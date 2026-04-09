Bukan kegagalan di Piala Dunia... Donnarumma menangis: Ini yang paling menyakitkan bagiku

Gianluigi Donnarumma, kiper Manchester City, akhirnya angkat bicara mengenai salah satu minggu tergelap dalam sejarah sepak bola Italia, menyinggung kontroversi seputar kasus bonus yang mencuat pasca kekalahan di babak play-off kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia, sekaligus memuji ketiga tokoh yang telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat itu.

Donnarumma, yang menjabat sebagai kapten timnas Italia selama kampanye kualifikasi Piala Dunia, berbicara kepada jaringan "Sky Italia" dalam wawancara emosional yang mencakup segala hal, mulai dari rasa sakit pribadi akibat absennya Italia dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut hingga laporan-laporan merugikan yang muncul mengenai tuntutan bonus dari dalam tim.

Timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti di final play-off kualifikasi Piala Dunia.

