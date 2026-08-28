AFP
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'Bukan pemain Man Utd!' - Michael Carrick didesak mencoret bintang veteran setelah bencana di laga pembuka
Awal musim yang muram bagi Manchester United
Manchester United tersandung di rintangan pertama kampanye baru Premier League, kalah 2-0 dari tim promosi Hull City. Dengan pemain andalan di lini belakang Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt masih berusaha kembali ke kebugaran penuh, manajer Michael Carrick terpaksa melakukan perubahan dalam susunan timnya.
Perombakan di lini belakang ini membuat Maguire yang berusia 33 tahun mendapat peran sebagai starter bersama Ayden Heaven. Duet dadakan itu kesulitan membendung Hull, dengan United pada akhirnya kebobolan dua kali dari situasi bola mati sehingga harus menyerahkan tiga poin pada pekan pembuka.
- Getty Images Sport
Mikel menuntut perubahan di lini pertahanan
Berbicara di The Obi One Podcast, mantan juara Premier League Obi Mikel melontarkan penilaian tanpa ampun soal posisi Maguire di Old Trafford. "Ketika bek tengah utama Anda adalah Harry Maguire, Anda punya masalah," ujarnya. "Harry Maguire tidak pernah menjadi pemain Manchester United, tidak pernah cocok dengan sistem atau klub sepak bola ini.
"Fakta bahwa dia bisa bertahan di sana selama tujuh, delapan musim sungguh luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak mengerti, dan dia masih ada di sana, dan dia adalah bek nomor satu. Itu masalah."
Mikel secara khusus mengkritik kesadaran situasional Maguire saat kekalahan dari Hull. Dia menyoroti momen aneh pada gol pembuka, dengan mengatakan: "Gol pertama, dia menarik pemainnya sendiri dan menghentikannya untuk pergi bertahan melawan pemain yang mencetak gol. Apa yang dia lakukan? Saya sama sekali tidak tahu.
"Mereka punya Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro; mereka punya pemain-pemain di sana. Tapi saya tidak tahu kenapa dia masih jadi starter. Apakah dia bagus sebagai pemain skuad karena pengalamannya? Ya. Tapi bukan untuk menjadi starter, bukan untuk menjadi bek tengah nomor satu Anda.
"Dia lambat saat menguasai bola; dia menyentuhnya tiga atau empat kali sebelum melepaskannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bola, dia bingung saat menguasai bola. Seorang bek tengah harus mengalirkan bola lebih cepat, tetapi Maguire tidak tahu bagaimana melakukan itu dengan cukup cepat dan membuat tim bermain dengan tempo yang tepat."
Carrick membela timnya yang sedang kesulitan
Kesulitan Maguire saat menghadapi mantan klubnya menjadi kontras yang mencolok dengan performanya yang kembali membaik pada paruh kedua musim lalu. Penampilannya yang meningkat di bawah Carrick nyaris memberinya tempat di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia, tetapi kemunduran terbarunya kembali memicu perdebatan soal nilai jangka panjangnya bagi klub.
Meski sorotan tajam mengarah ke lini pertahanannya, Carrick bergerak cepat untuk melindungi para pemainnya dari dampak situasi tersebut. Bos United itu mengungkapkan frustrasinya atas cara gol-gol tersebut tercipta, tetapi tetap mendukung skuadnya untuk belajar dari kekecewaan awal itu.
"Kebobolan dua gol dengan cara apa pun memang membuat frustrasi," jelas Carrick setelah peluit akhir. "Dalam kurun waktu tertentu kami cukup bagus dalam bertahan menghadapi bola mati, tetapi itulah yang menentukan pertandingan hari ini. Satu pertandingan tidak mengubah arah segalanya, tetapi kami harus menyadari apa yang perlu kami tingkatkan."
- Getty Images Sport
Bangkit kembali di Old Trafford
Carrick kini harus menemukan cara untuk segera mengatasi kerentanan lini pertahanan timnya sebelum mereka kembali bertanding pada hari Minggu. United akan menjamu Ipswich Town di Old Trafford, tempat apa pun selain kemenangan meyakinkan hanya akan meningkatkan tekanan terhadap sang manajer dan para pemain seniornya.
Potensi kembalinya Martinez atau De Ligt ke kebugaran penuh untuk pertandingan bisa memberi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi lini belakang. Namun, jika keduanya dinilai belum siap untuk menjadi starter, Carrick menghadapi keputusan sulit apakah tetap mempertahankan Maguire atau mengeksplorasi susunan pertahanan alternatif untuk menghindari kesalahan mahal lainnya.
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