Bintang Spanyol: Yamal sering sekali memancing emosi saya... dan inilah kekuatan Arab Saudi

Aymeric Laporte, bek tim nasional Spanyol, membahas kelebihan tim Saudi Arabia menjelang pertandingan kedua tim besok, Minggu, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

"Kami merasa kecewa setelah bermain imbang melawan Cape Verde, tetapi kami juga harus ingat bahwa kami telah menjalani banyak pertandingan tanpa kekalahan, dan hal ini memberi kami ambisi yang lebih besar," kata Laporte dalam pernyataan kepada media yang diterbitkan oleh surat kabar AS.

Ia menambahkan, “Kami fokus pada diri kami sendiri. Kami tampil bagus secara defensif saat melawan Cape Verde dan tidak membiarkan mereka melancarkan serangan balik. Besok, kami harus melakukan hal yang sama, tetapi sambil mencetak gol. Kami harus menyerang dengan sekuat tenaga.”

Berdasarkan pengalamannya bersama Al-Nassr, ia berkomentar, “Tim nasional Saudi memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Mungkin mereka tidak terlalu terkenal di Eropa, tetapi saya mengenal banyak di antara mereka, dan mereka bermain sepak bola dengan sangat baik. Selain itu, mereka mungkin lebih terbiasa dengan kondisi cuaca seperti ini. Namun, kita harus memikirkan diri kita sendiri.”