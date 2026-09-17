Sapa si bocah ajaib ini, yang berada di apa yang diharapkan dan diyakini banyak orang akan menjadi yang pertama dari banyak pemusatan latihan USMNT.

Sullivan sudah menanjak selama bertahun-tahun, tetapi usianya masih baru 16 tahun. Namun, musim ini performanya sejalan dengan hype yang mengelilinginya, dan itulah alasan dia ada di sini. Pochettino bukan tipe yang memanggil bintang media sosial; dia memanggil pemain sepakbola yang bagus, dan saat ini Sullivan adalah itu.

"Dia pantas mendapatkan semua pujian yang dia terima," kata Pochettino. "Saya pikir itu karena dia tampil baik. Dia memberi assist, mencetak gol, dan dia berusia 16 tahun. Kami tidak mengatakan dia tidak pantas mendapatkan pujian itu. Yang penting adalah membantu, mendampinginya, dan memberikan pola yang solid serta dukungan, karena dia masih perlu menunjukkan, berkembang, berevolusi, dan menjadi lebih matang. Dia baru 16 tahun. Dia masih anak-anak, tetapi saya pikir yang paling penting adalah kami sekarang punya kesempatan karena dia pantas bergabung dengan kami di tim nasional."

Apakah dia akan menjadi lebih baik di masa depan? Tentu saja, dan cara terbaik untuk mendorong itu adalah memberinya kesempatan untuk mencoba dan, kadang-kadang, gagal. Ini adalah salah satu kesempatan itu. Sullivan mungkin siap atau mungkin tidak siap untuk level ini. Dia mungkin bisa atau mungkin tidak bisa begitu saja masuk ke pemusatan latihan ini dan sukses, seperti yang telah dia lakukan hampir di mana pun. Sejujurnya, apakah dia sukses atau tidak, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah dia mendapatkan kesempatan untuk mencoba.

Semakin banyak kesempatan itu datang, dia akan semakin siap dan, jika tujuannya adalah membuatnya siap menjadi bintang pada usia 20 tahun pada 2030, memulainya sekarang bukanlah ide yang buruk. Namun sekarang semua bergantung padanya untuk memaksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sorotan pasti akan tertuju padanya, seperti yang selalu terjadi.