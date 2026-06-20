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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bintang Spanyol: Yamal sering sekali memancing emosi saya... dan inilah kekuatan Arab Saudi

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
A. Laporte
L. Yamal
Spanyol
Arab Saudi

Aymeric Laporte, bek tim nasional Spanyol, membahas kelebihan tim Saudi Arabia menjelang pertandingan kedua tim besok, Minggu, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

"Kami merasa kecewa setelah bermain imbang melawan Cape Verde, tetapi kami juga harus ingat bahwa kami telah menjalani banyak pertandingan tanpa kekalahan, dan hal ini memberi kami ambisi yang lebih besar," kata Laporte dalam pernyataan kepada media yang diterbitkan oleh surat kabar AS.

Ia menambahkan, “Kami fokus pada diri kami sendiri. Kami tampil bagus secara defensif saat melawan Cape Verde dan tidak membiarkan mereka melancarkan serangan balik. Besok, kami harus melakukan hal yang sama, tetapi sambil mencetak gol. Kami harus menyerang dengan sekuat tenaga.”

Berdasarkan pengalamannya bersama Al-Nassr, ia berkomentar, “Tim nasional Saudi memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Mungkin mereka tidak terlalu terkenal di Eropa, tetapi saya mengenal banyak di antara mereka, dan mereka bermain sepak bola dengan sangat baik. Selain itu, mereka mungkin lebih terbiasa dengan kondisi cuaca seperti ini. Namun, kita harus memikirkan diri kita sendiri.”

  • Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mereka suka memancing emosiku

    Dia melanjutkan, “Yamal menyebutku sebagai yang terbaik di dunia? Benarkah... tanyakan saja padanya. Aku berusaha menjadi yang terbaik di posisiku. Sejak awal hubungan kami sudah baik, tapi belakangan ini kami semakin sering bermain Fortnite bersama, dan hal itu membuat kami semakin dekat. Hubungan kami luar biasa.”

    Mengenai candaan para pemain Spanyol kepadanya, Émerick Laporte menjelaskan, “Mereka suka memancing emosiku. Tapi sejujurnya, semuanya baik-baik saja. Kelompok ini luar biasa, dan kami memiliki hubungan yang kuat.”

    Dia menegaskan, “Siapa yang paling sering mencoba memancingmu? Lamine Yamal, tapi dia melakukannya kepada semua orang, begitu juga Javi.”

    Dia menambahkan, “Yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok. Kita harus terus bekerja keras dan tampil dengan penuh semangat. Kita fokus pada kemenangan terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan hal-hal lainnya.”

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