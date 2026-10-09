Bintang Atletico Madrid Julian Alvarez berpisah dengan agen lamanya setelah transfer ke Barcelona gagal

Saga itu kian memanas setelah sang penyerang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pergi usai kemenangan Argentina atas Austria di Piala Dunia 2026: "Hal terbaik untuk semua pihak adalah transfer."

Petinggi Atletico mengambil pendekatan tanpa toleransi terhadap komentar tersebut, dengan menolak semua pendekatan dari Barcelona. Meski kubu Catalan itu dilaporkan menawarkan €100 juta, Atletico tetap bertahan pada klausul pelepasannya senilai €500 juta dan menutup pintu negosiasi.