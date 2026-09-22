Tujuh pertandingan di musim ini, hanya dua kemenangan. Efek Carrick sudah berakhir bagi Manchester United, yang tidak berubah sedikit pun dibanding musim lalu. Kesalahan yang itu-itu saja, masalah yang itu-itu juga, bukan kebetulan jika hasil mereka masih naik-turun. Di Premier League, mereka baru menang sekali, pada 30 Agustus melawan Ipswich Town, dengan dua kekalahan dan dua hasil imbang, yang terakhir pada Sabtu kontra Fulham. Di Liga Champions, memang ada kemenangan meyakinkan 4-0, tetapi lawannya, Sabah Baku, jelas bukan tim yang sulit dikalahkan.
#BringAmorimBack: Manchester United dalam krisis, para suporter ingin Amorim kembali. Ada hipotesis Conte menggantikan Carrick
Carrick di bawah sorotan
Kembali ke liga, 5 poin dalam 5 pertandingan adalah hasil terburuk Setan Merah sejak era Premier League. Tak terelakkan, sosok yang disorot adalah sang pelatih yang pada musim panas, setelah membawa tim lolos ke Liga Champions, menandatangani kontrak hingga 2028, dengan opsi sampai 2029. Carrick, yang saat masih menjadi pemain memenangi segalanya di bawah kepemimpinan Ferguson dan sebagai pelatih tampil baik bersama Middlesbrough, dalam konferensi pers hari Jumat menyebut rumor tentang kemungkinan pemecatannya sebagai hal yang konyol, tetapi ia memang tak terelakkan sedang berada dalam pengawasan.
Bursa transfer yang tidak memadai: belanja hanya setengah dari Tottenham
Dalam kasus seperti ini, pelatih memang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya. Skuad dibangun dengan buruk dan di beberapa sektor tidak ada alternatif untuk pemain inti. Belanja transfer musim panas, saat Tielemans, Santos, dan Baleba didatangkan (yang sampai sekarang belum terlihat karena masalah pergelangan kaki), secara keseluruhan menelan biaya 150 juta poundsterling, kurang dari setengah dari yang dikeluarkan Tottenham (315 juta poundsterling) dan Chelsea (348 juta poundsterling), serta sepertiga dari yang diinvestasikan City (451 juta poundsterling). Liverpool (227 juta poundsterling) dan Arsenal (195 juta poundsterling) juga mengeluarkan lebih banyak daripada United, begitu pula tim promosi Ipswich (190 juta poundsterling) dan Hull City (151 juta poundsterling).
Skuad belum lengkap
Buruknya pengelolaan keluarga Glazer dan pemangkasan pengeluaran oleh Ratcliffe membuat Carrick memiliki skuad yang sangat membutuhkan perombakan, dan kondisinya sangat tidak lengkap. Shaw dan Dalot, para pemain inti, tidak memiliki pelapis yang sepadan, di lini tengah kurang kreativitas dan kepemimpinan, di lini serang semuanya masih bertumpu pada Rashford, yang kembali dari masa peminjaman di Barcelona, yang harus bermain untuk membenarkan gaji sebesar 325 ribu pound sterling per pekan. Selain itu, juga tidak ada sosok yang bisa mencetak gol secara konsisten, meski ada Cunha, Sesko, dan Zirkzee.
Nama-nama untuk kursi pelatih
Carrick akan mempertaruhkan masa depannya dalam tiga pertandingan berikutnya: setelah jeda internasional, Manchester United akan menghadapi, secara berurutan, Tottenham di liga, Atletico Madrid di Liga Champions, dan Leeds di Premier League. Pemecatannya sama sekali belum bisa dikesampingkan, menurut pers Inggris Fabian Hürzeler dari Brighton dan Keith Andrews dari Brentford masuk dalam bursa untuk menggantikannya. Begitu pula Antonio Conte, yang di Inggris tampil baik bersama Chelsea (tidak terlalu dengan Tottenham).
Para penggemar ingin Amorim kembali
Sementara itu, sebagian suporter Manchester United menginginkan kembalinya Ruben Amorim, yang saat ini menangani AC Milan. Di X ada sejumlah akun yang, dengan menggunakan tagar #BringAmorimBack, meminta agar dewan klub mencoba mendekati pelatih asal Portugal itu, yang terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi sampai 2030.
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