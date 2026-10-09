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Bintang Atletico Madrid Julian Alvarez berpisah dengan agen lamanya setelah transfer ke Barcelona gagal
Striker putus hubungan dengan perwakilan
Laporan dari TyC Sports mengonfirmasi bahwa penyerang Argentina itu telah resmi mengakhiri kerja samanya dengan Hidalgo menyusul gagalnya kepindahan ke Camp Nou pada bursa transfer musim panas. Langkah tegas tersebut mengakhiri hubungan profesional yang telah berlangsung hampir satu dekade, sejak masa-masa awalnya di River Plate hingga periode bermainnya bersama Manchester City. Berpisah dengan agennya menjadi upaya jelas dari sang striker untuk meredakan ketegangan internal dan menegaskan kembali komitmennya kepada Atletico Madrid.
Komentar publik memicu kemarahan di ruang rapat direksi
Saga itu kian memanas setelah sang penyerang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pergi usai kemenangan Argentina atas Austria di Piala Dunia 2026: "Hal terbaik untuk semua pihak adalah transfer."
Petinggi Atletico mengambil pendekatan tanpa toleransi terhadap komentar tersebut, dengan menolak semua pendekatan dari Barcelona. Meski kubu Catalan itu dilaporkan menawarkan €100 juta, Atletico tetap bertahan pada klausul pelepasannya senilai €500 juta dan menutup pintu negosiasi.
Petinggi menuding pihak entourage
Sikap klub itu ditegaskan oleh chief executive Miguel Angel Gil Marin, yang secara terbuka menyalahkan lingkaran dalam sang penyerang dalam sebuah wawancara dengan Movistarpada Agustus, dengan mengatakan: "Ada orang-orang yang bertanggung jawab karena menyesatkan dan membingungkannya."
Para anggota dewan mempertahankan bahwa dorongan untuk hengkang didorong oleh perwakilan dari luar, bukan oleh sang pemain sendiri. Saga itu menempatkan tekanan yang terlihat pada hubungannya dengan para suporter saat ia tetap berada di ibu kota Spanyol.
- Getty Images Sport
Mencari performa terbaik di bawah asuhan Simeone
Atletico kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu dengan bertandang menghadapi Alaves di La Liga. Alvarez, yang absen dari latihan pada awal musim karena sakit, sudah tampil empat kali di bawah asuhan Diego Simeone tanpa mencatatkan gol atau assist dalam 85 menit di liga. Sang striker kini fokus untuk mengamankan waktu bermain reguler dan mendapatkan kembali performa terbaiknya untuk klub.
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