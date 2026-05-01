Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Bintang remaja asal Serbia yang telah menarik perhatian Arsenal dan FC Barcelona

FK Crvena Zvezda
V. Kostov
Serbia
Arsenal
Barcelona
Bagi Vasilije Kostov, ini adalah contoh klasik dari musim yang menonjol. Setahun yang lalu, ia masih bermain untuk tim U-19 Red Star, namun dua belas bulan kemudian, ia mendekati akhir musim debutnya yang luar biasa di tim utama, di mana ia telah mencatatkan total lebih dari 20 gol dan assist.

Ia masih beberapa minggu lagi menjelang ulang tahunnya yang ke-18, namun angka-angka luar biasa tersebut dan penampilannya yang dinamis untuk calon juara Serbia telah menggemparkan elit Eropa. Klub-klub seperti Arsenal, Barcelona, dan Bayern München dilaporkan memantau penampilannya yang luar biasa dengan cermat.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang remaja yang sedang menggebrak dunia sepak bola Serbia.

    Awal

    Kostov lahir pada Mei 2008 di ibu kota Serbia, Beograd. Karier sepak bolanya dimulai di akademi sepak bola lokal SF Royal FC, tetapi tak lama kemudian ia menarik perhatian salah satu klub terbesar di negara itu. Ia baru berusia tujuh tahun ketika direkrut oleh Rode Ster (sekarang dikenal sebagai Crvena Zvezda), yang secara umum dianggap sebagai klub paling populer dan paling sukses di Serbia, bahkan lebih unggul dari rival bebuyutannya, Partizan Belgrade.

    Kostov sudah dianggap sebagai talenta istimewa sejak usia muda dan karena itu dengan cepat naik pangkat di akademi pemuda. Pada musim 2023/24, di usia yang baru 15 tahun, ia mencetak 20 gol untuk tim U-17, sehingga ia dipromosikan ke tim U-19 Red Star untuk musim berikutnya. Musim itu pun tak kalah mengesankan, di mana ia mampu bersaing dengan pemain yang tiga tahun lebih tua darinya. Maka, langkah menuju tim utama pun menjadi hal yang wajar.

    • Iklan

  • Terobosan besar

    Penampilan Kostov dalam derby junior melawan Partizan pada musim 2024/2025-lah yang paling menarik perhatian. Setelah mencetak gol spektakuler pada kemenangan kandang di bulan September, di mana ia melepaskan tendangan indah ke sudut atas gawang, pemain yang saat itu berusia enam belas tahun itu mencetak gol penentu kemenangan pada menit tambahan dalam pertandingan tandang di bulan Maret. Ia melewati tiga pemain bertahan dan melepaskan tendangan keras yang melewati kiper, yang memicu kegembiraan yang meluap-luap sekaligus perkelahian massal di antara para pemain muda.

    Kostov sebenarnya sudah dipromosikan ke tim utama pada awal 2025, tetapi ia tetap menjadi kapten tim U-19 secara reguler, karena ia hanya sesekali dimasukkan ke dalam skuad pertandingan oleh mantan pelatih kepala Vladan Milojevic. Debutnya di tim senior akhirnya terjadi saat ia masuk sebagai pemain pengganti selama sepuluh menit melawan Beograd di Liga Super Serbia pada awal April tahun lalu. Ia harus bersabar sebentar lagi sebelum mendapatkan lebih banyak kesempatan.

  • Lalu bagaimana?

    Namun, musim ini ceritanya sangat berbeda. Setelah menjalani pramusim bersama tim utama, Kostov kini, di usia 17 tahun, telah menjadi anggota penuh tim senior dan tidak lagi menoleh ke belakang, sambil mendominasi sepak bola Serbia.

    Setelah awal musim yang kuat, termasuk gol indah di Liga Europa melawan FC Porto, debut di tim nasional, dan perpanjangan kontrak pada Oktober, remaja ini telah menaikkan level permainannya sejak pergantian tahun dan kembalinya legenda Inter dan Serbia, Dejan Stankovic, sebagai pelatih.


    Kostov, yang sebelumnya ditempatkan di sayap namun kini lebih sering diturunkan sebagai gelandang serang, mencetak enam gol dalam enam pertandingan liga antara awal Februari dan pertengahan Maret serta memberikan dua assist, sambil menunjukkan dinamika luar biasa dalam peran sebagai nomor 10. Rangkaian tersebut juga mencakup satu gol melawan Partizan, yang pasti sudah bosan dengannya, karena ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah dalam Derby Abadi. Jumlah total gol dan assistnya di semua kompetisi kini mencapai 21, angka yang cukup mengesankan untuk pemain seusianya.

    Kelebihan

    Meskipun ia sedikit membangkitkan rasa nostalgia sebagai pemain nomor 10 gaya lama sejati, Kostov tetap memiliki semua kualitas yang dimiliki oleh seorang penyerang modern. Permainannya berpusat pada visi dan kecerdasan, namun ia juga memiliki kecepatan dan kekuatan yang diperlukan untuk sukses dalam olahraga di mana kekuatan fisik semakin penting.

    Berkat pusat gravitasi yang rendah, pemuda ini mampu melakukan perubahan arah yang eksplosif. Dan meskipun usianya masih muda, ia sama sekali tidak mudah direbut bolanya. Ia sering memanfaatkan postur tubuhnya yang cukup kekar dengan tinggi 1,73 meter untuk melindungi bola dan mengelabui lawan.

    Seperti yang terlihat dari statistiknya, Kostov pada usia tujuh belas tahun sudah memiliki insting mencetak gol dan memberikan assist, namun mentalitasnya juga menonjol. ''Saya sangat percaya pada anak itu,'' kata mantan pelatih Red Star, Milojevic. ''Yang terpenting, ia memiliki etos kerja yang sangat positif, mendengarkan pelatihnya, dan bekerja sama secara individu dengan mereka.''

    Hal-hal yang perlu diperbaiki

    Rasanya agak tidak adil untuk mengkritik seorang remaja berusia tujuh belas tahun yang secara konsisten tampil di level tertinggi di negaranya sendiri. Mengingat usianya dan fakta bahwa ia mungkin belum sepenuhnya layak berada di tim utama, tidak mengherankan jika Kostov masih bisa berkembang di beberapa aspek, seperti kontribusinya dalam bertahan. Dan jika kita bersikap kritis, mengingat kepercayaan dirinya yang luar biasa saat menguasai bola, ia mungkin bisa lebih sering menyerang lawan.

    Yang harus ia perhatikan adalah agar musim penampilannya yang menonjol ini tidak membuatnya sombong. Dalam wawancara baru-baru ini dengan media Serbia Sportal, Kostov tidak setuju dengan pernyataan Stankovic bahwa sang pemain telah meningkat '30 persen' sejak ia kembali sebagai pelatih kepala.

    ''Sejujurnya, saya rasa saya telah membuat kemajuan yang lebih besar. Tapi sudahlah... Saya pasti akan membuat kemajuan lebih besar lagi menjelang akhir musim. Saya rasa saya telah membuat kemajuan baik secara fisik maupun mental.''

    Isco yang baru?

    Melihat performa yang ditunjukkannya di usia yang masih muda, Kostov tampaknya siap untuk menempuh jalannya sendiri menuju kejayaan. Namun, jika kita membandingkannya dengan seseorang yang telah membuktikan diri di level tertinggi, ia mungkin paling mirip dengan pemain sekelas Isco.

    Meskipun mereka bukan pemain tertinggi, mereka memiliki pusat gravitasi yang rendah dan postur tubuh yang kokoh, hal yang sangat penting bagi seorang nomor 10 yang beroperasi di antara lini, di mana keunggulan kecil sangat menentukan saat ingin mengelabui bek, menciptakan ruang, memaksa peluang, dan mencetak gol sendiri.

    Mantan pemain Real Madrid ini adalah salah satu ahli modern dalam peran ini dan juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di sayap, sama seperti pemain muda asal Serbia tersebut. Jika ia terus mengikuti jalurnya saat ini, tidak akan mengejutkan jika suatu hari nanti Kostov juga mengenakan jersey klub raksasa tersebut.

    Masa depan

    Tidak mengherankan jika beberapa klub papan atas Eropa terus memantau performa Kostov di Beograd dengan cermat, mengingat ia sedang menjalani musim pertamanya yang gemilang bersama Red Star. Dalam waktu dekat, ia pasti akan fokus membantu klubnya saat ini meraih gelar juara liga kesembilan berturut-turut, seiring dimulainya babak perebutan gelar di Super Liga. Namun, musim panas mendatang akan menjadi sorotan utama terkait masa depannya.

    Remaja ini sudah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, AC Milan, Barcelona—yang pernah ia hadapi saat mencetak gol Panenka yang cerdik di UEFA Youth League pada 2024—Bayern München, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain. Sementara hubungan Stankovic dengan Inter kemungkinan besar berarti raksasa Italia itu juga ikut dalam perburuan. Namun, mengingat sang remaja baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2028 pada bulan Oktober, Red Star berada dalam posisi tawar yang kuat.

    Apakah Red Star memutuskan untuk menjualnya musim panas ini dengan harga yang tak diragukan lagi akan menjadi rekor transfer untuk pemain Serbia, masih harus dilihat. Sebagai catatan: sang pemain sendiri menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh semua rumor tersebut.

    ''Saya tidak berpikir saya terlalu terpengaruh oleh banyaknya pemberitaan tentang kepergian saya,'' katanya kepada Sportal. ''Semua angka besar itu, 25 juta euro... Itu sama sekali tidak memengaruhi permainan saya dan masa tinggal saya di sini.''

    Namun, Kostov menyiratkan bahwa ia sudah melampaui level kompetisi top Serbia, dan memberikan petunjuk penting tentang di mana ia mungkin akan berlabuh di masa depan: ''Saya tidak bisa mengatakan bahwa levelnya terlalu mudah, karena ada banyak pemain berpengalaman dan benar-benar bagus di Super Liga. Tentu saja saya pikir saya bisa bermain di level yang lebih tinggi, pasti. Saat ini, saya merasa ini sangat cocok untuk saya.''

    Dia menambahkan: "Saya pikir saya akan tampil terbaik di Jerman atau Italia. Seperti yang sudah sering saya katakan, saya tidak terlalu memikirkan keinginan saya sendiri. Bukan tujuan utama saya untuk pindah ke suatu tempat musim panas ini."