Cedera otot paha Alphonso Davies dikonfirmasi, sementara Bayern Munich juga harus menepikan Jamal Musiala dan Jonas Urbig

Meskipun masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, penampilan Davies terpaksa dihentikan pada menit ke-70 saat Bayern memimpin 6-0. Pemain internasional Kanada itu terjatuh ke posisi jongkok setelah mengalami cedera tanpa kontak, menggerakkan tangannya dengan frustrasi sebelum dihibur di pinggir lapangan oleh Tom Bischof dan pelatih Kompany. Kekecewaan ini sangat menyakitkan bagi bek sayap tersebut, yang baru saja kembali pada Desember setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL). Pertandingan berakhir dengan kekhawatiran tambahan bagi Kompany saat Musiala, yang baru kembali sejak Januari setelah mengalami patah kaki di Piala Dunia Klub tahun lalu, terpaksa keluar lapangan dengan pincang di waktu tambahan setelah mengalami masalah pergelangan kaki yang kambuh.