Bintang muda Tottenham, Mikey Moore, menceritakan pengalaman menakutkan yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama enam minggu
Kondisi langka menghentikan karier bintang yang sedang naik daun
Pada November 2024, Moore didiagnosis menderita miokarditis, yaitu peradangan pada otot jantung, setelah mengalami nyeri dada mendadak. Diagnosis tersebut memaksa remaja itu untuk menjalani istirahat total di tempat tidur selama enam minggu, yang melarang segala bentuk aktivitas fisik, tepat saat ia mulai menancapkan namanya di tim utama Tottenham.
Menceritakan momen tersebut di situs web resmi Tottenham, Moore berkata: “Saya bermain sangat baik, mulai menemukan ritme di tim utama, lalu saya rasa itu terjadi tepat sebelum pertandingan melawan Galatasaray. Saya berlatih beberapa hari sebelumnya, saya pikir saya akan menjadi starter atau tampil dalam pertandingan itu, lalu pergi untuk les mengemudi malam itu dan tiba-tiba saya merasakan nyeri di dada.
"Dokter menelepon saya dan hanya berkata, ‘lupakan sepak bola untuk saat ini’. Ternyata saya menderita miokarditis, yaitu infeksi virus yang menyerang jantung saya dan menyebabkan rasa sakit di dada. Saya beruntung mendeteksinya sejak dini karena saya tidak tahu apa yang bisa terjadi setelah itu. Saya kira saya terbaring di tempat tidur selama enam minggu. Saya tidak diizinkan berolahraga sama sekali.”
"Sekarang aku merasa dalam kondisi terbaikku"
Pemain timnas muda Inggris itu mengakui bahwa menghadapi beban mental akibat penyakit tersebut merupakan tantangan tersendiri, terutama dengan beredarnya rumor terus-menerus mengenai kebugarannya. Kini setelah pulih sepenuhnya dan tampil gemilang selama masa peminjaman di Rangers, Moore bertekad untuk melupakan masa-masa sulit tersebut.
Dia menambahkan: “Ada banyak rumor saat itu dan sulit untuk menghadapinya. Enam minggu itu bukanlah enam minggu untuk memulihkan diri di gym seperti cedera pada umumnya. Saat ini, saya merasa dalam kondisi terbaik. Saya merasa seperti saat pertama kali bermain di Tottenham. Itu semua sudah berlalu. Saya sudah melupakannya. Itu saja, sungguh.”
Peminjaman ke Rangers membuktikan ketangguhan
Meskipun sempat mengalami cedera, Moore telah membuktikan ketangguhannya musim ini dengan tampil dalam 41 pertandingan bersama klub raksasa Skotlandia, Rangers, di semua kompetisi. Pemain sayap ini menjadi salah satu kontributor utama di Liga Utama Skotlandia, dengan tampil dalam 27 pertandingan serta mencetak enam gol dan dua assist untuk membantu timnya tetap bersaing dalam perebutan gelar juara.
Pertandingan yang sangat menentukan menjelang kembalinya Spurs
Moore akan menghadapi akhir musim yang menegangkan karena Rangers kini hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Hearts, seiring dengan memasuki fase akhir perebutan gelar Liga Utama Skotlandia. Pemain remaja ini akan memainkan peran penting dalam perebutan gelar menjelang kembalinya ia ke Tottenham pada akhir Juni, di mana ia masih terikat kontrak hingga tahun 2030. Setelah membuktikan ketangguhannya, ia diharapkan dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad tim utama pada musim 2026-27.