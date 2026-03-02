Brits Abroad: Harry Kane memecahkan tiga rekor dalam kemenangan Der Klassiker atas Jobe Bellingham, sementara Raheem Sterling terus mengalami awal yang lambat dengan 'ayam tanpa kepala' Feyenoord

Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Jika Harry Kane bermain, dia hampir pasti akan mencetak gol. Dia telah melakukannya selama lebih dari satu dekade, tetapi musim ini bersama Bayern Munich adalah yang terbaik baginya secara pribadi.

Dua golnya dalam kemenangan Bayern 3-2 atas rival Borussia Dortmund pada Sabtu lalu membawa total golnya musim ini menjadi 45, melampaui rekor sebelumnya 44 gol selama musim debutnya 2023-24 di Bavaria. Kane juga menjadi pemain Inggris pertama sejak legenda Dixie Dean yang mencetak 45 gol dalam satu musim untuk klub papan atas - rekor yang bertahan sejak 1932 - dan menjadi salah satu dari empat pemain yang mencetak dua gol dalam empat pertandingan Bundesliga berturut-turut.

Gol-gol Kane di Signal-Iduna Park juga datang pada saat-saat krusial bagi Bayern. Nico Schlotterbeck memberi keunggulan bagi tuan rumah menjelang jeda babak pertama, sebelum kapten Inggris itu menyamakan kedudukan dengan tendangan akurat dari jarak dekat. Ia kemudian membawa Bayern unggul 2-1 dari titik penalti, dan meski Daniel Svensson seolah-olah berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir untuk BVB, Joshua Kimmich mencetak gol di menit-menit akhir saat tim tamu keluar sebagai pemenang.

Kimmich mengungkapkan kekagumannyaterhadap konsistensi luar biasa Kane setelah pertandingan. "Harry luar biasa," kata gelandang tersebut. "Dia mencetak dua gol setiap minggu, dan bagi kami sangat penting memiliki pemain seperti dia. Bukan hanya karena golnya, tapi juga cara dia memimpin tim, cara dia mengambil inisiatif, dan cara dia ingin bertanggung jawab atas kemenangan dan hasil. Sangat penting bagi tim untuk memiliki pemain seperti dia."

Ada rekor lain yangmenjadi target Kane, yaitu total 41 gol Robert Lewandowski dalam satu musim Bundesliga. Kane saat ini memiliki 30 gol dengan 10 pertandingan tersisa dan berujar: "Saya tahu pertanyaan ini akan muncul setelah setiap pertandingan, tapi masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Saya perlu mempertahankan konsistensi selama periode ini, dan kita akan lihat pada akhir April apakah itu mungkin."