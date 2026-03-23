Pertanyaan yang terus-menerus mengenai kemungkinan masa depannya sebagai pelatih tim nasional Jerman bahkan bisa ia "cukup pahami", kata Klopp — namun tampaknya hal ini sangat berbeda dengan rumor mengenai kepergiannya yang akan segera terjadi dari Red Bull dan kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid.

"Baiklah, mari kita bicarakan ini," Klopp memulai dan melontarkan campuran antara pidato prinsip dan kemarahan. "Kapan sebuah berita bisa disebut berita? Ketika seseorang mengambil selembar kertas dan menulis sesuatu di atasnya? Atau ketika ada kebenarannya? Bagaimana seharusnya situasinya? Bahwa Real Madrid pernah menelepon saya dan berkata: 'Florentino Perez di telepon! Jürgen, bagaimana kabarmu?' Atau cukup jika OE24—tidak tahu apakah itu AI atau dibuat oleh manusia—menulis omong kosong? Itu membuatku kesal."

Latar belakangnya: Seiring dengan kepergian Xabi Alonso awal tahun ini, Klopp disebut-sebut sebagai calon pengganti di Real. Hal ini dilaporkan antara lain oleh Sky dan jurnalis Spanyol ternama Guillem Balague. OE24, di sisi lain, adalah platform online asal Austria yang selalu sensasional, yang mengangkat dan menyebarkan berita-berita tersebut. Mengapa Klopp justru menyebut OE24, tetap tidak jelas.

Kepada para wartawan yang hadir pada hari Senin, Klopp berkata: "Kalian harus sedikit lebih disiplin. Itu semua hanya omong kosong." Real, katanya, "tidak pernah menelepon saya sekali pun, tidak satupun kali" sepanjang hidupnya. Dengan nada mengejek, ia menambahkan: "Saya juga akan mengambil alih Atletico Madrid, sebaiknya sekaligus. Maaf Madrid, pertama-tama kalian harus menelepon!"