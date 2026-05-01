Bintang remaja asal Serbia yang telah menarik perhatian Arsenal dan FC Barcelona

Tidak mengherankan jika beberapa klub papan atas Eropa terus memantau performa Kostov di Beograd dengan cermat, mengingat ia sedang menjalani musim pertamanya yang gemilang bersama Red Star. Dalam waktu dekat, ia pasti akan fokus membantu klubnya saat ini meraih gelar juara liga kesembilan berturut-turut, seiring dimulainya babak perebutan gelar di Super Liga. Namun, musim panas mendatang akan menjadi sorotan utama terkait masa depannya.
Remaja ini sudah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, AC Milan, Barcelona—yang pernah ia hadapi saat mencetak gol Panenka yang cerdik di UEFA Youth League pada 2024—Bayern München, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain. Sementara hubungan Stankovic dengan Inter kemungkinan besar berarti raksasa Italia itu juga ikut dalam perburuan. Namun, mengingat sang remaja baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2028 pada bulan Oktober, Red Star berada dalam posisi tawar yang kuat.
Apakah Red Star memutuskan untuk menjualnya musim panas ini dengan harga yang tak diragukan lagi akan menjadi rekor transfer untuk pemain Serbia, masih harus dilihat. Sebagai catatan: sang pemain sendiri menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh semua rumor tersebut.
''Saya tidak berpikir saya terlalu terpengaruh oleh banyaknya pemberitaan tentang kepergian saya,'' katanya kepada Sportal. ''Semua angka besar itu, 25 juta euro... Itu sama sekali tidak memengaruhi permainan saya dan masa tinggal saya di sini.''
Namun, Kostov menyiratkan bahwa ia sudah melampaui level kompetisi top Serbia, dan memberikan petunjuk penting tentang di mana ia mungkin akan berlabuh di masa depan: ''Saya tidak bisa mengatakan bahwa levelnya terlalu mudah, karena ada banyak pemain berpengalaman dan benar-benar bagus di Super Liga. Tentu saja saya pikir saya bisa bermain di level yang lebih tinggi, pasti. Saat ini, saya merasa ini sangat cocok untuk saya.''
Dia menambahkan: "Saya pikir saya akan tampil terbaik di Jerman atau Italia. Seperti yang sudah sering saya katakan, saya tidak terlalu memikirkan keinginan saya sendiri. Bukan tujuan utama saya untuk pindah ke suatu tempat musim panas ini."