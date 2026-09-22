Dalam kasus seperti ini, pelatih memang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya. Skuad dibangun dengan buruk dan di beberapa sektor tidak ada alternatif untuk pemain inti. Belanja transfer musim panas, saat Tielemans, Santos, dan Baleba didatangkan (yang sampai sekarang belum terlihat karena masalah pergelangan kaki), secara keseluruhan menelan biaya 150 juta poundsterling, kurang dari setengah dari yang dikeluarkan Tottenham (315 juta poundsterling) dan Chelsea (348 juta poundsterling), serta sepertiga dari yang diinvestasikan City (451 juta poundsterling). Liverpool (227 juta poundsterling) dan Arsenal (195 juta poundsterling) juga mengeluarkan lebih banyak daripada United, begitu pula tim promosi Ipswich (190 juta poundsterling) dan Hull City (151 juta poundsterling).



