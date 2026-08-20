Getty Images Sport
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Brighton ditahan Tromso saat Brighton gagal membongkar kebuntuan di Conference League
Paceklik gol di Lingkar Arktik
Brighton dibuat frustrasi pada malam yang dingin hampir 200 mil di utara Lingkar Arktik karena gagal memanfaatkan keunggulan statistik mereka yang sangat dominan. Meski melepaskan 25 tembakan berbanding lima milik Tromso dan menguasai 68 persen penguasaan bola, Brighton tidak mampu menjebol gawang lawan.
Tim tamu kehilangan sejumlah pemain kunci untuk lawatan Eropa ini. Carlos Baleba dan Yankuba Minteh, yang masing-masing menjadi subjek spekulasi transfer besar yang melibatkan Manchester United dan Liverpool, tidak tersedia karena cedera. Tanpa percikan kreativitas mereka, serangan Brighton kerap terlihat mudah ditebak dan kesulitan membongkar pertahanan Tromso yang senang bermain bertahan dan menyerap tekanan.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran serangan balik bagi Albion
Meski Brighton mendominasi penguasaan bola, Tromso berbahaya saat melakukan serangan balik dan bisa dibilang memiliki peluang individu terbaik dalam pertandingan ini. Strategi tuan rumah untuk mengeksploitasi garis pertahanan tinggi Brighton hampir membuahkan hasil dua kali pada babak kedua. Heine Larsen berhasil lolos dari jebakan offside dan berhadapan satu lawan satu dengan Bart Verbruggen, tetapi upayanya berhasil digagalkan oleh tubuh sang kiper.
Meski mendominasi pertandingan, Brighton harus merasa frustrasi karena kiper Tromso, Jakob Haugaard, melakukan dua penyelamatan brilian pada babak pertama untuk menggagalkan sepakan rendah Georginio Rutter dan volley Ibrahim Osman. Namun, tuan rumah punya peluang telat untuk mencuri kemenangan ketika Isak Vadebu menembus garis tinggi Brighton lima menit menjelang laga usai, tetapi tembakannya melebar saat sudah berdiri bebas di depan gawang.
Debut dan tonggak pertahanan
Pertandingan ini menjadi penanda tonggak bagi Luka Vuskovic, yang menjalani starter kompetitif pertamanya untuk klub setelah kepindahannya senilai £46 juta, rekor klub, dari Tottenham. Bek muda itu tampil relatif tenang sepanjang laga, meski ia mendapat kartu kuning pada babak kedua karena menarik jersey lawan secara sengaja untuk menghentikan serangan balik. Brighton juga memberikan debut kepada rekrutan musim panas Zadok Yohanna.
Brighton, yang baru menjalani penampilan kedua mereka di kompetisi Eropa setelah mencapai babak 16 besar Liga Europa pada 2024, akan menjamu Tromso di Amex Stadium untuk leg kedua Kamis depan.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke laga pembuka Premier League
Sebelum leg kedua berlangsung, Hurzeler harus mengalihkan fokusnya ke awal musim Premier League. Brighton menjamu Aston Villa pada hari Minggu, pertandingan yang akan menuntut level intensitas dan presisi yang lebih tinggi daripada yang diperlihatkan di Norwegia.
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