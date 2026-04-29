Bintang Benfica berharap Jose Mourinho yang 'hebat' menolak tawaran untuk kembali ke Real Madrid

Rios telah bangkit kembali di bawah bimbingan pelatih veteran tersebut dan meyakini bahwa kepergiannya akan menjadi pukulan telak bagi ambisi klub raksasa Portugal itu. Seruan terbuka sang gelandang ini menyoroti dampak yang telah diberikan pelatih berusia 63 tahun itu sejak kembali ke klub tempat ia pertama kali menorehkan prestasi puluhan tahun lalu.

Ketika ditanya apakah ia melihat Mourinho kembali ke Madrid musim panas ini, Rios mengatakan kepada Diario As: "Sejujurnya, saya tidak tahu. Sejauh yang saya ketahui, saya harap tidak. Saya harap ia tetap bersama saya. Setiap hari saya belajar hal baru darinya. Dia memiliki karakter yang luar biasa dan memotivasi Anda seperti tidak ada yang lain. Kariernya luar biasa; dia telah berkecimpung di bidang ini selama bertahun-tahun dan telah memenangkan segalanya. Anda tidak pernah melihatnya kehilangan semangatnya. Semangatnya masih sekuat dulu. Itu memotivasi saya sebagai pemain untuk menginginkan lebih."