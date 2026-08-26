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Cafu mengungkap kebenaran tentang satu dekade kepemimpinan Gianni Infantino di FIFA
Cafu menyatakan dukungan kuat untuk tata kelola FIFA
Cafu merilis pernyataan publik yang menyatakan dukungannya kepada FIFA dan presiden Infantino. Ia menggunakan Instagram untuk membagikan pandangannya tentang kerja administrasi terbaru badan pengatur tersebut. Menurut bek legendaris itu, tata kelola sepakbola modern telah berubah secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ia merasa administrasi saat ini secara aktif berupaya melibatkan mereka yang pernah memainkan olahraga ini.
- AFP
Para pemain diberi suara di meja perundingan
Dalam pernyataannya di media sosial, Cafu menyoroti perubahan struktural yang telah mengintegrasikan pemain ke dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengungkapkan kepuasan mendalam atas cara para pemangku kepentingan utama sepak bola kini diperlakukan.
Cafu menyatakan: "Selama 10 tahun terakhir, kami telah mengikuti kerja yang dilakukan FIFA dan Presiden Infantino untuk mendorong keterwakilan dalam sepak bola, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Para pemain dan mantan pemain telah diberi suara dan tempat di meja dengan ambil bagian dalam komite, proyek, dan kelompok kerja."
Membentuk masa depan sepak bola global
Integrasi para mantan pemain ini jauh melampaui peran duta semata. Cafu menegaskan bahwa pengalaman luas mereka di lapangan secara langsung memengaruhi kebijakan olahraga saat ini. Kelompok ini merasa benar-benar dihormati oleh otoritas pusat olahraga tersebut.
"Pendapat kami didengar, dan banyak inisiatif yang dijalankan atas nama olahraga ini dibentuk oleh refleksi, ide, rencana, dan partisipasi kami," tambah Cafu.
"Kami tahu bagaimana sepakbola dapat mengubah hidup, memperbaiki masyarakat, dan memperluas peluang bagi orang-orang di seluruh dunia; dan kami berkomitmen untuk terus membawa harapan itu kepada mereka. Kami tetap siap mendukung kemajuan besar yang telah dialami olahraga kami dalam satu dekade terakhir, memastikan bahwa olahraga ini terus menjangkau dan memberi manfaat kepada orang-orang di semua negara di seluruh dunia tempat sepakbola dimainkan."
- AFP
Kemajuan yang terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang
Menatap ke depan, Cafu menegaskan bahwa kemitraan antara para mantan pemain dan FIFA ini akan terus berlanjut. Kelompok-kelompok kerja yang telah dibentuk akan tetap menjalankan peran aktif mereka dalam membentuk regulasi serta proyek pengembangan di masa depan.
Tujuan utamanya adalah memastikan ekspansi olahraga ini yang terus berlanjut menjangkau setiap sudut dunia. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan ini, Cafu dan rekan-rekannya berharap dapat memastikan sepakbola memberi manfaat bagi masyarakat di semua negara tempat olahraga ini dimainkan.
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