Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Bunuh diri Hossam Hassan

Opinion
FEATURES
H. Hassan
Egypt vs Angola
Egypt
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Mesir
Angola

Al-Ameed di ujung tanduk

Terkadang seseorang tidak membutuhkan orang lain untuk mendorongnya dari puncak agar terjatuh; cukup baginya untuk merasa yakin bahwa dirinya telah menjadi lebih besar daripada tempat yang ia pijaki, dan bahwa keberhasilan terakhirnya telah menempatkannya di atas kritik dan koreksi.

Dan inilah tepatnya kisah Hossam Hassan saat ini; seorang pria yang mencapai puncak kejayaan bersama timnas Mesir dengan lolos ke Piala Dunia, kemudian ia sendiri mulai meruntuhkan citra yang telah ia bangun.

Tidak ada yang menyangkal bahwa Hossam Hassan telah bekerja keras dan bahwa lolos ke Piala Dunia merupakan pencapaian besar yang akan tetap tercatat untuknya, tetapi keberhasilan tidak berarti bahwa Anda telah menjadi pemilik tongkat ajaib, tidak pula bahwa setiap keputusan yang Anda ambil sudah benar, dan tidak pula bahwa siapa pun yang berbeda pendapat dengan Anda tidak memahami apa pun.

Semestinya keberhasilan membuat Anda lebih tenang, lebih mampu melihat kesalahan-kesalahan Anda, dan memanfaatkan apa yang telah Anda raih alih-alih berhenti di situ seolah-olah itu adalah akhir dari jalan.

Masalah bermula ketika rasa keberhasilan berubah menjadi perasaan superior, dan bersamanya dialog menjadi lebih sulit, serta emosi hadir dalam situasi-situasi yang sebenarnya tidak memerlukan semua konfrontasi ini.

Dari sinilah krisis mulai bermunculan, dimulai dari pernyataan-pernyataan mengejutkan tentang Mohamed El-Shenawy, kemudian polemik yang menyelimuti Mohamed Salah dan kepergiannya dari pemusatan latihan timnas, sehingga kisah ini menjadi lebih besar daripada sekadar keputusan-keputusan teknis.

  • Cairo-CAF-Qualifiers-Egypt-VS-AngolaAFP

    Masalahnya bukan pada keputusan, melainkan pada caranya

    Hossam Hassan berhak mencoret Elshenawy, dan berhak pula menentukan kapan Mohamed Salah bermain dan kapan ia duduk di bangku cadangan. Pada akhirnya, pelatih adalah pemegang keputusan teknis, dan tim nasional tidak bisa dikelola dengan logika menyenangkan para bintang.

    Namun memiliki kewenangan mengambil keputusan tidak lantas berarti Anda harus menggunakannya dengan cara yang membuat setiap pemain besar menjadi bibit krisis.

    Pelatih yang kuat bukanlah yang membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya paling kuat, melainkan yang membuat para pemainnya percaya kepadanya bahkan ketika mereka berbeda pendapat dengannya. Ruang ganti tidak dikelola dengan suara lantang, tidak pula dengan pernyataan-pernyataan yang dilempar ke media, ataupun dengan upaya memenangkan setiap perdebatan. Terkadang, sepatah kata yang tenang jauh lebih berpengaruh daripada satu konferensi pers penuh.

    Baca juga: Penyakit menyerang Donis jelang laga Arab Saudi dan Irak

    Dan tepat di titik inilah Hossam Hassan keliru. Alih-alih membiarkan lapangan yang berbicara tentang pencapaian lolos ke Piala Dunia, mikrofon justru menjadi sumber sebagian besar kontroversi yang menyelimutinya. Setiap pernyataan membuka pintu baru, dan setiap upaya untuk menjelaskan suatu sikap berubah menjadi ruang perdebatan lain, hingga pembicaraan tentang kepribadian dan pernyataan-pernyataannya menutupi pembicaraan tentang tim nasional itu sendiri.

    • Iklan
  • Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP

    Dari Puncak ke Tepi Jurang

    Ini adalah salah satu kejatuhan tercepat yang bisa Anda saksikan dalam sepak bola. Kemarin, Hossam Hassan adalah pria yang mengembalikan Mesir ke Piala Dunia, dan hari ini pembicaraan tentang krisisnya serta kemungkinan kepergiannya menjadi lebih dominan daripada pembicaraan tentang pencapaian itu sendiri.

    Hal yang menyakitkan adalah semua ini sebenarnya bisa dihindari. Ia tidak dituntut untuk menyenangkan semua orang, tidak pula untuk sependapat dengan setiap pemain atau kritikus. Yang dituntut hanyalah agar ia mengetahui nilai dari posisi yang telah ia capai. Keberhasilan yang sejati bukanlah sampai ke puncak, melainkan mengetahui bagaimana mempertahankannya.

    Bunuh diri Hossam Hassan di sini bukan berarti kematian, melainkan cara ia memperlakukan kejayaan setelah meraihnya. Kesombongan, penolakan terhadap dialog, dan upaya memaksakan kendali dalam setiap situasi dapat meruntuhkan dalam hitungan minggu apa yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun.

    Hossam Hassan memiliki peluang untuk keluar dari fase ini sebagai pria yang meraih kejayaan Mesir di Piala Dunia, tetapi kini ia semakin dekat menjadi pria yang justru menyia-nyiakan sendiri nilai dari pencapaian ini. Mungkin ia masih bisa menghentikan kejatuhan itu, tetapi permulaannya bukan dari mikrofon, melainkan dari perenungan yang jujur dengan diri sendiri.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Africa Cup of Nations Qualification
South Sudan crest
South Sudan
SSU
Egypt crest
Egypt
EGY
Africa Cup of Nations Qualification
Angola crest
Angola
ANG
Malawi crest
Malawi
MWI