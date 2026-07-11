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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bocoran tulisan tangan... Haaland membuang rencana Ancelotti ke tempat sampah

Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Norway vs England
England
C. Ancelotti
E. Haaland
A. Becker
M. Oedegaard
Brasil
Norwegia
AS
Inggris
Italia

Allison bersiap menghadapi adu penalti... dan mengawasi bintang City

Surat kabar Bild asal Jerman mengungkap detail dari dalam ruang ganti tim nasional Brasil setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, termasuk catatan taktis yang disusun oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk menghadapi Norwegia, yang berisi instruksi khusus mengenai adu penalti dan pengawasan terhadap Erling Haaland, namun hal itu tidak mampu mencegah berakhirnya perjalanan "Seleção" di babak 16 besar.

Meskipun ada optimisme yang sangat besar dari pihak Brasil mengenai kemungkinan merebut kembali gelar Piala Dunia yang telah hilang sejak 2002 di bawah asuhan Ancelotti, rekan-rekan Vinícius Júnior dan Neymar kehilangan kendali sejak awal, setelah Erling Haaland mengejutkan mereka dengan dua gol yang menggagalkan semua rencana dan strategi, sehingga juara Piala Dunia lima kali itu harus tersingkir dengan kekalahan 2-1.

  • Catatan taktis ke tempat sampah

    Bild melaporkan bahwa mereka memasuki ruang ganti tim nasional Brasil di stadion Piala Dunia di negara bagian New Jersey dua jam setelah peluit akhir dibunyikan, dan menemukan beberapa catatan taktis yang ditinggalkan oleh Carlo Ancelotti, yang akhirnya berakhir di tempat sampah.

    Media tersebut mengungkapkan bahwa Ancelotti telah mempersiapkan para pemainnya dengan sangat cermat untuk kemungkinan terjadinya adu penalti; misalnya, ia menentukan sudut-sudut yang kemungkinan akan dituju oleh para pemain Norwegia, sementara dokumen lain berisi deskripsi tentang cara kiper Norwegia, Orian Neland (35 tahun), bertindak selama adu penalti.

    Dalam dokumen tersebut tertulis: “Dia selalu menjatuhkan diri ke tanah, dan tidak mampu menjangkau bola-bola yang melambung sedang.”

    Namun, informasi ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, setelah pemain Brasil Bruno Guimarães (28 tahun) gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-14. Seandainya Brasil unggul satu gol tanpa balas, mungkin jalannya pertandingan akan berbeda.

    Ancelotti juga memberikan instruksi taktis kepada para pemainnya di ruang ganti sebelum menghadapi Norwegia, mengenai cara bertindak dalam situasi tertentu, seperti tendangan sudut. Sebagai contoh, Ryan (19 tahun) ditugaskan untuk mengawasi penyerang Norwegia Erling Haaland (25 tahun), yang mencetak dua gol untuk negaranya di pertandingan babak 16 besar.

    Bild berkomentar: “Instruksi-instruksi ini ditulis di papan tulis di dalam ruang ganti yang luas, namun semuanya berakhir sia-sia.”

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  • Analisis yang cermat... lenyap begitu saja!

    Sementara itu, situs The Athletic mengomentari berita dari Bild dan menganalisis informasi terkait strategi tendangan penalti, mengungkap sejauh mana detail yang dijadikan acuan oleh staf teknis Brasil dalam mengkaji para eksekutor tendangan penalti Norwegia. Terungkap bahwa Brasil tidak hanya mengidentifikasi nama-nama penendang, tetapi juga mengklasifikasikan setiap pemain berdasarkan kaki dominan (kanan atau kiri), disertai catatan mengenai gaya tendangan, seperti kebiasaan pemain untuk berhenti sejenak saat mendekati bola, menendang dengan keras, menggunakan bagian dalam kaki, atau mengarahkan bola rendah atau tinggi.

    Dia menjelaskan bahwa lembaran kertas yang berisi catatan tulisan tangan tersebut menggunakan istilah “cruzado”, yang berarti pemain biasanya menendang ke sudut yang berlawanan dengan kaki dominannya—sebuah pola yang dianggap oleh para analis Brasil sebagai hal yang umum di antara sejumlah pemain Norwegia.

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  • Keputusan ada di tangan Allison... Haaland yang membingungkan

    Catatan tersebut tidak memuat perintah langsung kepada Allison untuk melompat ke kanan atau ke kiri, berbeda dengan beberapa tim nasional lainnya, melainkan memberikan informasi yang membantunya mengambil keputusan berdasarkan cara pemain mendekati bola dan perilakunya saat melakukan tendangan.

    Sedangkan untuk Erling Haaland, laporan tersebut memberikan perhatian khusus padanya karena tendangannya sulit diprediksi. Disebutkan bahwa penyerang Manchester City ini menggunakan lebih dari satu gaya saat mengeksekusi penalti; terkadang ia menendang langsung dan keras ke sudut jauh, dan terkadang ia memperlambat langkah terakhirnya untuk mengamati pergerakan kiper sebelum melepaskan bola ke sisi yang berlawanan.

    The Athletic menjelaskan bahwa statistik Haaland menegaskan betapa sulitnya membaca permainannya; sejak bergabung dengan Manchester City, ia telah mengambil 34 tendangan penalti bersama klub dan tim nasional, yang terbagi secara merata, dengan 17 tendangan ke kiri kiper dan 17 ke kanannya, sehingga mengandalkan arah tendangan saja tidak cukup untuk menghentikannya.

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  • Apa yang sedang dilakukan Odegaard?

    Laporan tersebut juga mencatat bahwa Martin Ødegaard mengubah cara eksekusinya sesuai dengan cara ia mendekati bola; jika ia berlari dari jarak yang lebih jauh, ia cenderung menendang sesuai arah tubuhnya ke sudut jauh, sedangkan jika pendekatan yang lebih pendek dengan langkah-langkah terputus-putus, ia biasanya lebih memilih menendang dengan bagian dalam kaki ke sudut yang berlawanan.

    Meskipun analisisnya sangat mendalam, The Athletic menyimpulkan bahwa pemain sekelas Haaland tetap tidak dapat diprediksi sepenuhnya, dan hal terbaik yang dapat dilakukan kiper adalah menggabungkan analisis sebelumnya dengan instingnya pada saat eksekusi, karena detail-detail tersebut mungkin memberikan keunggulan dalam satu tendangan, namun tidak menjamin dapat menghentikan eksekutor sekelas ini.

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