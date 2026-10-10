AFP
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'Bukan negara sepak bola!' - Olivier Giroud kecam MLS setelah hengkang mendadak dari LAFC
Petualangan singkat di Amerika berakhir
Giroud merefleksikan masa singkatnya bersama LAFC, dengan mengakui bahwa kepindahan itu gagal memenuhi ekspektasi olahraganya. Striker veteran tersebut menjalani periode singkat di Major League Soccer antara 2024 dan 2025 sebelum memastikan kepulangannya ke sepak bola Prancis bersama Lille.
Meski pemenang Piala Dunia itu menikmati gaya hidup di seberang Atlantik, realitas lanskap sepak bolanya membuatnya kurang terkesan. Pada akhirnya ia memutuskan untuk memperpendek perjalanannya di Amerika demi mencari lingkungan yang lebih tradisional. Kini pada usia 40 tahun, penyerang itu kembali ke Ligue 1 dan terus membuktikan kualitasnya di lapangan bersama klub barunya. Keputusan untuk meninggalkan California murni didorong oleh keinginannya akan tantangan olahraga yang lebih intens.
- Getty Images Sport
Kehilangan gairah Eropa
Berbicara kepada Ligue 1+, Giroud tidak menahan diri saat membahas realitas bermain di Amerika Utara. Penyerang berpengalaman itu menyoroti kontras yang mencolok antara pengalaman pada hari pertandingan yang biasa ia jalani dan apa yang ia temukan di Los Angeles.
"Dari sisi sepak bola, itu sebenarnya bukan untuk saya," aku pemain Prancis itu. "Saya merindukan gairah ini, semangat ini, stadion-stadion Eropa yang bergemuruh, dan kompetisinya."
Vonis pedas dari Amerika Serikat
Hal paling mencolok dari refleksinya adalah penilaian blak-blakan terhadap kultur olahraga yang lebih luas di tempat tinggal lamanya. Meski permainan ini terus berkembang di Amerika Serikat, penyerang Lille itu merasa ada kekurangan yang jelas dalam warisan sepakbola yang benar-benar kuat selama masa baktinya di sana.
"Bagi saya, Amerika Serikat bukan negara sepakbola," kata Giroud singkat.
Meski masa baktinya di Amerika Serikat sangat singkat, ia berhasil membawa LAFC meraih gelar US Open Cup. Selama waktunya bersama klub MLS tersebut, penyerang itu mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam 38 penampilan.
- AFP
Kembali mencetak gol
Setelah menutup bab petualangan Amerikanya, Giroud kini sepenuhnya fokus pada tanggung jawabnya saat ini bersama Lille. Striker legendaris itu sudah beradaptasi dengan skuad dan langsung menunjukkan kehadirannya di kasta tertinggi sepak bola Prancis.
Sejauh musim ini, ia telah mencatatkan satu gol dalam lima penampilan di Ligue 1. Pemain berusia 40 tahun itu tetap menjadi aset berharga bagi timnya dalam menjalani kampanye domestik saat ini.
Ke depan, Giroud akan berupaya membangun dari awal yang solid ini dan membantu Lille mencapai target musim mereka. Kembali dikelilingi budaya sepak bola Eropa yang intens dan ia rindukan, sang veteran kini berada tepat di tempat yang ia inginkan.
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