Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
خالد محمود

Diterjemahkan oleh

Cedera otot paha Alphonso Davies dikonfirmasi, sementara Bayern Munich juga harus menepikan Jamal Musiala dan Jonas Urbig

Departemen medis Bayern Munich mengonfirmasi pada Rabu bahwa Alphonso Davies, Jonas Urbig, dan Jamal Musiala akan absen untuk sementara waktu setelah terpaksa ditarik keluar selama kemenangan 6-1 di Liga Champions melawan Atalanta. Kabar ini telah menaungi skuad Vincent Kompany, karena laporan resmi klub mengonfirmasi bahwa Davies mengalami cedera otot pada paha kanan bagian belakang selama babak kedua pertandingan Eropa di Bergamo, menandai kemunduran signifikan bagi pemimpin Bundesliga selama periode krusial musim ini.

  • Mimpi buruk yang berulang bagi Davies dan Musiala

    Meskipun masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, penampilan Davies terpaksa dihentikan pada menit ke-70 saat Bayern memimpin 6-0. Pemain internasional Kanada itu terjatuh ke posisi jongkok setelah mengalami cedera tanpa kontak, menggerakkan tangannya dengan frustrasi sebelum dihibur di pinggir lapangan oleh Tom Bischof dan pelatih Kompany. Kekecewaan ini sangat menyakitkan bagi bek sayap tersebut, yang baru saja kembali pada Desember setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL). Pertandingan berakhir dengan kekhawatiran tambahan bagi Kompany saat Musiala, yang baru kembali sejak Januari setelah mengalami patah kaki di Piala Dunia Klub tahun lalu, terpaksa keluar lapangan dengan pincang di waktu tambahan setelah mengalami masalah pergelangan kaki yang kambuh.

    • Iklan
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Bayern memberikan pembaruan mengenai trio

    Pernyataan dari klub mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut dan kiper Urbig "akan absen untuk sementara waktu," dengan penjelasan bahwa: "Davies mengalami cedera otot pada paha kanan, sementara kiper Urbig didiagnosis menderita gegar otak. Musiala mengalami reaksi nyeri akibat cedera pergelangan kakinya dari musim panas lalu. Ketiga pemain tersebut telah diperiksa secara menyeluruh oleh departemen medis klub."

  • Kekhawatiran terhadap kiper setelah Urbig mengalami gegar otak.

    Meskipun kehilangan Davies dan Musiala menjadi pukulan besar bagi raksasa Bavaria, kekhawatiran seputar Urbig akan menimbulkan masalah serius bagi Kompany. Juara Jerman tersebut sudah menghadapi masalah kebugaran seputar Manuel Neuer, yang absen dalam kemenangan tengah pekan melawan Atalanta setelah mengalami cedera betis pada Jumat lalu. Urbig, yang selama ini dianggap sebagai penerus Neuer, tampaknya akan absen dalam laga Bundesliga akhir pekan ini melawan Bayer Leverkusen karena protokol cedera kepala, artinya Sven Ulreich mungkin akan menggantikan Neuer jika ia tetap absen.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Kompany menghadapi dilema pemilihan.

    Dengan tiga pemain inti yang tidak tersedia, kedalaman skuad akan diuji. Klub mengakhiri pernyataan resmi mereka dengan mencatat bahwa "ketiga pemain tersebut telah diperiksa secara menyeluruh oleh departemen medis klub untuk menentukan sejauh mana cedera yang dialami." Dengan persaingan untuk gelar Liga Champions, Bundesliga, dan DFB-Pokal semakin sengit, Kompany berharap trio tersebut dapat kembali segera. 

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
0