Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

Bukan kegagalan di Piala Dunia... Donnarumma menangis: Ini yang paling menyakitkan bagiku

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
World Cup Qualification UEFA
G. Donnarumma
Bosnia dan Herzegovina
Italia

Kiper asal Italia itu memecah keheningannya dalam sebuah wawancara yang penuh emosi

Gianluigi Donnarumma, kiper Manchester City, akhirnya angkat bicara mengenai salah satu minggu tergelap dalam sejarah sepak bola Italia, menyinggung kontroversi seputar kasus bonus yang mencuat pasca kekalahan di babak play-off kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia, sekaligus memuji ketiga tokoh yang telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat itu.

Donnarumma, yang menjabat sebagai kapten timnas Italia selama kampanye kualifikasi Piala Dunia, berbicara kepada jaringan "Sky Italia" dalam wawancara emosional yang mencakup segala hal, mulai dari rasa sakit pribadi akibat absennya Italia dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut hingga laporan-laporan merugikan yang muncul mengenai tuntutan bonus dari dalam tim.

Timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah kalah dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti di final play-off kualifikasi Piala Dunia.

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Momen yang menyedihkan

    Donnarumma mengatakan di awal wawancaranya: "Yang paling menyakitkan bagi saya adalah apa yang diberitakan. Sebagai kapten, saya tidak pernah meminta satu euro pun dari tim nasional Italia."

    Dia menambahkan, seperti dilansir situs "Football Italia": "Apa yang terjadi di tim nasional, seperti halnya di mana-mana, tujuannya adalah memberikan hadiah kepada para pemain saat mereka mencapai target tertentu. Itu saja, dan tidak ada yang meminta apa pun kepada federasi."

    Dia melanjutkan: "Hadiah kami adalah berpartisipasi di Piala Dunia. Sayangnya, hal itu tidak terwujud."

    Dia menambahkan: "Saya sangat terluka oleh komentar dan kata-kata yang dilontarkan."



    Pengunduran diri ketiga orang tersebut

    Kepergian Gabriel Gravina (Ketua Federasi Sepak Bola Italia), Gennaro Gattuso (Pelatih Kepala), dan Gianluigi Buffon (Manajer Tim Nasional) menambah nuansa emosional pada masa yang memang sudah sulit ini. Donnarumma bersikap sopan dalam kata-katanya kepada mereka semua, dan terlihat sangat terpengaruh oleh serangkaian pengunduran diri yang terjadi setelah kekalahan dari Bosnia.

    Kiper Manchester City itu berkata: "Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Gigi, Gattuso, dan Gravina. Kami sangat menyesal atas kepergian mereka, dan wajar jika seseorang merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini, dan itu menyakitkan. Namun, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelatih, presiden, dan Gigi, karena mereka telah memberikan kontribusi yang berharga."

    Situs "Foot Mercato" Prancis melaporkan bahwa kiper Italia itu menangis saat berbicara tentang kepergian ketiganya.

    Pesan Masa Depan

    Rangkaian kemenangan bersejarah Italia dan gelar juara Eropa 2021 tetap menjadi prestasi yang sesungguhnya, dan Donnarumma menegaskan bahwa identitas sepak bola negara tersebut masih bisa diperbaiki.

    Dia berkata: "Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari kekecewaan, kami telah mencapai prestasi penting. Kita tidak boleh melupakan semuanya."

    Pesannya untuk masa depan sederhana namun tulus, ia menambahkan: "Ini sulit, tetapi kita harus terus maju dengan kuat dan menyadari bahwa Italia akan kembali kuat, dan akan kembali hebat."

    Dia melanjutkan: "Karena Liga Bangsa-Bangsa Eropa dan Kejuaraan Eropa masih berlangsung sebelum kampanye Piala Dunia mendatang, proses rekonstruksi akan dimulai lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang."

    Dia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: "Dua hari pertama sangat sulit dan melelahkan. Ini menyakitkan, benar-benar menyakitkan. Pada hari-hari awal, saya berjuang untuk menerimanya. Namun kenyataannya, Anda harus memulai dari awal, terus maju, dan beradaptasi."