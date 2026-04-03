"Biarkan mereka melihat!" - Direktur Bayern Munich melontarkan peringatan terkait masa depan Vincent Kompany

Transisi Kompany dari bek legendaris Liga Premier menjadi salah satu pakar taktik paling dicari di dunia sepak bola berlangsung dengan sangat cepat. Setelah mengambil alih Burnley pada tahun 2022 dan membawa mereka promosi ke Liga Premier, ia harus menghadapi musim degradasi yang sulit pada musim berikutnya. Meskipun demikian, ia ditunjuk oleh Bayern Munich pada musim panas 2024, di mana ia membungkam para pengkritiknya dengan merebut gelar Bundesliga musim lalu.

Kini, dengan Bayern bersaing untuk merebut semua trofi utama musim ini, dampaknya terhadap juara terbanyak Jerman itu tak terbantahkan. Eberl percaya ketangguhan dan karakter pemain Belgia itu tetap menjadi aset terbesarnya di ruang ganti.

Menjelaskan lebih lanjut tentang perkembangan sang manajer, direktur tersebut mencatat bahwa Kompany tidak perlu memaksakan otoritas. "Namun, ia membuat rasa hormat itu tumbuh [terhadap dirinya] setiap hari, hanya dengan menjadi dirinya sendiri," jelas Eberl.