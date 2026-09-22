Dedic bukan satu-satunya pemain absen penting yang harus dihadapi Barbarez pada jeda internasional ini. Pelatih Bosnia itu mengonfirmasi kabar buruk yang menghancurkan bagi Kenan Busuladzic, yang kondisi cederanya jauh lebih parah daripada yang semula diharapkan. Gelandang muda itu menghadapi masa pemulihan hampir satu tahun setelah mengalami cedera lutut serius yang membuatnya harus menepi untuk masa mendatang. Barbarez menyampaikan kabar suram itu kepada media dengan mengatakan, "Kami juga kehilangan Kenan Busuladzic. Dia tidak akan bermain selama sembilan bulan karena ligamen krusiatnya robek."

Menanggapi kekhawatiran soal kebugaran tersebut, Barbarez memilih menyegarkan skuadnya dengan empat tambahan baru untuk memastikan tim tetap kompetitif selama periode Nations League yang padat. Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic, dan Luka Duric semuanya telah dipanggil ke tim senior. Masuknya Duric menjadi sorotan tersendiri, mengingat perkembangan terbarunya di divisi kedua Jerman dan adaptasinya bersama Paderborn. Barbarez mengatakan, "Kami mengirimkan beberapa undangan, kami memanggil Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic dan LukaDuric dari Paderborn. Dia mengambil langkah maju dalam kariernya, dia bermain di Bundesliga. Meski awal musim bukan hal yang paling penting, kami ingin melihat aksinya agar dia bisa menjadi bagian dari tim kami."