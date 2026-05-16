Bintang Arsenal dan Timnas Inggris, Declan Rice, menanggapi meme ‘pengendali suasana’

Menatap ke depan menuju turnamen internasional besar di bawah kepemimpinan baru, Rice yakin skuad Inggris saat ini berada dalam posisi yang unik berkat persahabatan sejati di antara mereka. Berbeda dengan "Generasi Emas" sebelumnya yang konon terpecah belah akibat persaingan antar klub, kelompok saat ini—termasuk Bukayo Saka, Cole Palmer, dan Phil Foden—tetap sangat akrab. "Baik melalui media sosial maupun di kehidupan nyata, Anda bisa melihat bahwa ada ikatan yang nyata di antara kami," jelas Rice.

Dia mencatat bahwa sepak bola modern telah melewati era permusuhan antar tim yang intens. “Tentu saja Anda mendengar generasi sebelumnya berbicara tentang bagaimana mereka tidak akur dan tidak bisa terhubung serta bermain bersama. Tapi menurut saya, itulah sebabnya, dalam beberapa tahun terakhir bersama Inggris, kami tampil begitu baik, karena kami dekat baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Kita memang saling berhadapan di lapangan, tapi sepak bola tidak seperti itu lagi. Banyak orang memiliki teman baik dari tim lawan, menghabiskan banyak waktu bersama pemain dari tim lawan. Dengan tim Inggris, kita semua akur. Kita selalu menantikan untuk bertemu satu sama lain. Ini seperti liburan yang menyenangkan."