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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

Cavan Sullivan dan Mathis Albert mencuri perhatian, sementara Christian Pulisic harus menunggu dengan frustrasi: Pemenang dan pecundang dari skuad USMNT terbaru

Analysis
USA
Winners & losers
FEATURES
C. Sullivan
C. Pulisic
M. Pochettino
M. Albert

GOAL mengulas skuad terbaru jelang empat pertandingan persahabatan mendatang

Sepanjang siklus Piala Dunia pertama Mauricio Pochettino bersama Tim Nasional Putra Amerika Serikat, tugasnya adalah mempersempit kumpulan pemain. Ia memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyusun skuad terbaik berisi 26 pemain yang bisa ia bangun. Untuk melakukannya, fokusnya harus lebih pada penyaringan daripada penambahan.

Tugasnya kini berbeda. Dengan masih ada empat tahun menuju 2030, tugas baru Pochettino adalah memperluas, dan Anda sudah bisa melihat pendekatannya terhadap tugas itu lewat rilis skuad pertamanya setelah Piala Dunia.

Pada Kamis, U.S. Soccer mengumumkan tim berisi 28 pemain pilihan Pochettino, yang mencakup 13 pemain tanpa caps dengan rata-rata usia 19 tahun enam bulan. Skuad ini dipenuhi para remaja yang tampak memiliki potensi tanpa batas, tetapi juga tidak kekurangan pemain veteran di dalam tim untuk membantu membimbing mereka.

"Sekarang ini adalah proses yang berbeda untuk membangun skuad," kata Pochettino, "juga dengan gagasan bukan hanya untuk tampil hari ini, tetapi juga untuk membantu para pemain muda ini menjadi lebih matang, lebih berpengalaman. Salah satu fokus terbesar federasi adalah Olimpiade dalam dua tahun, dan saya pikir memberi kesempatan untuk terlibat dalam tim senior ini adalah sesuatu yang akan membuahkan hasil dan sangat membantu bagi para pemain muda ini."

Dengan itu dalam pikiran, GOAL mengulas para pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari skuad terbaru USMNT...

  • San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    PEMENANG: Cavan Sullivan

    Sapa si bocah ajaib ini, yang berada di apa yang diharapkan dan diyakini banyak orang akan menjadi yang pertama dari banyak pemusatan latihan USMNT.

    Sullivan sudah menanjak selama bertahun-tahun, tetapi usianya masih baru 16 tahun. Namun, musim ini performanya sejalan dengan hype yang mengelilinginya, dan itulah alasan dia ada di sini. Pochettino bukan tipe yang memanggil bintang media sosial; dia memanggil pemain sepakbola yang bagus, dan saat ini Sullivan adalah itu.

    "Dia pantas mendapatkan semua pujian yang dia terima," kata Pochettino. "Saya pikir itu karena dia tampil baik. Dia memberi assist, mencetak gol, dan dia berusia 16 tahun. Kami tidak mengatakan dia tidak pantas mendapatkan pujian itu. Yang penting adalah membantu, mendampinginya, dan memberikan pola yang solid serta dukungan, karena dia masih perlu menunjukkan, berkembang, berevolusi, dan menjadi lebih matang. Dia baru 16 tahun. Dia masih anak-anak, tetapi saya pikir yang paling penting adalah kami sekarang punya kesempatan karena dia pantas bergabung dengan kami di tim nasional."

    Apakah dia akan menjadi lebih baik di masa depan? Tentu saja, dan cara terbaik untuk mendorong itu adalah memberinya kesempatan untuk mencoba dan, kadang-kadang, gagal. Ini adalah salah satu kesempatan itu. Sullivan mungkin siap atau mungkin tidak siap untuk level ini. Dia mungkin bisa atau mungkin tidak bisa begitu saja masuk ke pemusatan latihan ini dan sukses, seperti yang telah dia lakukan hampir di mana pun. Sejujurnya, apakah dia sukses atau tidak, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah dia mendapatkan kesempatan untuk mencoba.

    Semakin banyak kesempatan itu datang, dia akan semakin siap dan, jika tujuannya adalah membuatnya siap menjadi bintang pada usia 20 tahun pada 2030, memulainya sekarang bukanlah ide yang buruk. Namun sekarang semua bergantung padanya untuk memaksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sorotan pasti akan tertuju padanya, seperti yang selalu terjadi.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Christian Pulisic

    Alasan dia tidak ada di sini jelas: Pulisic baru pulih dari cedera dan baru-baru ini menjalani penampilan pertamanya musim ini. Menerbangkannya melintasi Atlantik untuk memainkan empat pertandingan dalam dua pekan tentu akan menjadi keputusan yang tidak bijak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

    Meski begitu, absennya Pulisic tetap bukan situasi ideal, hanya karena banyak narasi seputar Piala Dunia yang mengecewakan masih terus bertahan akibat ketidakhadirannya.

    Kenyataan pahitnya, dia tidak bisa mengubah narasi-narasi itu dalam waktu dekat, dan dia jelas juga tidak akan bisa mengubahnya dalam rangkaian laga persahabatan lebih dari tiga setengah tahun sebelum Piala Dunia berikutnya. Namun, dia sebenarnya bisa memulainya. Ada kelompok suporter yang percaya Pulisic perlu menunjukkan tekad dan gairah yang lebih besar, dan dia tidak akan mendapat kesempatan itu pada musim gugur ini.

    Jadi, ini memang disayangkan baginya, tetapi juga menjadi realitas baru. Pulisic adalah pemain yang punya sesuatu untuk dibuktikan, dan membuktikannya akan sulit. Proses itu harus dimulai di kesempatan lain.

    "Saya pikir sekarang pendekatannya benar-benar berbeda dibandingkan masa lalu," kata Pochettino. "Piala Dunia masih empat tahun lagi. Kami perlu bekerja dengan sasaran dan tujuan yang berbeda, dan karena alasan yang berbeda, skuad itu adalah skuad yang merupakan skuad terbaik yang bisa kami susun untuk pemusatan latihan ini."

  • Yunus Musah USMNT vs Panama HICGetty Images

    PEMENANG: Yunus Musah

    Setelah lebih dari satu setengah tahun tersisih, Musah kembali, dan ia memang pantas mendapatkannya.

    Beberapa tahun terakhir tidak mudah bagi Musah, yang stagnan di Milan dan nyaris tak menemukan kegembiraan saat dipinjamkan ke Atalanta. Namun kini ia bersama Milan, dan ia berkontribusi, yang tampaknya sangat membantu kepercayaan dirinya dan juga keyakinan Pochettino terhadapnya.

    Musah masih baru berusia 23 tahun dan, meski ia bisa dibilang salah satu anggota senior dalam kelompok ini, ia tetap pemain muda dengan potensi besar dan ruang untuk berkembang. Perkembangan tidak selalu linear, dan perjalanan Musah jelas juga tidak demikian. Namun, perjalanan itu telah membawanya kembali ke tempat yang ia inginkan: bersama USMNT.

    "Yunus masih muda," kata Pochettino. "Dia tidak terlibat di Piala Dunia terakhir, tetapi sekarang, setelah melihat sejak awal musim bahwa dia tampil dengan cara yang kami harapkan, karena beberapa pemain bisa bermain sepanjang pertandingan tetapi mereka tidak tampil dengan cara yang kami harapkan, itulah sebabnya kami memanggilnya lagi. Ini benar-benar terbuka, seperti halnya untuk pemain-pemain lainnya."

    Tentu saja ia harus memaksimalkan kesempatan ini, dan ia juga masih punya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberikan kesan kedua yang baik kepada Pochettino. Namun, pemusatan latihan ini bisa menjadi awal yang dibutuhkan Musah, saat ia berupaya mengembalikan kariernya bersama USMNT ke jalur yang tepat.

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  • imago-sport-1078583059.jpgSOPA Images

    Pecundang: peserta Piala Dunia

    Dari 28 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan, 13 di antaranya merupakan anggota skuad Piala Dunia musim panas ini.

    Banyak di antara mereka adalah starter: Tyler Adams, Chris Richards, Antonee Robinson, Sergino Dest, Matt Freese. Ada juga nama-nama yang memang dipahami absen seperti Pulisic, Weston McKennie, dan Folarin Balogun, yang semuanya sedang mengalami masalah cedera. Lalu ada Tim Ream, yang pada usia 38 tahun mungkin tidak lagi dipandang sebagai bagian dari siklus ini, meski Pochettino belum mengatakan apa pun soal statusnya dan sang bek menyatakan dirinya masih tersedia untuk tugas internasional.

    Namun, bagi mereka yang bukan starter pada musim panas ini, tempat di skuad jauh lebih sulit didapat. Matt Turner, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alejandro Zendejas; semuanya veteran Piala Dunia, tetapi semuanya ditinggalkan di rumah. 

    Pochettino menegaskan bahwa pencoretan bukanlah keputusan permanen dan setiap pemain bisa kembali menembus tim lewat performa mereka. Meski begitu, ketika Anda memperluas kumpulan pemain, para pemain nomor 15-26 dalam skuad Piala Dunia-lah yang harus berjuang untuk tempat mereka. Pertarungan itu sudah dimulai.

    "Pintu terbuka untuk semua orang," kata Pochettino. "Sekarang ini adalah awal yang baru. Ini siklus yang baru. Ini bukan soal apa yang terjadi satu tahun lalu, satu setengah tahun lalu, apa yang terjadi di Piala Dunia. Sejujurnya, ini awal yang segar. Ini adalah skuad yang kami anggap terbaik untuk periode itu."

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    PEMENANG: Mathis Albert

    Jika Albert bermain 93 menit di pemusatan latihan kali ini, itu berarti dia akan mencatatkan lebih banyak menit di level senior bersama tim nasionalnya ketimbang bersama klubnya. Meski begitu, Pochettino memutuskan bahwa memanggilnya tetap layak dilakukan. Itu merupakan dukungan yang cukup kuat terhadap potensinya, bukan?

    Meski mudah untuk mengatakan bahwa remaja seperti Sullivan, Neil Pierre, dan Adri Mehmeti layak mendapat tempat mereka berkat penampilan di lapangan, Albert belum benar-benar melakukan hal itu untuk saat ini. Namun, catatan yang jelas adalah dia bermain untuk klub papan atas di Eropa. Dortmund menaruh harapan besar kepadanya, itulah sebabnya dia sudah berada di dalam dan sekitar tim utama pada usia 17 tahun dan, jika Dortmund memercayai seorang pemain, biasanya itu karena pemain tersebut memang sangat bagus.

    Jadi, meski Albert adalah pemain paling minim pengalaman di pemusatan latihan ini, bisa jadi justru dialah pemain dengan potensi terbesar. Itulah alasan Pochettino ingin melihatnya lebih dekat, dan itulah mengapa dia berada di pemusatan latihan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bisa membawanya menuju hal-hal yang lebih besar dan lebih baik di level klub maupun tim nasional.