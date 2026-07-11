Bocoran tulisan tangan... Haaland membuang rencana Ancelotti ke tempat sampah

Surat kabar Bild asal Jerman mengungkap detail dari dalam ruang ganti tim nasional Brasil setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, termasuk catatan taktis yang disusun oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk menghadapi Norwegia, yang berisi instruksi khusus mengenai adu penalti dan pengawasan terhadap Erling Haaland, namun hal itu tidak mampu mencegah berakhirnya perjalanan "Seleção" di babak 16 besar.
Meskipun ada optimisme yang sangat besar dari pihak Brasil mengenai kemungkinan merebut kembali gelar Piala Dunia yang telah hilang sejak 2002 di bawah asuhan Ancelotti, rekan-rekan Vinícius Júnior dan Neymar kehilangan kendali sejak awal, setelah Erling Haaland mengejutkan mereka dengan dua gol yang menggagalkan semua rencana dan strategi, sehingga juara Piala Dunia lima kali itu harus tersingkir dengan kekalahan 2-1.