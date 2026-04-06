Bintang muda Tottenham, Mikey Moore, menceritakan pengalaman menakutkan yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama enam minggu

Pada November 2024, Moore didiagnosis menderita miokarditis, yaitu peradangan pada otot jantung, setelah mengalami nyeri dada mendadak. Diagnosis tersebut memaksa remaja itu untuk menjalani istirahat total di tempat tidur selama enam minggu, yang melarang segala bentuk aktivitas fisik, tepat saat ia mulai menancapkan namanya di tim utama Tottenham.

Menceritakan momen tersebut di situs web resmi Tottenham, Moore berkata: “Saya bermain sangat baik, mulai menemukan ritme di tim utama, lalu saya rasa itu terjadi tepat sebelum pertandingan melawan Galatasaray. Saya berlatih beberapa hari sebelumnya, saya pikir saya akan menjadi starter atau tampil dalam pertandingan itu, lalu pergi untuk les mengemudi malam itu dan tiba-tiba saya merasakan nyeri di dada.

"Dokter menelepon saya dan hanya berkata, ‘lupakan sepak bola untuk saat ini’. Ternyata saya menderita miokarditis, yaitu infeksi virus yang menyerang jantung saya dan menyebabkan rasa sakit di dada. Saya beruntung mendeteksinya sejak dini karena saya tidak tahu apa yang bisa terjadi setelah itu. Saya kira saya terbaring di tempat tidur selama enam minggu. Saya tidak diizinkan berolahraga sama sekali.”