesan itu telah sangat membangkitkan semangat saya untuk kembali bekerja demi menciptakan hari-hari seperti itu dan menghadirkan momen-momen tersebut bagi para pendukung kami," ujarnya.
"Tentu saja, semua ini tidak akan tercapai tanpa para pemain dan staf, dan saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menunjukkan fokus, tekad, dan bakat yang luar biasa di akhir musim untuk meraih gelar ganda liga dan piala. Saya secara khusus ingin berterima kasih kepada Dewan Direksi karena telah meminta saya kembali dan memberi saya kesempatan ini lagi."
- Getty Images Sport
Berfokus pada kesuksesan di masa depan
Terlepas dari kemeriahan seputar penunjukannya sebagai manajer tetap, sang manajer dengan cepat menegaskan bahwa kerja keras baru saja dimulai. “Kami tentu menyadari bahwa Celtic tidak boleh berpuas diri dengan kesuksesan masa lalu, jadi kami kini bertekad untuk terus maju bersama di musim mendatang demi kembali memberikan yang terbaik bagi klub dan para penggemar kami,” jelas O'Neill, sambil menyoroti ekspektasi yang tak pernah surut di Celtic Park.
Menyapa basis penggemar yang penuh gairah yang telah mendukungnya sepanjang masa jabatannya, ia menyimpulkan: “Saya berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka yang tak henti-hentinya; itu berarti segalanya bagi kami. Saya menantikan untuk kembali ke Celtic Park musim depan ketika kami akan bersatu dan berjuang lagi untuk memberikan kesuksesan kepada para penggemar yang layak mereka dapatkan atas dukungan tersebut.” Dengan situasi kepelatihan yang telah terselesaikan, Celtic kini mengalihkan perhatian mereka ke perekrutan pemain dan mempertahankan gelar domestik mereka.