Getty Images Sport
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Bintang Cruz Azul Alan Mozo kirim peringatan menantang kepada Lionel Messi dan Inter Miami jelang duel Campeones Cup
Menata panggung untuk laga penentuan
Campeones Cup 2026 akan mempertemukan juara Liga MX Cruz Azul, yang bertandang ke Florida pada Rabu ini untuk menghadapi wakil Major League Soccer, Inter Miami, di Nu Stadium. Laga tahunan ini secara tradisional mempertemukan pemegang gelar dari dua divisi teratas Amerika Utara, dengan wakil MLS mendapatkan keuntungan bermain di kandang.
Secara historis, klub Meksiko sedikit lebih unggul dalam kompetisi ini setelah mengangkat trofi pada empat kesempatan, dibandingkan tiga kemenangan milik tim Amerika. Cruz Azul akan berupaya memperpanjang dominasi regional tersebut saat mereka menghadapi skuad Inter Miami yang saat ini sedang mengalami penurunan performa yang membuat frustrasi di kompetisi domestik.
Terlepas dari kesulitan mereka belakangan ini, tuan rumah memiliki inti tim yang tangguh dengan Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan Casemiro. Namun, mereka akan menghadapi Cruz Azul yang percaya diri setelah melesat usai kemenangan dramatis 4-3 dalam Clasica Joven atas rival mereka, Club America, akhir pekan lalu.
- Getty Images Sport
Mozo mengeluarkan pernyataan niat yang tegas
Mozo dengan cepat memantapkan diri sebagai komponen vital dalam unit pertahanan Huiqui sejak bergabung dengan juara bertahan Meksiko itu. Menjelang duel tengah pekan tersebut, bek kanan itu memaparkan ambisinya yang besar dan mengirim pesan penuh percaya diri kepada Messi dan rekan-rekannya di Miami.
Berbicara kepada Record, Mozo menegaskan keinginannya untuk meraih gelar level kontinental. "Tujuan utama saya adalah menjadi juara di Campeones Cup. Kami bermain melawan Inter Miami. Saya pikir ini adalah gelar internasional pertama, satu lagi untuk klub besar ini," jelasnya.
Sang bek juga merefleksikan keputusannya yang cepat untuk bergabung dengan Cruz Azul dan aspirasinya yang lebih luas untuk musim ini. "Saya sama sekali tidak perlu menganalisis apa pun. Mereka mengatakan kepada saya: 'Cruz Azul bisa menjadi pilihan' dan saya dengan jujur berkata: 'Wujudkan saja'," ungkap Mozo. "Itulah yang saya minta, saya meminta kepada Tuhan, semesta agar berada di sini dan sekarang kami ada di sini. Saya rasa ini bukan kebetulan. Saya di sini karena sebuah alasan. Sejak momen saya melihat rekan-rekan setim saya, presiden, saya siap memberikan segalanya."
Perburuan supremasi regional
Bagi Cruz Azul, final pada Rabu merupakan kesempatan untuk menobatkan satu tahun yang spektakuler di bawah kepemimpinan Huiqui. Skuad ini sangat ingin memvalidasi keberhasilan terbaru mereka menjuarai Liga MX Clausura 2026 dengan membuktikan kualitas mereka melawan skuad yang bisa dibilang paling kaya sumber daya dalam sejarah MLS.
Di luar tantangan langsung di Florida, ada hasrat yang jelas di dalam kubu tim untuk membangun sebuah dinasti yang bertahan lama. Mozo tidak menyembunyikan target domestik utama skuad ini di samping ambisi kontinental mereka, dengan mengungkapkan ekspektasinya untuk meraih gelar liga secara "back-to-back", yang ia harapkan bisa dirayakan "bersama semua rekan setim saya pada bulan Desember."
- AFP
Harga diri dipertaruhkan
Fokus utama kedua klub saat ini tetap tertuju sepenuhnya pada duel penentuan pada Rabu. Bagi Inter Miami, mengamankan Campeones Cup di kandang sendiri bisa menjadi katalis sempurna untuk menghentikan tren buruk mereka belakangan ini dan menyuntikkan momentum penting kembali ke dalam kampanye mereka.
Sebaliknya, kemenangan untuk Cruz Azul bukan hanya akan memastikan gengsi di level kontinental, tetapi juga semakin menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama Meksiko. Mampu melewati tim yang diperkuat pemain seperti Messi dan Suarez akan menjadi dorongan psikologis besar saat pasukan Huiqui bersiap memulai upaya mempertahankan gelar mereka di Liga MX Apertura.
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