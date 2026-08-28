Berbicara di The Obi One Podcast, mantan juara Premier League Obi Mikel melontarkan penilaian tanpa ampun soal posisi Maguire di Old Trafford. "Ketika bek tengah utama Anda adalah Harry Maguire, Anda punya masalah," ujarnya. "Harry Maguire tidak pernah menjadi pemain Manchester United, tidak pernah cocok dengan sistem atau klub sepak bola ini.

"Fakta bahwa dia bisa bertahan di sana selama tujuh, delapan musim sungguh luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak mengerti, dan dia masih ada di sana, dan dia adalah bek nomor satu. Itu masalah."

Mikel secara khusus mengkritik kesadaran situasional Maguire saat kekalahan dari Hull. Dia menyoroti momen aneh pada gol pembuka, dengan mengatakan: "Gol pertama, dia menarik pemainnya sendiri dan menghentikannya untuk pergi bertahan melawan pemain yang mencetak gol. Apa yang dia lakukan? Saya sama sekali tidak tahu.

"Mereka punya Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro; mereka punya pemain-pemain di sana. Tapi saya tidak tahu kenapa dia masih jadi starter. Apakah dia bagus sebagai pemain skuad karena pengalamannya? Ya. Tapi bukan untuk menjadi starter, bukan untuk menjadi bek tengah nomor satu Anda.

"Dia lambat saat menguasai bola; dia menyentuhnya tiga atau empat kali sebelum melepaskannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bola, dia bingung saat menguasai bola. Seorang bek tengah harus mengalirkan bola lebih cepat, tetapi Maguire tidak tahu bagaimana melakukan itu dengan cukup cepat dan membuat tim bermain dengan tempo yang tepat."



