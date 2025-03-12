Arda GulerGetty Images Sport
Parshva Shah dan Anugerah Pamuji

Terus Dicueki Carlo Ancelotti Di Real Madrid, Arda Guler Incar Transfer Ke AC Milan Atau Inter Milan

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Masa depan Arda Guler di Real Madrid diragukan, AC Milan dan Inter favorit untuk merekrutnya setelah dia kesulitan menarik hati Carlo Ancelotti.

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  • Guler tidak dapat menemukan tempat di bawah Ancelotti
  • Telah bermain di bawah 1.000 menit musim ini
  • Raksasa Serie A Milan dan Inter memantau pemain Turki tersebut
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