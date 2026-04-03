"Biarkan mereka melihat!" - Direktur Bayern Munich melontarkan peringatan terkait masa depan Vincent Kompany
Eberl membantah kabar kepergian Kompany
Meskipun baru berada di tahap awal karier kepelatihannya di level tertinggi, Kompany telah menarik perhatian klub-klub besar lainnya di benua ini. Namun, Eberl sama sekali tidak terpengaruh oleh semakin banyaknya pihak yang mengincar bangku cadangan Allianz Arena. Petinggi Bayern itu menegaskan bahwa klub telah terlindungi dengan baik dari segala pendekatan pihak luar.
Dalam wawancara terbaru dengan TZ Munchen, Eberl ditanya mengenai klub-klub papan atas yang mengamati perkembangan Kompany. "Biarkan mereka mengamati. Dia memiliki kontrak hingga 2029. Meskipun usianya baru menginjak 40 tahun, dia sudah termasuk dalam kelompok pelatih elit. Karena dia adalah orang yang sangat cerdas dan pintar. Dan maksud saya benar-benar cerdas. Dia juga selalu sangat dihormati," kata Eberl.
Reputasi sebagai pelatih elit
Transisi Kompany dari bek legendaris Liga Premier menjadi salah satu pakar taktik paling dicari di dunia sepak bola berlangsung dengan sangat cepat. Setelah mengambil alih Burnley pada tahun 2022 dan membawa mereka promosi ke Liga Premier, ia harus menghadapi musim degradasi yang sulit pada musim berikutnya. Meskipun demikian, ia ditunjuk oleh Bayern Munich pada musim panas 2024, di mana ia membungkam para pengkritiknya dengan merebut gelar Bundesliga musim lalu.
Kini, dengan Bayern bersaing untuk merebut semua trofi utama musim ini, dampaknya terhadap juara terbanyak Jerman itu tak terbantahkan. Eberl percaya ketangguhan dan karakter pemain Belgia itu tetap menjadi aset terbesarnya di ruang ganti.
Menjelaskan lebih lanjut tentang perkembangan sang manajer, direktur tersebut mencatat bahwa Kompany tidak perlu memaksakan otoritas. "Namun, ia membuat rasa hormat itu tumbuh [terhadap dirinya] setiap hari, hanya dengan menjadi dirinya sendiri," jelas Eberl.
Masa depan pribadi di Allianz Arena
Pembicaraan pun beralih ke masa jabatan Eberl di klub tersebut. Dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, direktur olahraga ini tetap tenang mengenai posisinya meskipun berada di lingkungan yang penuh tekanan, yang menjadi ciri khas Bayern Munich. Ia menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada prestasi historis, bukan pada jaminan posisi administratif.
"Saya sudah memahami bagaimana segala sesuatunya berjalan di Bayern. Jika saya menjalankan tugas saya dengan baik, orang-orang yang sering saya ajak berdiskusi dan berbicara juga akan mengambil keputusan mereka," kata Eberl mengenai situasinya sendiri.
Berfokus pada lapangan
Saat Bayern Munich bersiap menghadapi laga krusial Liga Champions melawan Real Madrid, Eberl menegaskan bahwa jajaran petinggi klub tetap sepenuhnya mendukung proyek Kompany. Merenungkan perkembangannya sendiri, Eberl menekankan sikap tenangnya dalam menghadapi dinamika internal klub, dengan menyatakan: "Saya akan melakukan tugas saya – dan kemudian orang-orang akan memberi tahu saya apakah mereka puas atau tidak. Itulah yang bisa saya lakukan; saya tidak bisa memengaruhi hal lain... Saya tenang [terhadap situasi ini] dan fokus pada apa yang terjadi di lapangan."