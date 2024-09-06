Carlo Ancelotti Real Madrid 2024-25Getty Images
Muhammad Zaki dan Soham Mukherjee

Carlo Ancelotti Serius Ke Arab Saudi, Real Madrid Sudah Temukan Pengganti

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Carlo Ancelotti kabarnya serius mempertimbangkan hijrah ke Arab Saudi, dan Real Madrid telah menemukan pengganti sempurna untuknya.

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  • Ancelotti dikontrak Real Madrid sampai 2026
  • Didekat klub Saudi
  • Los Blancos sudah temukan penerus
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