Bunuh diri Hossam Hassan

Terkadang seseorang tidak membutuhkan orang lain untuk mendorongnya dari puncak agar terjatuh; cukup baginya untuk merasa yakin bahwa dirinya telah menjadi lebih besar daripada tempat yang ia pijaki, dan bahwa keberhasilan terakhirnya telah menempatkannya di atas kritik dan koreksi.

Dan inilah tepatnya kisah Hossam Hassan saat ini; seorang pria yang mencapai puncak kejayaan bersama timnas Mesir dengan lolos ke Piala Dunia, kemudian ia sendiri mulai meruntuhkan citra yang telah ia bangun.

Tidak ada yang menyangkal bahwa Hossam Hassan telah bekerja keras dan bahwa lolos ke Piala Dunia merupakan pencapaian besar yang akan tetap tercatat untuknya, tetapi keberhasilan tidak berarti bahwa Anda telah menjadi pemilik tongkat ajaib, tidak pula bahwa setiap keputusan yang Anda ambil sudah benar, dan tidak pula bahwa siapa pun yang berbeda pendapat dengan Anda tidak memahami apa pun.

Semestinya keberhasilan membuat Anda lebih tenang, lebih mampu melihat kesalahan-kesalahan Anda, dan memanfaatkan apa yang telah Anda raih alih-alih berhenti di situ seolah-olah itu adalah akhir dari jalan.

Masalah bermula ketika rasa keberhasilan berubah menjadi perasaan superior, dan bersamanya dialog menjadi lebih sulit, serta emosi hadir dalam situasi-situasi yang sebenarnya tidak memerlukan semua konfrontasi ini.

Dari sinilah krisis mulai bermunculan, dimulai dari pernyataan-pernyataan mengejutkan tentang Mohamed El-Shenawy, kemudian polemik yang menyelimuti Mohamed Salah dan kepergiannya dari pemusatan latihan timnas, sehingga kisah ini menjadi lebih besar daripada sekadar keputusan-keputusan teknis.