Tel menikmati jeda internasional yang gemilang bersama timnas Prancis U-21, dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 7-1 atas Swiss di Orleans pada Selasa malam. Aksi terbarunya itu membuat sang penyerang kini menyamai rekor sepanjang masa Odsonne Edouard dengan 17 gol untuk timnas Prancis U-21.

Prancis sebenarnya sudah mengamankan tempat mereka di Kejuaraan Eropa U-21 2027, tetapi mereka menutup kampanye fase grup kualifikasi dengan gaya, tetap tak terkalahkan lewat delapan kemenangan. Performa sensasional Tel sepanjang jeda ini, di mana ia juga mencetak gol dalam dua pertandingan lainnya, bisa segera menarik perhatian pelatih tim senior Zinedine Zidane jelang bentrok UEFA Nations League pada November.

Pemain 21 tahun itu kini akan berupaya menerjemahkan momentumnya di level internasional ke Premier League. Tel masih belum membuka rekening golnya untuk Tottenham musim ini, dengan timnya saat ini terpuruk di dasar klasemen.



