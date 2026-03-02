Goal.com
Brits Abroad: Harry Kane memecahkan tiga rekor dalam kemenangan Der Klassiker atas Jobe Bellingham, sementara Raheem Sterling terus mengalami awal yang lambat dengan 'ayam tanpa kepala' Feyenoord

GOAL menyoroti para pemain Inggris yang mencari nafkah di luar negeri, dengan semakin banyak bintang yang memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman mereka demi mencari kehidupan sepak bola yang lebih baik di tempat lain. Liga Premier tetap menjadi salah satu divisi paling menarik di dunia, dan Liga Championship dapat menjadi tempat yang fantastis untuk pengembangan, tetapi ada lebih banyak pilihan di luar sana.

Kapten Inggris kembali menorehkan sejarah di Jerman, meskipun hal itu dilakukan dengan mengorbankan potensi rekan setim internasional di masa depan. Sementara itu, seorang pemain pinjaman Arsenal membuat dampak di Prancis, sedangkan seorang sayap veteran yang sedang berusaha kembali ke puncak kariernya mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Setiap Senin musim ini, GOAL menghadirkan kabar terbaru tentang bintang-bintang Inggris di luar negeri, apa yang mereka lakukan, siapa yang mencapai puncak karier, dan siapa yang perlu pulang. Mari kita simak ulasan minggu ini...

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Gol ganda Kane membantu menentukan hasil Der Klassiker

    Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Jika Harry Kane bermain, dia hampir pasti akan mencetak gol. Dia telah melakukannya selama lebih dari satu dekade, tetapi musim ini bersama Bayern Munich adalah yang terbaik baginya secara pribadi.

    Dua golnya dalam kemenangan Bayern 3-2 atas rival Borussia Dortmund pada Sabtu lalu membawa total golnya musim ini menjadi 45, melampaui rekor sebelumnya 44 gol selama musim debutnya 2023-24 di Bavaria. Kane juga menjadi pemain Inggris pertama sejak legenda Dixie Dean yang mencetak 45 gol dalam satu musim untuk klub papan atas - rekor yang bertahan sejak 1932 - dan menjadi salah satu dari empat pemain yang mencetak dua gol dalam empat pertandingan Bundesliga berturut-turut.

    Gol-gol Kane di Signal-Iduna Park juga datang pada saat-saat krusial bagi Bayern. Nico Schlotterbeck memberi keunggulan bagi tuan rumah menjelang jeda babak pertama, sebelum kapten Inggris itu menyamakan kedudukan dengan tendangan akurat dari jarak dekat. Ia kemudian membawa Bayern unggul 2-1 dari titik penalti, dan meski Daniel Svensson seolah-olah berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir untuk BVB, Joshua Kimmich mencetak gol di menit-menit akhir saat tim tamu keluar sebagai pemenang.

    Kimmich mengungkapkan kekagumannyaterhadap konsistensi luar biasa Kane setelah pertandingan. "Harry luar biasa," kata gelandang tersebut. "Dia mencetak dua gol setiap minggu, dan bagi kami sangat penting memiliki pemain seperti dia. Bukan hanya karena golnya, tapi juga cara dia memimpin tim, cara dia mengambil inisiatif, dan cara dia ingin bertanggung jawab atas kemenangan dan hasil. Sangat penting bagi tim untuk memiliki pemain seperti dia."

    Ada rekor lain yangmenjadi target Kane, yaitu total 41 gol Robert Lewandowski dalam satu musim Bundesliga. Kane saat ini memiliki 30 gol dengan 10 pertandingan tersisa dan berujar: "Saya tahu pertanyaan ini akan muncul setelah setiap pertandingan, tapi masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Saya perlu mempertahankan konsistensi selama periode ini, dan kita akan lihat pada akhir April apakah itu mungkin."

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Jobe 'memberikan assist' untuk gol kemenangan Bayern.

    Meskipun malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Kane, Jobe Bellingham pasti ingin segera melupakannya. Adik kandung mantan bintang Dortmund, Jude, belum menikmati musim debut yang mudah dalam seragam kuning dan hitam yang legendaris, dan beberapa pendukung mulai menyalahkan perannya dalam kekalahan terbaru melawan Bayern.

    Bellingham masuk sebagai pengganti pada menit ke-75 saat BVB masih tertinggal 2-1, dan meskipun dia tidak terlibat dalam serangan yang berujung pada gol penyeimbang Svensson, dia diejek karena 'membantu' gol kemenangan tim pemimpin Bundesliga. Michael Olise berlari ke garis samping dan mengirim umpan silang yang menggoda ke arah Jamal Musiala, namun Bellingham lebih dulu menyundul bola tersebut. Namun, bola jatuh dengan baik bagi Kimmich untuk menendang voli dan mencetak gol dengan sentuhan akhir yang menentukan.

    Apakah ini benar-benar kesalahan Bellingham? Sulit untuk menyalahkan dia terlalu banyak. Insting pertamanya hanyalah untuk menghalau umpan silang yang mungkin atau tidak menuju target yang dimaksud. Bahkan jika Anda ingin mengkritik di mana umpan silang itu mendarat (atau akan mendarat, untuk lebih tepatnya), peluang Kimmich masuk dan menendang bola ke sudut atas gawang dengan kaki lemahnya dalam satu sentuhan sangatlah kecil.

    Jadi, apakah Bellingham harus disalahkan? Tidak benar-benar, tetapi ini tetap menjadi salah satu momen buruk dalam musim pertamanya yang menantang di luar negeri.

  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Quansah menyelamatkan Leverkusen di menit-menit akhir.

    Bayer Leverkusen kembali beraksi di kompetisi domestik setelah mengalahkan Olympiacos di babak playoff babak 16 besar Liga Champions, dan kini akan menghadapi Arsenal di babak 16 besar. Namun, sebelum mereka bisa fokus pada Arsenal, mereka harus memperbaiki performa mereka yang menurun di Bundesliga.

    Tim asuhan Kasper Hjulmand kini berada di peringkat keenam klasemen setelah meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 di kandang melawan Mainz pada Sabtu lalu. Frustrasi dengan ketangguhan tim tamu, Leverkusen tertinggal di pertengahan babak kedua akibat gol Sheraldo Becker, dan sepertinya akan menelan kekalahan lagi. Namun, bek Liverpool mantan, Jarell Quansah, menjadi penyerang dadakan di menit-menit akhir pertandingan dan mencetak gol penyeimbang dengan dua menit tersisa, menyelinap di tiang dekat untuk mengonversi umpan balik Christian Kofane.

    Ini adalah gol keempat Quansah untuk Leverkusen sejak bergabung dari Liverpool pada musim panas lalu, dan mengingat persaingan ketat untuk tempat di skuad Piala Dunia Thomas Tuchel, pemain internasional Inggris yang baru sekali tampil ini tidak merugikan peluangnya untuk mendapatkan tempat dengan menunjukkan ancamannya di kedua kotak penalti.

    "Kami tidak memiliki cukup energi, tidak cukup intensitas," kata Quansah kepada saluran klub Leverkusen. "Ini bukan akhir dunia, kita harus ingat itu. Masih banyak pertandingan dan bulan-bulan penting yang akan datang. Kami ingin lolos ke Liga Champions, tentu saja. Dan untuk melakukannya, kami harus menang, itulah intinya di akhir musim."

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    Nwaneri mencetak gol penentu kemenangan Marseille di menit-menit akhir.

    Peminjaman Ethan Nwaneri dari Arsenal ke Marseille belum benar-benar membuahkan hasil yang diharapkan. Ia memulai debutnya dengan gemilang bersama OM, mencetak gol pada pertandingan pertamanya dalam kemenangan 3-1 melawan Lens, yang saat itu menjadi pesaing gelar Ligue 1. Namun, ia hanya bermain lebih dari satu jam dalam satu dari enam pertandingan berikutnya. Kepergian pelatih kepala Roberto De Zerbi dan ketidakstabilan yang melanda Marseille pada saat itu tidak membantu situasi.

    Namun, Minggu mungkin menjadi titik balik dalam masa pinjaman Nwaneri di Prancis. Ia masuk sebagai pengganti pada 27 menit terakhir saat OM menjamu rival Lyon dengan skor imbang 1-1. Meskipun tim tamu kembali unggul tak lama setelah Nwaneri masuk, Pierre-Emerick Aubameyang menyamakan skor lagi menjelang akhir pertandingan.

    Kemudian, dengan serangan terakhir yang memukau, Nwaneri bergerak ke kiri dan memberikan umpan silang rendah yang indah kepada rekan setimnya di Arsenal, Aubameyang, yang dengan mudah menyelesaikannya dan membuat Stade Velodrome bergemuruh.

    Hasil tersebut membawa Marseille mendekati Lyon dengan selisih dua poin di posisi ketiga, slot kualifikasi Liga Champions otomatis terakhir di Ligue 1.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-TWENTE-FEYENOORDAFP

    Sterling mengalami kesulitan dalam penampilannya yang kedua bersama Feyenoord.

    Bisa dikatakan Raheem Sterling masih merasakan dampak dari pencoretannya dari skuad utama Chelsea pada paruh pertama musim 2025-26, yang sendiri terjadi setelah musim pinjaman yang kurang memuaskan di Arsenal. Winger ini kini berlabuh di Rotterdam bersama Feyenoord asuhan Robin van Persie, yang saat ini berada di peringkat kedua Eredivisie namun tertinggal 17 poin dari pemimpin klasemen PSV. Meskipun impian gelar juara hampir pupus, mereka masih bisa memastikan kualifikasi otomatis ke Liga Champions musim depan.

    Namun, mereka perlu memperbaiki performa mereka. Sterling melakukan debutnya dari bangku cadangan pekan lalu dalam kemenangan 2-1 Feyenoord yang kurang meyakinkan di kandang melawan Telstar yang sedang berjuang menghindari degradasi, dan mereka kalah 2-0 dari Twente dalam pertandingan keduanya pada Minggu.

    Ikon Inggris itu diberi waktu bermain setengah jam - "Sterling tidak bisa bermain lebih dari setengah jam," kata Van Persie setelah pertandingan - saat tim tamu berusaha bangkit dari ketertinggalan satu gol. Untuk kreditnya, Sterling mencoba masuk ke dalam permainan, tetapi eksekusinya buruk, gagal menyelesaikan ketiga dribelnya dan hanya memenangkan dua dari tujuh duelnya.

    Sebagian besar kritik ditujukan kepada Van Persie, sementara para pemain dibebaskan dari tanggung jawab karena diduga kurangnya instruksi taktis. Mantan bintang Ajax dan PSV, Kenneth Perez, mengatakan kepada ESPN: "Itu kekacauan. Semua orang saling menuduh. Tidak ada yang berjalan dengan senang hati. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyelesaikan masalah, Anda tidak akan bahagia.

    "Saya beruntung pernah dilatih oleh pelatih hebat yang bisa menerapkan taktik selama pertandingan. Pelatih yang sudah mempersiapkan dua atau tiga skenario sebelumnya. Itu membuat Anda percaya diri di lapangan. Feyenoord seperti ayam tanpa kepala. Tidak ada arahan dari pinggir lapangan. Tidak ada komunikasi sama sekali. Hari ini benar-benar mengerikan."

  • Jesse Lingard FC Seoul 2025Getty

    Lingard hampir melakukan transfer sensasional ke Brasil.

    Menutup ulasan minggu ini, kami memiliki kabar terbaru tentang petualangan terbaru Jesse Lingard. Setelah dua tahun yang penuh peristiwa di Korea Selatan bersama FC Seoul, produk akademi Manchester United ini akan membawa bakatnya ke Amerika Selatan.

    Sebagai salah satu pemain Inggris yang berkarier di luar Eropa, Lingard akan segera menandatangani kontrak dengan klub raksasa Brasil, Corinthians, yang memungkinkan dia untuk kembali bermain bersama mantan rekan setimnya, Memphis Depay. Keduanya pernah bermain bersama selama dua tahun saat Depay membela Old Trafford, meskipun mereka belum bermain bersama lagi dalam hampir satu dekade.

    Kini berusia 33 tahun, Lingard tampaknya menghabiskan masa akhir karirnya mencoba menyelesaikan tantangan pentagon di Football Manager dalam kehidupan nyata. Wajar saja.

