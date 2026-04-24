Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Rumor: Terungkap! Nuri Sahin Ingin Membawa Bintang Utama Real Madrid ke Borussia Dortmund

Selama masa jabatannya di BVB, Nuri Sahin ingin mewujudkan transfer yang sangat mengejutkan. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

    BVB, Berita: Nuri Sahin Mengungkapkan Keinginan Transfer yang Spektakuler

    Mantan pelatih BVB, Nuri Sahin, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin mendatangkan Arda Güler dengan status pinjaman dari Real Madrid pada musim 2024/25.

    "Saya sangat ingin membawa Arda ke Dortmund," jelas pria berusia 37 tahun itu di saluran YouTube "KAFA Sports" dan menambahkan: "Saat itu dia berkata kepada saya: 'Pelatih, saya akan merebut jersey ini, apa pun yang terjadi.'" 

    Seperti diketahui, kesepakatan peminjaman itu tidak terwujud, dan Sahin tidak mengungkapkan alasannya. Meskipun waktu bermainnya minim pada musim sebelumnya (dua belas penampilan, sebagian disebabkan oleh cedera otot yang berkepanjangan), Güler tetap bertahan di Real Madrid dan berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain penting dalam skuad. 

    Pemain timnas Turki ini berhasil mencatatkan 14 kontribusi gol dalam 43 pertandingan resmi, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Pada Piala Dunia Antarklub berikutnya, ia naik menjadi pemain inti di bawah pelatih baru saat itu, Xabi Alonso, dan masih mempertahankan status tersebut di bawah penggantinya, Alvaro Arbeloa. 

    Pada musim ini, Güler telah tampil dalam 50 pertandingan dan mengumpulkan 20 poin. Di antaranya, pemain berusia 21 tahun ini mencetak dua gol saat melawan FC Bayern München pada leg kedua perempat final Liga Champions. 

    Namun, Güler tampaknya tidak akan lagi berkontribusi pada gol-gol Real Madrid. Seperti yang terungkap dalam pernyataan resmi Real yang dirilis pada Kamis, pemain serang ini mengalami cedera otot serius di bagian belakang paha. Klubnya memang belum menyebutkan lama waktu pemulihannya. Namun, diperkirakan musim ini sudah berakhir baginya. Partisipasinya di Piala Dunia pun tampaknya terancam.

    Padahal, Güler adalah harapan besar Turki. Bahkan selama kualifikasi Piala Dunia pertamanya sejak 2002, ia menjadi salah satu pemain menonjol dengan empat assist dan satu gol.

    Güler, yang pindah dari Fenerbahce Istanbul ke Madrid pada 2023 dengan nilai transfer 28 juta euro, masih memiliki kontrak hingga 2029. Sementara itu, Sahin telah lama dibebaskan dari tugasnya di BVB. 

    Masa jabatannya berakhir setelah sekitar setengah tahun, sebelum digantikan oleh Niko Kovac. Sejak September 2025, Sahin menjadi pelatih di klub Liga Utama Turki, Basaksehir FK. Menjelang akhir musim, timnya berada di posisi kelima yang kuat di Süper Lig. 

    BVB, Rumor: Dortmund tampaknya sedang mempertimbangkan untuk meminjam Mane

    Filippo Mane yang berusia 21 tahun kemungkinan akan mendapatkan pengalaman bermain di klub lain secara sementara pada musim depan. Menurut laporan dari Ruhr Nachrichten, pihak manajemen Borussia Dortmund sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan bek tengah tersebut pada musim panas nanti. Minat terutama datang dari Serie A Italia.

    Meskipun Mane telah melakukan debutnya di tim senior pada musim ini, ia belum berhasil menembus skuad utama secara permanen. Selain itu, perkembangannya belakangan ini terhambat oleh cedera otot yang berkepanjangan. Namun, BVB tetap yakin ia akan menembus tim utama dalam jangka panjang, terutama karena kontraknya masih berlaku hingga 2028.

    BVB, Rumor: Borussia Dortmund tampaknya akan mengikat dua pemain muda

    Borussia Dortmund tampaknya masih dapat mengandalkan jasa pemain muda berbakat Elias Benkara. 

    Menurut informasi dari surat kabar Bild, pemain berusia 18 tahun itu telah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir hingga tahun 2029. Sebelumnya, Feyenoord Rotterdam, RSC Anderlecht, dan Eintracht Frankfurt dilaporkan telah menunjukkan minat yang serius terhadap Benkara. 

    Benkara sejauh ini telah dua kali masuk dalam skuad pelatih Niko Kovac dan yakin dapat menembus tim utama dalam jangka panjang. Pihak manajemen juga diyakini percaya bahwa ia mampu menembus tim utama. 

    Selain itu, tanda-tanda juga menunjukkan bahwa Danylo Krevsun akan tetap bertahan. Surat kabar Bild melaporkan adanya pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai perpanjangan kontraknya yang akan berakhir. 

    Pemain asal Ukraina ini merupakan pemain andalan di tim cadangan BVB yang bermain di Regionalliga dan sejauh ini telah sekali masuk dalam skuad Kovac. 

    BVB, Berita: Mantan Kiper Dortmund, Hitz, Mengakhiri Kariernya

    Mantan penjaga gawang Bundesliga Marwin Hitz (38) akan mengakhiri karier profesionalnya pada musim panas mendatang. Keputusannya itu diumumkan oleh pemain asal Swiss tersebut pada hari Kamis melalui pernyataan resmi dari klubnya, FC Basel. Hitz pernah bermain di Jerman untuk VfL Wolfsburg (2008 hingga 2013), FC Augsburg (2013 hingga 2018), dan Borussia Dortmund (2018 hingga 2022).

    "Saya berkesempatan belajar sesuatu di setiap klub yang saya bela dan membawa pelajaran tersebut untuk perjalanan saya selanjutnya. Terima kasih sejak sekarang atas segala yang telah diberikan olahraga ini kepada saya selama bertahun-tahun," kata Hitz, yang pada 2022 pindah dari BVB kembali ke kampung halamannya di Basel.

    Hitz tidak diturunkan saat VfL Wolfsburg menjuarai liga pada tahun 2009, namun ia memenangkan Piala DFB bersama Dortmund pada tahun 2021. Hal ini disusul dengan meraih gelar ganda berupa gelar juara liga dan piala bersama Basel pada tahun lalu. Hitz telah tampil dalam dua pertandingan internasional untuk Swiss.

    Fakta menarik: Pada Februari 2015, Hitz juga terpilih sebagai pencetak gol terbaik bulan itu di Jerman. Kiper FC Augsburg saat itu mencetak gol pada menit tambahan dalam pertandingan liga melawan Bayer Leverkusen, yang berakhir dengan skor 2-2.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    TanggalPertandingan
    26 April, pukul 17.30BVB - Freiburg
    3 Mei, pukul 17.30Mönchengladbach - BVB
    08 Mei, pukul 20.30BVB - Frankfurt
