AFP
Diterjemahkan oleh
Cedera otot paha Alphonso Davies dikonfirmasi, sementara Bayern Munich juga harus menepikan Jamal Musiala dan Jonas Urbig
Mimpi buruk yang berulang bagi Davies dan Musiala
Meskipun masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, penampilan Davies terpaksa dihentikan pada menit ke-70 saat Bayern memimpin 6-0. Pemain internasional Kanada itu terjatuh ke posisi jongkok setelah mengalami cedera tanpa kontak, menggerakkan tangannya dengan frustrasi sebelum dihibur di pinggir lapangan oleh Tom Bischof dan pelatih Kompany. Kekecewaan ini sangat menyakitkan bagi bek sayap tersebut, yang baru saja kembali pada Desember setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL). Pertandingan berakhir dengan kekhawatiran tambahan bagi Kompany saat Musiala, yang baru kembali sejak Januari setelah mengalami patah kaki di Piala Dunia Klub tahun lalu, terpaksa keluar lapangan dengan pincang di waktu tambahan setelah mengalami masalah pergelangan kaki yang kambuh.
- Getty Images Sport
Bayern memberikan pembaruan mengenai trio
Pernyataan dari klub mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut dan kiper Urbig "akan absen untuk sementara waktu," dengan penjelasan bahwa: "Davies mengalami cedera otot pada paha kanan, sementara kiper Urbig didiagnosis menderita gegar otak. Musiala mengalami reaksi nyeri akibat cedera pergelangan kakinya dari musim panas lalu. Ketiga pemain tersebut telah diperiksa secara menyeluruh oleh departemen medis klub."
Kekhawatiran terhadap kiper setelah Urbig mengalami gegar otak.
Meskipun kehilangan Davies dan Musiala menjadi pukulan besar bagi raksasa Bavaria, kekhawatiran seputar Urbig akan menimbulkan masalah serius bagi Kompany. Juara Jerman tersebut sudah menghadapi masalah kebugaran seputar Manuel Neuer, yang absen dalam kemenangan tengah pekan melawan Atalanta setelah mengalami cedera betis pada Jumat lalu. Urbig, yang selama ini dianggap sebagai penerus Neuer, tampaknya akan absen dalam laga Bundesliga akhir pekan ini melawan Bayer Leverkusen karena protokol cedera kepala, artinya Sven Ulreich mungkin akan menggantikan Neuer jika ia tetap absen.
- Getty Images Sport
Kompany menghadapi dilema pemilihan.
Dengan tiga pemain inti yang tidak tersedia, kedalaman skuad akan diuji. Klub mengakhiri pernyataan resmi mereka dengan mencatat bahwa "ketiga pemain tersebut telah diperiksa secara menyeluruh oleh departemen medis klub untuk menentukan sejauh mana cedera yang dialami." Dengan persaingan untuk gelar Liga Champions, Bundesliga, dan DFB-Pokal semakin sengit, Kompany berharap trio tersebut dapat kembali segera.
Iklan