Bocoran tulisan tangan... Haaland membuang rencana Ancelotti ke tempat sampah

Bild melaporkan bahwa mereka memasuki ruang ganti tim nasional Brasil di stadion Piala Dunia di negara bagian New Jersey dua jam setelah peluit akhir dibunyikan, dan menemukan beberapa catatan taktis yang ditinggalkan oleh Carlo Ancelotti, yang akhirnya berakhir di tempat sampah.

Media tersebut mengungkapkan bahwa Ancelotti telah mempersiapkan para pemainnya dengan sangat cermat untuk kemungkinan terjadinya adu penalti; misalnya, ia menentukan sudut-sudut yang kemungkinan akan dituju oleh para pemain Norwegia, sementara dokumen lain berisi deskripsi tentang cara kiper Norwegia, Orian Neland (35 tahun), bertindak selama adu penalti.

Dalam dokumen tersebut tertulis: “Dia selalu menjatuhkan diri ke tanah, dan tidak mampu menjangkau bola-bola yang melambung sedang.”

Namun, informasi ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, setelah pemain Brasil Bruno Guimarães (28 tahun) gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-14. Seandainya Brasil unggul satu gol tanpa balas, mungkin jalannya pertandingan akan berbeda.

Ancelotti juga memberikan instruksi taktis kepada para pemainnya di ruang ganti sebelum menghadapi Norwegia, mengenai cara bertindak dalam situasi tertentu, seperti tendangan sudut. Sebagai contoh, Ryan (19 tahun) ditugaskan untuk mengawasi penyerang Norwegia Erling Haaland (25 tahun), yang mencetak dua gol untuk negaranya di pertandingan babak 16 besar.

Bild berkomentar: “Instruksi-instruksi ini ditulis di papan tulis di dalam ruang ganti yang luas, namun semuanya berakhir sia-sia.”

Baca juga: Foto: Lamine Yamal tak melupakan Maroko