Getty Images Sport
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Bintang Tottenham Xavi Simons menyambut Xavi Hernandez yang senama sebagai pelatih kepala baru Belanda
Sebuah nama yang dibangun di atas warisan Blaugrana
Simons, yang absen di Piala Dunia 2026 bersama Belanda setelah mengalami robekan parah ACL di lutut kanannya, secara resmi menyambut Xavi setelah keputusan KNVB untuk menyerahkan kendali kepada mantan manajer Barcelona itu. Pada masa-masa pembentukannya di akademi Barcelona, Simons kerap dibandingkan dengan sosok yang namanya ia sandang berkat kemampuan teknis dan visinya.
Melalui platform media sosialnya, Simons membagikan foto nostalgia dari masa kecilnya di La Masia, berdiri bersama pria yang pada akhirnya akan menjadi pelatihnya di level internasional. Pesannya sederhana namun mendalam, dengan Simons mengatakan: "Nama yang menginspirasi nama saya. Selamat datang di Belanda, mister Xavi Hernández!"
- Getty Images Sport
Kisah di balik nama Xavi
Asal-usul bagaimana pemain muda Belanda itu memiliki nama yang sama dengan ikon Spanyol telah lama menjadi hal yang menarik bagi para penggemar. Sang ibu sebelumnya mengungkapkan bahwa pilihan nama itu merupakan hasil langsung dari menyaksikan gelandang legendaris tersebut mengatur permainan untuk Barcelona. Setelah kelahiran putra mereka, kedua orang tuanya masih mempertimbangkan berbagai nama sampai mereka menonton sebuah pertandingan Barcelona ketika Xavi tampil dominan. Keputusan itu dibuat seketika, mengukuhkan kaitan seumur hidup dengan filosofi Blaugrana yang sama-sama dianut keduanya. Bagi Simons, sosok yang namanya ia sandang itu kini menjadi pelatih memberinya lapisan motivasi tambahan saat ia terus memantapkan diri sebagai pilar tim nasional.
Mempertahankan kesinambungan domestik di kursi pelatih
Meski kedatangan pria Catalan berusia 46 tahun itu menandai perubahan arah yang signifikan, KNVB memastikan rezim baru ini tetap berpijak pada keahlian lokal. Laporan menyebutkan bahwa Ruud van Nistelrooy akan tetap dipertahankan sebagai bagian dari staf pendukung Belanda. Mantan striker Manchester United dan Real Madrid itu membuktikan nilainya selama Piala Dunia 2026 dan akan menjadi jembatan penting antara era sebelumnya di bawah Ronald Koeman dan pendekatan taktis baru Xavi.
Selain Van Nistelrooy, susunan staf pelatih juga akan mempertahankan stabilitas lebih lanjut dengan tetap mempertahankan pelatih kiper Patrick Lodewijks. Dengan mempertahankan figur-figur kunci ini, federasi sepakbola Belanda berharap bisa memadukan penerapan filosofi "Total Football" oleh Xavi dengan struktur tim nasional yang sudah ada.
- AFP
Bersiap untuk debut di Nations League
Sebagai pelatih asing pertama yang memimpin Belanda sejak Ernst Happel pada akhir 1970-an, tekanan akan langsung datang. Kontrak jangka panjang juru taktik Spanyol itu menunjukkan komitmen untuk perombakan total terhadap identitas tim, dengan tujuan mengembalikan gaya proaktif berbasis penguasaan bola yang mendefinisikan era-era keemasan sepakbola Belanda. Ujian besar pertama bagi skuad Belanda dengan wajah baru akan datang di UEFA Nations League, ketika mereka dijadwalkan menghadapi Jerman di Johan Cruyff Arena pada September. Setelah laga melawan Jerman, Belanda akan menghadapi Serbia dan Yunani di grup mereka, memberikan panggung bagi manajer baru untuk menyempurnakan sistemnya sebelum siklus kualifikasi Kejuaraan Eropa dimulai.
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