Terus Dicueki Carlo Ancelotti Di Real Madrid, Arda Guler Incar Transfer Ke AC Milan Atau Inter Milan
Masa depan Arda Guler di Real Madrid diragukan, AC Milan dan Inter favorit untuk merekrutnya setelah dia kesulitan menarik hati Carlo Ancelotti.
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- Guler tidak dapat menemukan tempat di bawah Ancelotti
- Telah bermain di bawah 1.000 menit musim ini
- Raksasa Serie A Milan dan Inter memantau pemain Turki tersebut