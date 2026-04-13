Menurut laporan tersebut, juara Liga Champions PSG dan juara Spanyol FC Barcelona telah mengamati gelandang serang tersebut melalui para pemandu bakat mereka pada akhir pekan lalu, saat BVB kalah 0-1 dalam laga Bundesliga.
BVB terancam mendapat pukulan telak: PSG dan FC Barcelona dikabarkan mengincar seorang gelandang Borussia Dortmund
Konon, ini bukan kali pertama. Saat tim U-19 Italia bermain imbang 1-1 melawan Turki pada bulan Maret lalu, para pengamat dari kedua klub papan atas tersebut dilaporkan telah mengamati Inacio secara langsung di lapangan.
Pemain berusia 18 tahun itu tampil untuk kedua kalinya di Bundesliga pada akhir pekan lalu saat berhadapan dengan Werkself. Ia dianggap sebagai talenta yang luar biasa. Ketika ia tampil gemilang pada Kejuaraan Dunia U-17 di Qatar musim gugur lalu, Direktur Eksekutif Dortmund, Lars Ricken, memujinya: "Samuele terpilih sebagai 'Man of the Match' dalam ketiga pertandingan Italia. Itu luar biasa. Meskipun hal itu tidak mengejutkan kami. Kami tahu apa yang dia bisa."
Incaio adalah "seorang gelandang serang yang jarang ditemui," kata mantan pemain profesional itu: "Kuat dalam serangan dengan kemampuan menggiring bola yang sangat baik. Selain itu, dia sangat berbahaya di depan gawang - baik sebagai pencetak gol maupun pemberi umpan. Dia juga bekerja sangat baik dan terutama mendukung tim saat bertahan. Dia memiliki paket kemampuan yang luar biasa."
Samuele Inacio terikat kontrak dengan BVB hingga tahun 2027
"Paket hebat" ini sebenarnya sudah direncanakan secara pasti oleh BVB untuk masa depan menengah. Namun, kontrak Inacio hanya berlaku hingga musim panas 2027, yang membuatnya semakin menarik bagi pihak-pihak yang berminat.
Inacio pindah dari Atalanta Bergamo ke Borussia pada musim panas 2024. Kondisi transfer tanpa biaya transfer ini membuat pihak Italia sangat marah. Dalam duel Liga Champions antara kedua klub di babak playoff musim ini, kepergian Inacio ke Jerman beberapa kali menjadi topik pembicaraan dan dikritik, dan para petinggi Atalanta pun membatalkan, antara lain, makan siang tradisional para petinggi klub menjelang pertandingan.
Bagi BVB, Inacio musim ini terutama bermain di tim U19 dan tim cadangan. Bagi tim utama asuhan pelatih kepala Niko Kovac, penampilannya selama setengah jam pada Sabtu lalu melawan Leverkusen merupakan penampilan keduanya.
Kontrak-kontrak ini akan berakhir pada tahun 2027 di BVB
Pemain Posisi Usia Alexander Meyer Penjaga gawang 35 tahun Patrick Drewes Gol 33 tahun Silas Ostrzinski Gawang 22 tahun Ramy Bensebaini Bek 30 tahun Emre Can Bek 32 tahun Marcel Sabitzer Gelandang 32 tahun Samuele Inacio Gelandang 18 tahun Karim Adeyemi Penyerang 24 tahun