Bersama Thomas Müller dan Mats Hummels, Klopp diperkenalkan sebagai pakar Piala Dunia oleh Magenta TV dalam sebuah acara media pada hari Senin. Setelah itu, digelar konferensi pers—dan pertanyaan pertama yang diajukan kepada Klopp adalah apakah ia bisa membayangkan diri menjabat sebagai pelatih tim nasional di masa depan. "Langsung ke intinya," jawabnya sambil tertawa. "Saat ini, saya sama sekali tidak memikirkannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tapi sejauh ini belum ada rencana apa pun mengenai hal itu."
"Bodoh! Sampah! Sama sekali nggak tahu apa-apa!" Jürgen Klopp benar-benar marah besar menyusul beredarnya rumor yang memanas
Pelatih sukses yang telah lama membesarkan Borussia Dortmund dan FC Liverpool ini sering dikaitkan dengan posisi pelatih tim nasional Jerman di masa lalu. Dan berulang kali ia membantah spekulasi tersebut. Sejak awal 2025, Klopp bekerja sebagai Direktur Olahraga Global untuk Red Bull dengan berbagai cabangnya, antara lain di Salzburg dan Leipzig. Ia terikat kontrak hingga 2029, sedangkan kontrak Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional di DFB berlaku hingga 2028.
Jürgen Klopp membantah rumor tentang Real Madrid
Pertanyaan yang terus-menerus mengenai kemungkinan masa depannya sebagai pelatih tim nasional Jerman bahkan bisa ia "cukup pahami", kata Klopp — namun tampaknya hal ini sangat berbeda dengan rumor mengenai kepergiannya yang akan segera terjadi dari Red Bull dan kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid.
"Baiklah, mari kita bicarakan ini," Klopp memulai dan melontarkan campuran antara pidato prinsip dan kemarahan. "Kapan sebuah berita bisa disebut berita? Ketika seseorang mengambil selembar kertas dan menulis sesuatu di atasnya? Atau ketika ada kebenarannya? Bagaimana seharusnya situasinya? Bahwa Real Madrid pernah menelepon saya dan berkata: 'Florentino Perez di telepon! Jürgen, bagaimana kabarmu?' Atau cukup jika OE24—tidak tahu apakah itu AI atau dibuat oleh manusia—menulis omong kosong? Itu membuatku kesal."
Latar belakangnya: Seiring dengan kepergian Xabi Alonso awal tahun ini, Klopp disebut-sebut sebagai calon pengganti di Real. Hal ini dilaporkan antara lain oleh Sky dan jurnalis Spanyol ternama Guillem Balague. OE24, di sisi lain, adalah platform online asal Austria yang selalu sensasional, yang mengangkat dan menyebarkan berita-berita tersebut. Mengapa Klopp justru menyebut OE24, tetap tidak jelas.
Kepada para wartawan yang hadir pada hari Senin, Klopp berkata: "Kalian harus sedikit lebih disiplin. Itu semua hanya omong kosong." Real, katanya, "tidak pernah menelepon saya sekali pun, tidak satupun kali" sepanjang hidupnya. Dengan nada mengejek, ia menambahkan: "Saya juga akan mengambil alih Atletico Madrid, sebaiknya sekaligus. Maaf Madrid, pertama-tama kalian harus menelepon!"
Jürgen Klopp melontarkan kritik pedas: "Rekan itu sama sekali tidak mengerti"
DFB dan Real Madrid sudah dibahas, dan sebagai penutup, Klopp ditanya mengenai rumor tentang kepergiannya yang akan segera terjadi dari Red Bull. "Itu ditulis oleh orang-orang bodoh yang sama: Salzburger Nachrichten," jawab Klopp, yang kini tampak sangat marah. "Rekan dari Salzburger Nachrichten itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan semua orang pun ikut-ikutan mempercayainya."
Rumor tentang kepergian Klopp dari Red Bull memang disebarkan oleh Salzburger Nachrichten pada akhir Februari. Namun, surat kabar tersebut tidak ada hubungannya dengan portal online OE24, justru sebaliknya. Salzburger Nachrichten adalah media berkualitas yang terkenal - yang juga memiliki sejarah kontroversial dengan Klopp.
Pada Juni 2024, Salzburger Nachrichten menjadi media pertama yang melaporkan rencana Klopp untuk pindah ke Red Bull. Penasihat Klopp, Marc Kosicke, saat itu menepis rumor tersebut sebagai "omong kosong belaka" - namun pada Oktober, Klopp benar-benar menandatangani kontrak dengan Red Bull.
Perjalanan Karier Jürgen Klopp
Periode Klub Jabatan 2001 hingga 2008 FSV Mainz 05 Pelatih 2008 hingga 2015 Borussia Dortmund Pelatih 2015 hingga 2024 FC Liverpool Pelatih sejak 2025 Red Bull Direktur Olahraga Global