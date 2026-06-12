Carnevali kini harus berhadapan dengan Marotta. Sulit untuk tampil lebih buruk daripada Comolli

Maka, giliran Carnevali, yang sejak 2014 telah menjadikan Sassuolo sebagai klub yang kokoh di kancah sepak bola Italia. Carnevali sangat memahami sepak bola Italia, di segala aspek: politik, olahraga, bursa transfer, hingga pemantauan pemain. Carnevali telah meniti kariernya sejak tahun 80-an, saat ia bekerja bersama Marotta di Monza. Meskipun penampilannya yang awet muda, Carnevali akan menginjak usia 65 tahun (pada bulan November), sehingga ia bukanlah seorang eksekutif 'muda': ia adalah salah satu eksekutif paling berpengalaman dan ahli di dunia sepak bola Italia. Selain itu, menjalankan fungsi ini di Sassuolo adalah satu hal, namun melakukannya di Juventus adalah hal lain, dengan segala ekspektasi dan tekanan yang menyertai peran ini. Setelah belajar seumur hidup, bagi Carnevali, Juve adalah gelar yang diraih di lapangan, titik puncak karier, yang harus ia hormati dengan berusaha membawa Si Nyonya Tua kembali meraih kemenangan. Kata-kata yang diucapkannya saat penunjukan mengarah ke sana: "Kami akan bekerja untuk menjadikan Juventus semakin menonjol di kancah nasional dan internasional dengan menghormati sejarah Klub dan ambisi para pendukung Bianconeri."



