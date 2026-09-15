Campeones Cup 2026 akan mempertemukan juara Liga MX Cruz Azul, yang bertandang ke Florida pada Rabu ini untuk menghadapi wakil Major League Soccer, Inter Miami, di Nu Stadium. Laga tahunan ini secara tradisional mempertemukan pemegang gelar dari dua divisi teratas Amerika Utara, dengan wakil MLS mendapatkan keuntungan bermain di kandang.

Secara historis, klub Meksiko sedikit lebih unggul dalam kompetisi ini setelah mengangkat trofi pada empat kesempatan, dibandingkan tiga kemenangan milik tim Amerika. Cruz Azul akan berupaya memperpanjang dominasi regional tersebut saat mereka menghadapi skuad Inter Miami yang saat ini sedang mengalami penurunan performa yang membuat frustrasi di kompetisi domestik.

Terlepas dari kesulitan mereka belakangan ini, tuan rumah memiliki inti tim yang tangguh dengan Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan Casemiro. Namun, mereka akan menghadapi Cruz Azul yang percaya diri setelah melesat usai kemenangan dramatis 4-3 dalam Clasica Joven atas rival mereka, Club America, akhir pekan lalu.



