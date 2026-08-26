Cafu mengungkap kebenaran tentang satu dekade kepemimpinan Gianni Infantino di FIFA

Integrasi para mantan pemain ini jauh melampaui peran duta semata. Cafu menegaskan bahwa pengalaman luas mereka di lapangan secara langsung memengaruhi kebijakan olahraga saat ini. Kelompok ini merasa benar-benar dihormati oleh otoritas pusat olahraga tersebut.

"Pendapat kami didengar, dan banyak inisiatif yang dijalankan atas nama olahraga ini dibentuk oleh refleksi, ide, rencana, dan partisipasi kami," tambah Cafu.

"Kami tahu bagaimana sepakbola dapat mengubah hidup, memperbaiki masyarakat, dan memperluas peluang bagi orang-orang di seluruh dunia; dan kami berkomitmen untuk terus membawa harapan itu kepada mereka. Kami tetap siap mendukung kemajuan besar yang telah dialami olahraga kami dalam satu dekade terakhir, memastikan bahwa olahraga ini terus menjangkau dan memberi manfaat kepada orang-orang di semua negara di seluruh dunia tempat sepakbola dimainkan."