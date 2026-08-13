Bintang Tottenham Xavi Simons menyambut Xavi Hernandez yang senama sebagai pelatih kepala baru Belanda

Simons, yang absen di Piala Dunia 2026 bersama Belanda setelah mengalami robekan parah ACL di lutut kanannya, secara resmi menyambut Xavi setelah keputusan KNVB untuk menyerahkan kendali kepada mantan manajer Barcelona itu. Pada masa-masa pembentukannya di akademi Barcelona, Simons kerap dibandingkan dengan sosok yang namanya ia sandang berkat kemampuan teknis dan visinya.

Melalui platform media sosialnya, Simons membagikan foto nostalgia dari masa kecilnya di La Masia, berdiri bersama pria yang pada akhirnya akan menjadi pelatihnya di level internasional. Pesannya sederhana namun mendalam, dengan Simons mengatakan: "Nama yang menginspirasi nama saya. Selamat datang di Belanda, mister Xavi Hernández!"