Brighton dibuat frustrasi pada malam yang dingin hampir 200 mil di utara Lingkar Arktik karena gagal memanfaatkan keunggulan statistik mereka yang sangat dominan. Meski melepaskan 25 tembakan berbanding lima milik Tromso dan menguasai 68 persen penguasaan bola, Brighton tidak mampu menjebol gawang lawan.

Tim tamu kehilangan sejumlah pemain kunci untuk lawatan Eropa ini. Carlos Baleba dan Yankuba Minteh, yang masing-masing menjadi subjek spekulasi transfer besar yang melibatkan Manchester United dan Liverpool, tidak tersedia karena cedera. Tanpa percikan kreativitas mereka, serangan Brighton kerap terlihat mudah ditebak dan kesulitan membongkar pertahanan Tromso yang senang bermain bertahan dan menyerap tekanan.