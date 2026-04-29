Bintang Benfica berharap Jose Mourinho yang 'hebat' menolak tawaran untuk kembali ke Real Madrid
Bintang Benfica sangat berharap Mourinho tetap bertahan
Rios telah bangkit kembali di bawah bimbingan pelatih veteran tersebut dan meyakini bahwa kepergiannya akan menjadi pukulan telak bagi ambisi klub raksasa Portugal itu. Seruan terbuka sang gelandang ini menyoroti dampak yang telah diberikan pelatih berusia 63 tahun itu sejak kembali ke klub tempat ia pertama kali menorehkan prestasi puluhan tahun lalu.
Ketika ditanya apakah ia melihat Mourinho kembali ke Madrid musim panas ini, Rios mengatakan kepada Diario As: "Sejujurnya, saya tidak tahu. Sejauh yang saya ketahui, saya harap tidak. Saya harap ia tetap bersama saya. Setiap hari saya belajar hal baru darinya. Dia memiliki karakter yang luar biasa dan memotivasi Anda seperti tidak ada yang lain. Kariernya luar biasa; dia telah berkecimpung di bidang ini selama bertahun-tahun dan telah memenangkan segalanya. Anda tidak pernah melihatnya kehilangan semangatnya. Semangatnya masih sekuat dulu. Itu memotivasi saya sebagai pemain untuk menginginkan lebih."
Perez memimpin perburuan mantan bosnya
Terlepas dari dukungan yang diberikan oleh skuadnya saat ini, daya tarik Madrid tetap menjadi bayangan yang tak kunjung hilang selama masa jabatan Mourinho di Estadio da Luz. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Perez sedang gencar-gencarnya mengupayakan kembalinya mantan manajernya itu untuk memulihkan stabilitas tim yang tengah terpuruk di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa. Pelatih asal Spanyol itu mengambil alih kendali pada Januari setelah kepergian Xabi Alonso, namun penurunan performa tim membuat jajaran petinggi klub mencari figur elit untuk membawa tim menuju musim depan. Meskipun nama-nama lain seperti Mauricio Pochettino dan Lionel Scaloni telah disebut-sebut di lingkungan Bernabeu, bobot emosional dan taktis dari kembalinya Mourinho terus mendominasi berita utama baik di Spanyol maupun Portugal.
Mourinho angkat bicara soal masa depannya
Pria tersebut tetap bersikap misterius seperti biasa ketika dihadapkan pada pertanyaan mengenai masa depannya, meskipun baru-baru ini ia memberikan petunjuk tentang tujuan jangka pendeknya. Saat ini ia terikat kontrak dengan Benfica hingga Juni 2027.
Menyikapi tujuan terdekatnya, Mourinho baru-baru ini menyatakan: "Target saya berikutnya adalah membawa Benfica kembali ke Liga Champions." Fokus pada kualifikasi kompetisi Eropa ini menunjukkan bahwa ia masih berkomitmen pada proyek di Lisbon, meskipun Perez sedang mempertimbangkan pendekatan resmi. Namun, sang manajer juga mengakui sebelumnya bahwa "ketika musim berakhir, kami akan memiliki 10 hari untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau berpisah," yang secara tegas membuka peluang untuk kemungkinan kepergiannya pada musim panas.
Sebuah warisan yang telah terukir di Madrid
Kabar yang mengaitkan dirinya dengan Bernabeu tidaklah mengejutkan mengingat sejarah Mourinho bersama raksasa Spanyol tersebut. Selama masa jabatannya yang pertama selama tiga tahun antara 2010 dan 2013, ia berhasil mematahkan dominasi Barcelona dan membawa Madrid meraih gelar La Liga dengan raihan 100 poin—sebuah rekor—serta mengangkat trofi Copa del Rey dan Piala Super Spanyol. Jika Perez benar-benar menghubungi, daya tarik Bernabeu mungkin sulit untuk ditolak, namun suara-suara dari dalam skuad Benfica menegaskan bahwa mereka belum siap untuk melepas pemimpin mereka saat ini.