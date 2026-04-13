Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
BVB terancam mendapat pukulan telak: PSG dan FC Barcelona dikabarkan mengincar seorang gelandang Borussia Dortmund

Dua klub besar Eropa tengah mengincar pemain timnas junior Italia asal Borussia Dortmund, Samuele Inacio. Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio.

Menurut laporan tersebut, juara Liga Champions PSG dan juara Spanyol FC Barcelona telah mengamati gelandang serang tersebut melalui para pemandu bakat mereka pada akhir pekan lalu, saat BVB kalah 0-1 dalam laga Bundesliga.

  • Konon, ini bukan kali pertama. Saat tim U-19 Italia bermain imbang 1-1 melawan Turki pada bulan Maret lalu, para pengamat dari kedua klub papan atas tersebut dilaporkan telah mengamati Inacio secara langsung di lapangan.

    Pemain berusia 18 tahun itu tampil untuk kedua kalinya di Bundesliga pada akhir pekan lalu saat berhadapan dengan Werkself. Ia dianggap sebagai talenta yang luar biasa. Ketika ia tampil gemilang pada Kejuaraan Dunia U-17 di Qatar musim gugur lalu, Direktur Eksekutif Dortmund, Lars Ricken, memujinya: "Samuele terpilih sebagai 'Man of the Match' dalam ketiga pertandingan Italia. Itu luar biasa. Meskipun hal itu tidak mengejutkan kami. Kami tahu apa yang dia bisa."

    Incaio adalah "seorang gelandang serang yang jarang ditemui," kata mantan pemain profesional itu: "Kuat dalam serangan dengan kemampuan menggiring bola yang sangat baik. Selain itu, dia sangat berbahaya di depan gawang - baik sebagai pencetak gol maupun pemberi umpan. Dia juga bekerja sangat baik dan terutama mendukung tim saat bertahan. Dia memiliki paket kemampuan yang luar biasa."

    • Iklan
    Samuele Inacio terikat kontrak dengan BVB hingga tahun 2027

    "Paket hebat" ini sebenarnya sudah direncanakan secara pasti oleh BVB untuk masa depan menengah. Namun, kontrak Inacio hanya berlaku hingga musim panas 2027, yang membuatnya semakin menarik bagi pihak-pihak yang berminat.

    Inacio pindah dari Atalanta Bergamo ke Borussia pada musim panas 2024. Kondisi transfer tanpa biaya transfer ini membuat pihak Italia sangat marah. Dalam duel Liga Champions antara kedua klub di babak playoff musim ini, kepergian Inacio ke Jerman beberapa kali menjadi topik pembicaraan dan dikritik, dan para petinggi Atalanta pun membatalkan, antara lain, makan siang tradisional para petinggi klub menjelang pertandingan.

    Bagi BVB, Inacio musim ini terutama bermain di tim U19 dan tim cadangan. Bagi tim utama asuhan pelatih kepala Niko Kovac, penampilannya selama setengah jam pada Sabtu lalu melawan Leverkusen merupakan penampilan keduanya.

  • Kontrak-kontrak ini akan berakhir pada tahun 2027 di BVB

    PemainPosisiUsia
    Alexander MeyerPenjaga gawang35 tahun
    Patrick DrewesGol33 tahun
    Silas OstrzinskiGawang22 tahun
    Ramy BensebainiBek30 tahun
    Emre CanBek32 tahun
    Marcel SabitzerGelandang32 tahun
    Samuele InacioGelandang18 tahun
    Karim AdeyemiPenyerang24 tahun