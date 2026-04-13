BVB terancam mendapat pukulan telak: PSG dan FC Barcelona dikabarkan mengincar seorang gelandang Borussia Dortmund

Konon, ini bukan kali pertama. Saat tim U-19 Italia bermain imbang 1-1 melawan Turki pada bulan Maret lalu, para pengamat dari kedua klub papan atas tersebut dilaporkan telah mengamati Inacio secara langsung di lapangan.

Pemain berusia 18 tahun itu tampil untuk kedua kalinya di Bundesliga pada akhir pekan lalu saat berhadapan dengan Werkself. Ia dianggap sebagai talenta yang luar biasa. Ketika ia tampil gemilang pada Kejuaraan Dunia U-17 di Qatar musim gugur lalu, Direktur Eksekutif Dortmund, Lars Ricken, memujinya: "Samuele terpilih sebagai 'Man of the Match' dalam ketiga pertandingan Italia. Itu luar biasa. Meskipun hal itu tidak mengejutkan kami. Kami tahu apa yang dia bisa."

Incaio adalah "seorang gelandang serang yang jarang ditemui," kata mantan pemain profesional itu: "Kuat dalam serangan dengan kemampuan menggiring bola yang sangat baik. Selain itu, dia sangat berbahaya di depan gawang - baik sebagai pencetak gol maupun pemberi umpan. Dia juga bekerja sangat baik dan terutama mendukung tim saat bertahan. Dia memiliki paket kemampuan yang luar biasa."