Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bosnia menuding Newcastle United memperparah cedera hamstring Amar Dedic, kata Sergej Barbarez
Dedic menepi setelah perjudian cedera berbalik merugikan
Newcastle United menghadapi kritik dari luar atas penanganan mereka terhadap Dedic setelah sang bek dipastikan absen dari tugas internasional karena cedera hamstring serius. Pemain internasional Bosnia dan Herzegovina itu menikmati awal yang menjanjikan dalam kariernya di St James' Park, tetapi perkembangannya terhenti oleh masalah kebugaran yang kambuh dan pertama kali muncul saat laga Carabao Cup melawan Millwall pada awal bulan ini.
Meski awalnya staf medis Newcastle optimistis, keputusan memainkan sang bek dalam laga Premier League berikutnya melawan Leeds United tampaknya berbalik menjadi bumerang besar bagi klub maupun negara. Bek tersebut hanya bertahan 58 menit dalam kekalahan dari Leeds sebelum terpaksa ditarik keluar, sebuah momen yang diyakini Barbarez telah membuat pemain itu kehilangan tempatnya di skuad nasional untuk jeda internasional saat ini.
- Getty Images Sport
Pelatih tim nasional mengungkapkan jadwal pemulihan
Berbicara dalam konferensi pers di Sarajevo, Barbarez blak-blakan dalam menilai bagaimana situasi ini ditangani oleh klub Tyneside tersebut. Barbarez mengisyaratkan bahwa cedera itu sepenuhnya bisa dicegah seandainya sang pemain diberi waktu yang memadai untuk pulih dari benturan awal. Pelatih tim nasional itu memerinci sifat teknis dari kemunduran tersebut, seraya mencatat bahwa kerusakan yang dialami saat Newcastle United menghadapi Leeds United jauh lebih parah daripada cedera awal yang diderita saat melawan Millwall beberapa hari sebelumnya, sebuah kekecewaan yang jelas karena aset penting itu akan absen dalam laga melawan Polandia, Rumania, dan Swedia.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal teknis terkait tingkat cedera Amar Dedic. Dia kembali mengalami cederanya saat melawan Leeds, tingkat cederanya lebih parah daripada sebelumnya. Jika dia beristirahat pada laga itu, dia pasti akan bersama kami sekarang, tetapi hal-hal seperti itu memang terjadi. Dia akan absen selama tiga atau empat pekan. Dia tidak akan siap untuk empat pertandingan ini," ujarnya.
Perombakan skuad setelah absensi jangka panjang
Dedic bukan satu-satunya pemain absen penting yang harus dihadapi Barbarez pada jeda internasional ini. Pelatih Bosnia itu mengonfirmasi kabar buruk yang menghancurkan bagi Kenan Busuladzic, yang kondisi cederanya jauh lebih parah daripada yang semula diharapkan. Gelandang muda itu menghadapi masa pemulihan hampir satu tahun setelah mengalami cedera lutut serius yang membuatnya harus menepi untuk masa mendatang. Barbarez menyampaikan kabar suram itu kepada media dengan mengatakan, "Kami juga kehilangan Kenan Busuladzic. Dia tidak akan bermain selama sembilan bulan karena ligamen krusiatnya robek."
Menanggapi kekhawatiran soal kebugaran tersebut, Barbarez memilih menyegarkan skuadnya dengan empat tambahan baru untuk memastikan tim tetap kompetitif selama periode Nations League yang padat. Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic, dan Luka Duric semuanya telah dipanggil ke tim senior. Masuknya Duric menjadi sorotan tersendiri, mengingat perkembangan terbarunya di divisi kedua Jerman dan adaptasinya bersama Paderborn. Barbarez mengatakan, "Kami mengirimkan beberapa undangan, kami memanggil Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic dan LukaDuric dari Paderborn. Dia mengambil langkah maju dalam kariernya, dia bermain di Bundesliga. Meski awal musim bukan hal yang paling penting, kami ingin melihat aksinya agar dia bisa menjadi bagian dari tim kami."
- Getty Images Sport
Pemain muda Juventus, Alajbegovic, memberi dorongan kebugaran
Meski kabar soal Dedic dan Busuladzic sebagian besar bernada negatif, ada pembaruan yang lebih positif terkait talenta Juventus, Kerim Alajbegovic. Prospek muda itu sempat memicu kekhawatiran akan krisis cedera lain ketika ia ditarik keluar saat jeda babak dalam laga terbaru antara Juventus dan Atalanta. Namun, setelah berdiskusi dengan staf medis di Turin dan sang pemain sendiri, Barbarez mampu meredakan kekhawatiran soal ketersediaan gelandang itu untuk agenda internasional mendatang.
"Kami berbicara dengan Alajbegovic tadi malam. Dia mengalami cedera ringan, dia merasakan sakit di pinggulnya. Dokter Juventus memeriksanya tadi malam dan dia sedang dalam perjalanan ke Sarajevo. Dia mungkin akan beristirahat selama satu atau dua hari, tetapi seharusnya tidak ada hal yang serius," konfirmasi sang pelatih.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami