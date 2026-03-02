Brits Abroad: Harry Kane memecahkan tiga rekor dalam kemenangan Der Klassiker atas Jobe Bellingham, sementara Raheem Sterling terus mengalami awal yang lambat dengan 'ayam tanpa kepala' Feyenoord

Bayer Leverkusen kembali beraksi di kompetisi domestik setelah mengalahkan Olympiacos di babak playoff babak 16 besar Liga Champions, dan kini akan menghadapi Arsenal di babak 16 besar. Namun, sebelum mereka bisa fokus pada Arsenal, mereka harus memperbaiki performa mereka yang menurun di Bundesliga.
Tim asuhan Kasper Hjulmand kini berada di peringkat keenam klasemen setelah meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 di kandang melawan Mainz pada Sabtu lalu. Frustrasi dengan ketangguhan tim tamu, Leverkusen tertinggal di pertengahan babak kedua akibat gol Sheraldo Becker, dan sepertinya akan menelan kekalahan lagi. Namun, bek Liverpool mantan, Jarell Quansah, menjadi penyerang dadakan di menit-menit akhir pertandingan dan mencetak gol penyeimbang dengan dua menit tersisa, menyelinap di tiang dekat untuk mengonversi umpan balik Christian Kofane.
Ini adalah gol keempat Quansah untuk Leverkusen sejak bergabung dari Liverpool pada musim panas lalu, dan mengingat persaingan ketat untuk tempat di skuad Piala Dunia Thomas Tuchel, pemain internasional Inggris yang baru sekali tampil ini tidak merugikan peluangnya untuk mendapatkan tempat dengan menunjukkan ancamannya di kedua kotak penalti.
"Kami tidak memiliki cukup energi, tidak cukup intensitas," kata Quansah kepada saluran klub Leverkusen. "Ini bukan akhir dunia, kita harus ingat itu. Masih banyak pertandingan dan bulan-bulan penting yang akan datang. Kami ingin lolos ke Liga Champions, tentu saja. Dan untuk melakukannya, kami harus menang, itulah intinya di akhir musim."