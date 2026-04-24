BVB, Berita dan Rumor: Terungkap! Nuri Sahin Ingin Membawa Bintang Utama Real Madrid ke Borussia Dortmund

Mantan pelatih BVB, Nuri Sahin, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin mendatangkan Arda Güler dengan status pinjaman dari Real Madrid pada musim 2024/25.

"Saya sangat ingin membawa Arda ke Dortmund," jelas pria berusia 37 tahun itu di saluran YouTube "KAFA Sports" dan menambahkan: "Saat itu dia berkata kepada saya: 'Pelatih, saya akan merebut jersey ini, apa pun yang terjadi.'"

Seperti diketahui, kesepakatan peminjaman itu tidak terwujud, dan Sahin tidak mengungkapkan alasannya. Meskipun waktu bermainnya minim pada musim sebelumnya (dua belas penampilan, sebagian disebabkan oleh cedera otot yang berkepanjangan), Güler tetap bertahan di Real Madrid dan berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain penting dalam skuad.

Pemain timnas Turki ini berhasil mencatatkan 14 kontribusi gol dalam 43 pertandingan resmi, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Pada Piala Dunia Antarklub berikutnya, ia naik menjadi pemain inti di bawah pelatih baru saat itu, Xabi Alonso, dan masih mempertahankan status tersebut di bawah penggantinya, Alvaro Arbeloa.

Pada musim ini, Güler telah tampil dalam 50 pertandingan dan mengumpulkan 20 poin. Di antaranya, pemain berusia 21 tahun ini mencetak dua gol saat melawan FC Bayern München pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Namun, Güler tampaknya tidak akan lagi berkontribusi pada gol-gol Real Madrid. Seperti yang terungkap dalam pernyataan resmi Real yang dirilis pada Kamis, pemain serang ini mengalami cedera otot serius di bagian belakang paha. Klubnya memang belum menyebutkan lama waktu pemulihannya. Namun, diperkirakan musim ini sudah berakhir baginya. Partisipasinya di Piala Dunia pun tampaknya terancam.

Padahal, Güler adalah harapan besar Turki. Bahkan selama kualifikasi Piala Dunia pertamanya sejak 2002, ia menjadi salah satu pemain menonjol dengan empat assist dan satu gol.

Güler, yang pindah dari Fenerbahce Istanbul ke Madrid pada 2023 dengan nilai transfer 28 juta euro, masih memiliki kontrak hingga 2029. Sementara itu, Sahin telah lama dibebaskan dari tugasnya di BVB.

Masa jabatannya berakhir setelah sekitar setengah tahun, sebelum digantikan oleh Niko Kovac. Sejak September 2025, Sahin menjadi pelatih di klub Liga Utama Turki, Basaksehir FK. Menjelang akhir musim, timnya berada di posisi kelima yang kuat di Süper Lig.