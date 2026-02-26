Transfer PERDANA Era Carrick! Manchester United Sepakat JUAL Bintang 27 Tahun Ini

Article continues below
Transfer ini menjadi babak baru yang cukup cepat bagi Bayindir, yang telah mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi bersama Manchester United. Didatangkan sebagai pelapis Andre Onana pada musim 2023/24, mantan kapten Fenerbahce itu mencatatkan 10 penampilan musim lalu menyusul buruknya performa Onana. Dengan kiper Kamerun itu kemudian dipinjamkan ke Trabszonspor, Bayindir bahkan mengawali musim 2025/26 sebagai pilihan utama di bawah mistar.
Namun, statusnya sebagai kiper nomor satu tak berlangsung lama. Setelah menjadi starter pada enam laga Liga Inggris pertama musim ini, posisinya akhirnya digusur oleh Senne Lammens, kiper muda asal Belgia yang baru saja didatangkan dari Royal Antwerp. Sejak saat itu, Bayindir kembali berperan sebagai penjaga gawang nomor dua.
Menurut laporan Fanatik, Besiktas berhasil menyepakati biaya transfer dengan Manchester United untuk memulangkan Bayindir ke Super Lig Turkiye. The Red Devils disebut akan menerima dana sekitar £4,4 juta untuk sang kiper, yang sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun.
Kesepakatan ini mencerminkan keinginan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik demi menit bermain reguler. Dengan pengalaman 145 penampilan bersama Fenerbahce sebelum pindah ke EPL, reputasi Bayindir di sepakbola Turki tidak diragukan lagi.
Ia telah mencatatkan 133 penampilan di kasta tertinggi Turki, termasuk 116 bersama Fenerbahce dan 17 saat membela MKE Ankaragucu. Bagi Man United, penjualan ini menjadi langkah pragmatis untuk merampingkan skuad menjelang musim 2026/27.
Kepergian Bayindir menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait kedalaman skuad di posisi penjaga gawang. Senne Lammens kini telah memantapkan diri sebagai pilihan utama lewat serangkaian performa impresif, terakhir menuai pujian David Moyes dan kiper legendaris Man United Edwin van der Sar atas perannya membantu MU menang 1-0 kontra Everton. Akan tetapi, manajemen masih harus menentukan komposisi pelapisnya.
Situasi semakin kompleks dengan situasi kembalinya Andre Onana dari masa peminjaman selama satu musim di Trabzonspor pada musim panas 2026 nanti. Spekulasi mengenai masa depan kiper asal Kamerun itu terus berkembang, karena ia diyakini berharap mendapat kesempatan merebut kembali posisi nomor satu di Old Trafford. Meski demikian, banyak pihak memperkirakan Onana justru akan dijual secara permanen.
Man United pun sudah dilaporkan turut mengincar kiper bintang raksasa Serie A Atalanta, yang diharapkan bisa bersaing langsung dengan Lammens.
Salah satu solusi internal yang menarik perhatian staf pelatih adalah Radek Vitek. Kiper berusia 22 tahun itu menjalani musim pinjaman yang produktif bersama Bristol City dan mendapat banyak pujian atas penampilannya di Championship, membantu tim asuhan Gerhard Struber menempati peringkat delapan dan hanya tertinggal empat poin dari zona playoff.
Perkembangannya membuat namanya masuk dalam perbincangan untuk menjadi bagian permanen skuad utama pada musim 2026/27. Jika Man United memilih mempromosikan pemain dari akademi, Vitek dapat menjadi opsi ekonomis sebagai pelapis utama Lammens tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk rekrutan baru.
Dengan kesepakatan Bayindir yang dikabarkan hampir rampung, fokus di Carrington kini beralih pada penyempurnaan komposisi skuad jelang musim baru. Melepas pemain pelapis dianggap sebagai langkah penting untuk memberi fleksibilitas dalam mendatangkan tambahan amunisi.