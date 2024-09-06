Carlo Ancelotti Serius Ke Arab Saudi, Real Madrid Sudah Temukan Pengganti

Getty ImagesMuhammad Zaki dan Soham MukherjeeCarlo Ancelotti Serius Ke Arab Saudi, Real Madrid Sudah Temukan PenggantiReal MadridC. AncelottiLaLigaX. AlonsoBayer LeverkusenBundesligaSaudi Pro LeagueCarlo Ancelotti kabarnya serius mempertimbangkan hijrah ke Arab Saudi, dan Real Madrid telah menemukan pengganti sempurna untuknya.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowAncelotti dikontrak Real Madrid sampai 2026Didekat klub SaudiLos Blancos sudah temukan penerusArtikel dilanjutkan di bawah ini