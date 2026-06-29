Bukan sekadar murid Guardiola... Catur dan kecerdasan buatan membentuk filosofi Maresca

Jika penunjukan Enzo Maresca menjamin kelangsungan identitas Manchester City, maka tugas sesungguhnya baru dimulai saat masa persiapan musim baru dimulai. Para suporter tidak hanya menantikan seorang pelatih yang mempertahankan warisan Guardiola, melainkan seorang pemimpin yang mampu mengembangkan tim dan menyegarkan semangatnya setelah bertahun-tahun meraih kesuksesan.

Maresca akan memulai tugasnya di tengah berbagai tantangan, terutama mempertahankan budaya kemenangan yang telah menjadi bagian dari karakter klub, sekaligus menanamkan ciri khasnya sendiri tanpa melakukan perubahan drastis yang dapat mengganggu stabilitas tim.

Para pemain diperkirakan akan kembali berlatih pada 20 Juli, sementara para peserta Piala Dunia akan mendapatkan masa istirahat tambahan, yang berarti pelatih asal Italia ini memiliki waktu terbatas untuk menyusun gagasan awalnya sebelum musim dimulai.

Tugas Maresca tidak hanya terbatas pada aspek teknis di lapangan, tetapi ia juga akan menjadi mitra utama dalam membentuk komposisi tim selama bursa transfer.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa Manchester City hampir menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut gelandang Inggris Elliot Anderson dengan nilai sekitar 116 juta poundsterling, sebuah kesepakatan yang dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah klub.

Setelah memperkuat lini tengah, perhatian manajemen akan beralih ke perekrutan bek kanan baru, terutama dengan munculnya nama Malo Justo yang berpotensi bergabung kembali dengan mantan pelatihnya setelah pengalaman sukses yang mereka jalani bersama di Chelsea.

Selain itu, City juga memantau dengan cermat bakat muda Maroko yang sedang naik daun, Ayoub Bouadi, pemain Lille asal Prancis, yang dianggap sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di Eropa meskipun usianya baru 18 tahun.

Di sisi lain, perpanjangan kontrak Rodri akan menjadi salah satu prioritas utama di meja kerja Maresca, karena bintang Spanyol tersebut memasuki tahun terakhir kontraknya, dan mempertahankannya menjadi prioritas utama bagi klub, mengingat perannya yang sangat penting dalam sistem tim.

Selain itu, pelatih asal Italia ini juga akan dihadapkan pada keputusan rumit terkait posisi penjaga gawang. Filosofi Maresca sangat bergantung pada kiper yang mampu ikut membangun serangan dari belakang, sehingga pemilihan antara Gianluigi Donnarumma dan James Trafford menjadi salah satu keputusan teknis terpenting di awal musim ini.

Pelatih asal Italia ini harus menyeimbangkan antara pengalaman internasional Donnarumma dan ambisi Trafford, yang berupaya membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan nyata di tim utama.