Celtic menunjuk Martin O'Neill, yang berhasil meraih dua gelar, sebagai manajer tetap

Berbicara setelah pengumuman tersebut, O’Neill mengungkapkan kebanggaannya dapat melanjutkan perjalanannya bersama klub raksasa Glasgow itu. "Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk kembali menjabat sebagai manajer Celtic. Musim lalu akan selalu terkenang dalam ingatan kita semua, dan menjadi bagian dari kesuksesan itu telah sangat membangkitkan semangat saya untuk kembali bekerja demi menciptakan hari-hari seperti itu dan menghadirkan momen-momen tersebut bagi para pendukung kami," ujarnya.

"Tentu saja, semua ini tidak akan tercapai tanpa para pemain dan staf, dan saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menunjukkan fokus, tekad, dan bakat yang luar biasa di akhir musim untuk meraih gelar ganda liga dan piala. Saya secara khusus ingin berterima kasih kepada Dewan Direksi karena telah meminta saya kembali dan memberi saya kesempatan ini lagi."