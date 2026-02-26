Transfer PERDANA Era Carrick! Manchester United Sepakat JUAL Bintang 27 Tahun Ini

Transfer ini menjadi babak baru yang cukup cepat bagi Bayindir, yang telah mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi bersama Manchester United. Didatangkan sebagai pelapis Andre Onana pada musim 2023/24, mantan kapten Fenerbahce itu mencatatkan 10 penampilan musim lalu menyusul buruknya performa Onana. Dengan kiper Kamerun itu kemudian dipinjamkan ke Trabszonspor, Bayindir bahkan mengawali musim 2025/26 sebagai pilihan utama di bawah mistar.

Namun, statusnya sebagai kiper nomor satu tak berlangsung lama. Setelah menjadi starter pada enam laga Liga Inggris pertama musim ini, posisinya akhirnya digusur oleh Senne Lammens, kiper muda asal Belgia yang baru saja didatangkan dari Royal Antwerp. Sejak saat itu, Bayindir kembali berperan sebagai penjaga gawang nomor dua.