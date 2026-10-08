AFP
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Bintang Tottenham Mathys Tel mencetak sejarah dengan penampilan bersama Prancis yang menyamai rekor saat Roberto De Zerbi menghadapi krisis cedera
Tel samai rekor gol Prancis U21
Tel menikmati jeda internasional yang gemilang bersama timnas Prancis U-21, dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 7-1 atas Swiss di Orleans pada Selasa malam. Aksi terbarunya itu membuat sang penyerang kini menyamai rekor sepanjang masa Odsonne Edouard dengan 17 gol untuk timnas Prancis U-21.
Prancis sebenarnya sudah mengamankan tempat mereka di Kejuaraan Eropa U-21 2027, tetapi mereka menutup kampanye fase grup kualifikasi dengan gaya, tetap tak terkalahkan lewat delapan kemenangan. Performa sensasional Tel sepanjang jeda ini, di mana ia juga mencetak gol dalam dua pertandingan lainnya, bisa segera menarik perhatian pelatih tim senior Zinedine Zidane jelang bentrok UEFA Nations League pada November.
Pemain 21 tahun itu kini akan berupaya menerjemahkan momentumnya di level internasional ke Premier League. Tel masih belum membuka rekening golnya untuk Tottenham musim ini, dengan timnya saat ini terpuruk di dasar klasemen.
- AFP
"Itu ada di benak saya"
Berbicara kepada L'Equipe, Tel mengakui bahwa ia sudah cukup lama memikirkan untuk menyamai pencapaian Edouard. Bintang Tottenham itu mengungkapkan bahwa tekanan dari keluarga berperan secara ringan dalam upayanya mengejar rekor tersebut.
"Saudara saya terus mengomeli saya soal itu [rekor gol] selama berbulan-bulan," jelas Tel kepada para wartawan. "Pada akhirnya, itu terus ada di benak saya."
Sang penyerang juga menuturkan bahwa bermain tanpa tekanan untuk lolos membuatnya bisa tampil lepas saat menghadapi Swiss. "Dengan kelolosan [yang sudah diraih], ada jenis motivasi yang berbeda yang membuat saya bisa memberikan yang terbaik, jadi sekarang saya sangat senang," tambahnya.
Masalah di lini belakang kian menumpuk bagi De Zerbi
Meski performa Tel menawarkan secercah harapan, pelatih Tottenham De Zerbi sedang bergulat dengan daftar cedera yang terus bertambah setelah start musim yang buruk. Spurs terpuruk di dasar klasemen setelah menelan kekalahan kandang 3-2 dari Aston Villa, yang menjadi kekalahan ketiga mereka dalam lima laga pembuka liga.
De Zerbi tampak santai pada Selasa saat berbincang dengan mantan pemain dan pelatih tim utama saat ini, Gus Poyet, dalam sebuah video klub, tetapi ahli taktik asal Italia itu memiliki masalah besar di lini pertahanan yang harus diatasi. Bek kanan Pedro Porro mundur dari skuad Spanyol karena masalah hamstring sebelum jeda internasional panjang selama tiga pekan.
Selain itu, Jan Paul van Hecke dipulangkan lebih awal dari pemusatan latihan Belanda karena masalah pada kaki. Rekan senegaranya, kapten Spurs Micky van de Ven, juga mengalami cedera ringan pada tangan setelah terinjak saat kemenangan atas Serbia. Namun, pelatih Belanda Xavi meremehkan tingkat keparahan insiden tersebut dengan mengatakan: "Dia baik-baik saja. Dia merasa pusing karena jarinya bermasalah. Itu bukan cedera besar."
- AFP
Laga tandang yang berat ke Old Trafford menanti
Tottenham kembali beraksi di kompetisi domestik dengan laga tandang berisiko tinggi ke markas Manchester United pada Sabtu. De Zerbi sangat membutuhkan hasil positif untuk membalikkan kampanye Spurs yang menyedihkan, tetapi absennya para pemain belakangnya bisa menyulitkan mereka di Old Trafford.
Jika Van Hecke dan Porro tetap tidak tersedia, bos Spurs itu akan dipaksa melakukan perombakan di lini belakang saat menghadapi lini depan United yang berbahaya. Sementara itu, ia akan berharap Tel akhirnya bisa menemukan ketajamannya dengan seragam Tottenham dan meniru performa tajamnya bersama tim nasional.
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