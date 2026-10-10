Giroud merefleksikan masa singkatnya bersama LAFC, dengan mengakui bahwa kepindahan itu gagal memenuhi ekspektasi olahraganya. Striker veteran tersebut menjalani periode singkat di Major League Soccer antara 2024 dan 2025 sebelum memastikan kepulangannya ke sepak bola Prancis bersama Lille.

Meski pemenang Piala Dunia itu menikmati gaya hidup di seberang Atlantik, realitas lanskap sepak bolanya membuatnya kurang terkesan. Pada akhirnya ia memutuskan untuk memperpendek perjalanannya di Amerika demi mencari lingkungan yang lebih tradisional. Kini pada usia 40 tahun, penyerang itu kembali ke Ligue 1 dan terus membuktikan kualitasnya di lapangan bersama klub barunya. Keputusan untuk meninggalkan California murni didorong oleh keinginannya akan tantangan olahraga yang lebih intens.