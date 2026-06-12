Sulit untuk tampil lebih buruk daripada Damien Comolli. Namun setahun yang lalu, saat Comolli baru saja datang, orang-orang berkata: sulit untuk tampil lebih buruk daripada Giuntoli. Namun, manajer asal Prancis itu berhasil melakukannya, dengan kegagalan Juventus lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2011 (jika tidak memperhitungkan diskualifikasi pada 2023, yang diputuskan di atas meja, bukan di lapangan). Kini giliran Giovanni Carnevali, ide terbaru John Elkann di tengah kekacauan tak berujung para eksekutif yang, sejak 2021, telah melihat bergantinya nama-nama seperti Paratici, Arrivabene, Cherubini, Scanavino, Giuntoli, Comolli, Modesto, Ottolini, dan Chiellini dalam berbagai peran, selain Presiden Ferrero. Bagi Carnevali, upaya untuk membangkitkan Juventus kembali tidak akan mudah, dan dalam hal citra, direktur eksekutif baru Bianconeri ini juga harus melepaskan diri dari bayang-bayang Beppe Marotta, presiden Inter, yang pernikahannya pernah ia saksikan.
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Carnevali kini harus berhadapan dengan Marotta. Sulit untuk tampil lebih buruk daripada Comolli
COMOLLI, BENAR-BENAR BENCANA
Petualangan Comolli di Juventus, yang berlangsung selama satu tahun dan satu minggu, berakhir dengan bencana. Terlepas dari hasil yang sangat buruk dari segi olahraga, manajer asal Prancis ini gagal di semua lini. Comolli gagal di bursa transfer, dengan pembelian mahal dan performa buruk seperti Openda, David, dan Zhegrova; ia gagal dalam negosiasi perpanjangan kontrak Vlahovic yang tidak terwujud; dan ia gagal dalam pemilihan pelatih. Comolli awalnya mempertahankan Tudor tanpa benar-benar menghargainya, kemudian mendekati Conte dan Gasperini namun mendapat dua penolakan, dan akhirnya memecat Tudor saat menghadapi kesulitan awal, menerima keputusan untuk memilihSpalletti—yang terutama didukung oleh Chiellini—meski hubungan baik dengan Spalletti tak pernah terjalin. Kesimpulannya, tetesan yang membuat gelas tumpah di mata Elkann adalah awal yang sangat tidak pasti dari bursa transfer saat ini: penolakan terhadap Alisson dan Bernardo Silva, proses negosiasi yang berlarut-larut untuk Sorloth, dan tidak adanya solusi untuk penjualan pemain yang harus dilakukan Juve.
GELAR SARJANA CARNEVALI
Maka, giliran Carnevali, yang sejak 2014 telah menjadikan Sassuolo sebagai klub yang kokoh di kancah sepak bola Italia. Carnevali sangat memahami sepak bola Italia, di segala aspek: politik, olahraga, bursa transfer, hingga pemantauan pemain. Carnevali telah meniti kariernya sejak tahun 80-an, saat ia bekerja bersama Marotta di Monza. Meskipun penampilannya yang awet muda, Carnevali akan menginjak usia 65 tahun (pada bulan November), sehingga ia bukanlah seorang eksekutif 'muda': ia adalah salah satu eksekutif paling berpengalaman dan ahli di dunia sepak bola Italia. Selain itu, menjalankan fungsi ini di Sassuolo adalah satu hal, namun melakukannya di Juventus adalah hal lain, dengan segala ekspektasi dan tekanan yang menyertai peran ini. Setelah belajar seumur hidup, bagi Carnevali, Juve adalah gelar yang diraih di lapangan, titik puncak karier, yang harus ia hormati dengan berusaha membawa Si Nyonya Tua kembali meraih kemenangan. Kata-kata yang diucapkannya saat penunjukan mengarah ke sana: "Kami akan bekerja untuk menjadikan Juventus semakin menonjol di kancah nasional dan internasional dengan menghormati sejarah Klub dan ambisi para pendukung Bianconeri."
TANTANGAN BAGI MAROTTA
Di dunia suporter, dan dalam persaingan antar-suporter, Carnevali adalah sosok dari Sassuolo yang dalam ejekan antar-kelompok suporter sering dijuluki 'Scansuolo', baik saat melawan Juventus asuhan Marotta maupun Inter asuhan Marotta. Dari sudut pandang politik, dalam pertarungan di Lega Calcio, Juventus dan Inter hampir selalu memiliki posisi yang sama, dan hal ini tidak akan berubah. Namun dari segi citra, mengingat persaingan antara Juventus dan Inter, baik di lapangan maupun di bursa transfer, meskipun menghormati persahabatan yang panjang dan kokoh, kini Carnevali harus mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang Marotta. Mungkin dengan segera mencoba menantang Nerazzurri dalam beberapa target transfer.