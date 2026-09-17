Sepanjang siklus Piala Dunia pertama Mauricio Pochettino bersama Tim Nasional Putra Amerika Serikat, tugasnya adalah mempersempit kumpulan pemain. Ia memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyusun skuad terbaik berisi 26 pemain yang bisa ia bangun. Untuk melakukannya, fokusnya harus lebih pada penyaringan daripada penambahan.
Tugasnya kini berbeda. Dengan masih ada empat tahun menuju 2030, tugas baru Pochettino adalah memperluas, dan Anda sudah bisa melihat pendekatannya terhadap tugas itu lewat rilis skuad pertamanya setelah Piala Dunia.
Pada Kamis, U.S. Soccer mengumumkan tim berisi 28 pemain pilihan Pochettino, yang mencakup 13 pemain tanpa caps dengan rata-rata usia 19 tahun enam bulan. Skuad ini dipenuhi para remaja yang tampak memiliki potensi tanpa batas, tetapi juga tidak kekurangan pemain veteran di dalam tim untuk membantu membimbing mereka.
"Sekarang ini adalah proses yang berbeda untuk membangun skuad," kata Pochettino, "juga dengan gagasan bukan hanya untuk tampil hari ini, tetapi juga untuk membantu para pemain muda ini menjadi lebih matang, lebih berpengalaman. Salah satu fokus terbesar federasi adalah Olimpiade dalam dua tahun, dan saya pikir memberi kesempatan untuk terlibat dalam tim senior ini adalah sesuatu yang akan membuahkan hasil dan sangat membantu bagi para pemain muda ini."
Dengan itu dalam pikiran, GOAL mengulas para pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari skuad terbaru USMNT...