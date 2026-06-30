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Martinez, Van Rooij en El OuahdiVoetbalzone
Daily Loos

Diterjemahkan oleh

Berikut ini adalah tiga kandidat serius untuk menggantikan Sergiño Dest di PSV

FEATURES
Analysis
PSV
S. Dest
B. van Rooij
Z. El Ouahdi
A. Martinez

Kemungkinan bahwa masa bakti Sergiño Dest di PSV akan segera berakhir tampaknya semakin besar, terutama setelah Bayer Leverkusen menunjukkan minat pada pemain timnas Amerika Serikat tersebut. Oleh karena itu, klub asal Eindhoven ini kemungkinan besar harus segera mencari bek kanan baru, dan rumor-rumor pertama sudah mulai beredar.

Voetbalzone meninjau beberapa alternatif serius untuk menggantikan Dest dan melihat apakah para pemain ini sesuai dengan profil yang ditinggalkan Dest di PSV. Beberapa nama yang dibahas antara lain Arnau Martínez (Girona), Bart van Rooij (FC Twente), dan Zakaria El Ouahdi (KRC Genk). Siapa di antara para pemain ini yang paling cocok dengan gaya permainan juara nasional saat ini dan merupakan alternatif yang realistis untuk Dest?

  • Jenis apa yang diinginkan?

    Jika PSV mencari alternatif untuk Dest, mereka juga harus mempertimbangkan profil yang ditinggalkan Dest, terutama dalam gaya permainan Peter Bosz. Mari kita mulai dari situ.

    Ketika memikirkan Dest, yang langsung terlintas adalah aspek menyerangnya: gerakan menusuk ke dalam berupa underlap dan overlap, gerakan melewati lawan di sisi lapangan, serta kombinasi cepat yang lancar. Dengan kecepatan, keterampilan teknis, dan pergerakan larinya, ia selalu mampu menciptakan ancaman. Statistiknya musim ini pun tidak main-main. Dest menciptakan banyak peluang (besar), memiliki jumlah dribel sukses yang tinggi, dan juga memberikan banyak umpan sukses. Hal ini menghasilkan delapan assist di semua kompetisi. Cukup mengesankan untuk seorang bek.

    Dest analyse 1Ziggo Sport

    Namun, Peter Bosz tidak hanya mengharapkan para bek sayapnya untuk menciptakan ancaman dari sisi luar, terutama karena tidak semua pemain sayap memiliki karakteristik yang sama. Baik bek kiri maupun bek kanan harus mampu bermain di sisi dalam pada beberapa pertandingan, atau pada fase-fase tertentu, terutama jika pemain sayap kanan harus dihadapkan dalam situasi satu lawan satu. Oleh karena itu, seorang bek diharapkan menjadi pemain serba bisa. Pemain tersebut tidak hanya harus memiliki karakteristik fisik tertentu, seperti kecepatan dan daya ledak, tetapi juga kemampuan bermain sepak bola yang memadai. Hal itu juga dimiliki oleh Dest, sehingga ia dapat menawarkan berbagai alternatif taktis kepada Bosz.

    Dest analyse 2PSV


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  • Arnau Martínez

    Bahwa PSV tertarik pada kapten Girona, Arnau Martínez, telah diungkapkan oleh jurnalis transfer Matteo Moretto pekan lalu. Akibat degradasi Girona dari LaLiga, banyak pemain ingin pindah klub, dan beberapa klub ingin memanfaatkan situasi ini, termasuk PSV.

    Jika kita berbicara tentang Martínez, kita tahu pasti bahwa setidaknya dalam satu aspek ia memenuhi kriteria yang diinginkan Bosz. Martínez memang sering bermain sebagai ‘inverted back’ di bawah asuhan Míchel — pelatih Ajax saat ini. Selain itu, musim ini ia beberapa kali ditempatkan sejak kick-off sebagai bek tengah atau gelandang pengatur permainan. Jadi, ia sudah terbiasa dengan situasi di mana ia berada di poros lapangan.

    Dest analyse 3Ziggo Sport

    Di Girona, ia tidak selalu bermain setinggi Dest di PSV, tetapi Bosz memang sering memanfaatkan salah satu beknya sebagai gelandang tambahan dalam proses pembangunan serangan, seperti yang dilakukan Anass Salah-Eddine saat melawan Napoli, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh di bawah ini.

    Dest analyse 4Ziggo Sport

    Oleh karena itu, sangat menguntungkan bahwa Martínez memiliki bekal teknis yang memadai, sebagian karena ia telah menjalani sebagian besar masa pembinaannya di akademi FC Barcelona. Pemain Spanyol berusia 23 tahun ini sering berhasil keluar dari situasi sulit berkat kontrol bola pertamanya yang luar biasa dan tekniknya yang baik dalam mengolah bola di bawah tekanan tinggi.


    Namun, dari segi karakteristik fisik, PSV akan mengalami penurunan dengan kehadiran Martínez. Martínez memang bukan pemain yang paling lambat, tetapi ia tidak memiliki kecepatan dan daya ledak seperti Dest. Ia cenderung lebih jarang melakukan dribel dan mencari lawan dalam situasi satu lawan satu, sesuatu yang sering dilakukan oleh Dest.

    Namun, dari segi pertahanan, Martínez terlihat cukup stabil. Statistik dari Fotmob menunjukkan bahwa ia banyak melakukan intersepsi dan memenangkan banyak duel musim lalu, baik di darat maupun di udara. Terutama dalam hal yang terakhir, Martínez akan menjadi peningkatan dibandingkan Dest dan sedikit lebih dapat diandalkan dalam bertahan.

    Selain itu, dikabarkan bahwa Martínez dapat direkrut dengan harga sekitar 7,5 juta euro berkat klausul pelepasan akibat degradasi Girona, sehingga menjadikannya opsi yang menarik bagi klub asal Eindhoven tersebut.


  • Bart van Rooij


    Setelah musim yang gemilang yang dijalani Van Rooij bersama Twente, tidak mengherankan jika namanya dikaitkan dengan kepindahan ke PSV. Sebelumnya, dalam wawancara dengan Voetbal International, ia sudah menyatakan terbuka untuk petualangan baru di Eindhoven. "Itu tentu saja akan menjadi salah satu opsi bagi saya," katanya saat itu.

    Van Rooij menjalani musim yang gemilang, sebagaimana dibuktikan oleh statistik. Bek kanan berusia 25 tahun ini tampil menonjol di berbagai aspek dan mengungguli banyak rekan sesama bek kanan, baik dalam hal serangan maupun pertahanan.

    Dari segi serangan, Van Rooij sangat cocok dengan profil Dest. Kedua pemain ini sering ditemukan di wilayah lawan dan mampu menciptakan ancaman yang signifikan. Van Rooij bahkan berhasil menciptakan lebih banyak peluang daripada bek kanan PSV musim ini, termasuk per 90 menit. Kemampuannya dalam melakukan overlap menjadi senjata utamanya.

    Dest analyse 5ESPN

    Sama seperti Dest, Van Rooij adalah pemain yang berani yang mencoba memaksa lawan membuat keputusan sulit melalui underlap dan overlap. Belakangan ini, Van Rooij juga sering bermain di sisi dalam, sebagian karena Twente memiliki Daan Rots—seorang pemain yang unggul dalam situasi satu lawan satu dan karenanya lebih berguna di sisi luar. Hal ini membuat Van Rooij semakin nyaman dalam situasi di poros tengah lapangan yang lebih tinggi.

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    Secara keseluruhan, Van Rooij dalam banyak hal merupakan penerus ideal bagi Dest, terutama di area tengah lapangan. Namun, satu hal yang dimiliki Martínez dan mungkin kurang dimiliki Van Rooij adalah kemampuan untuk bermain sebagai inverted back. Di Twente, ia memang sering bermain di poros lapangan, tetapi hanya pada fase akhir pembangunan serangan. Di PSV, seorang bek juga kadang-kadang ditempatkan sebagai gelandang pada fase-fase tertentu atau dalam pertandingan tertentu untuk memberikan opsi tambahan pada fase awal pembangunan serangan. Masih menjadi pertanyaan apakah Van Rooij cukup nyaman menguasai bola untuk mengambil peran tersebut.

    Menurut Transfermarkt, Van Rooij diperkirakan berharga sekitar sepuluh juta euro.


  • Zakaria El Ouahdi

    Pilihan serius lainnya bagi PSV adalah El Ouahdi, bek kanan Genk. Menurut Voetbal International, bek asal Maroko ini merupakan salah satu favorit utama untuk menggantikan Dest, meskipun media tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa klub-klub yang lebih besar akan datang untuk merekrut bek berusia 24 tahun tersebut.

    El Ouahdi, yang saat ini sedang membela Maroko di Piala Dunia, dalam banyak hal mirip dengan Dest. Ia bertubuh mungil, lincah, gesit, dan eksplosif, namun tidak memiliki kecepatan puncak mutlak seperti yang dimiliki Dest. Namun, ia sama sekali tidak lambat. Seringkali, berkat kecepatannya—terutama karena semangatnya yang tinggi—ia mampu mengejutkan lawan dan memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan lawan dengan optimal.

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    El Ouahdi, seperti banyak pemain lainnya, telah bertransformasi dari sayap kanan menjadi bek kanan dalam beberapa tahun terakhir dan karenanya memiliki banyak kualitas yang juga dimiliki oleh seorang sayap kanan. Statistiknya langsung menunjukkan apa yang paling ia sukai. Sebagai bek kanan, ia mencetak tak kurang dari delapan gol musim ini dan melepaskan 70 tembakan, 24 di antaranya mengarah ke gawang. Tidak ada bek kanan lain yang melakukannya lebih sering di Liga Pro Belgia musim lalu.

    Sama seperti Van Rooij, ia mampu menciptakan ancaman di lini serang, namun dengan cara yang berbeda. El Ouahdi jauh lebih kuat dalam situasi satu lawan satu dan dalam hal ini mirip dengan Dest. Ia sering mencari lawan dan mampu menciptakan peluang berbahaya dengan melewati lawannya atau melakukan kombinasi cepat, seperti pada contoh di bawah ini.

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    Dari segi pertahanan, keduanya juga serupa. Meskipun kedua pemain ini tidak memiliki fisik yang paling mengesankan, mereka sering mengimbanginya dengan ledakan energi dan semangat yang tinggi. El Ouahdi pun tidak hanya unggul dalam aspek menyerang, tetapi juga dalam jumlah intersepsi dan aksi bertahan. Namun, kelemahan terbesarnya terletak pada bola-bola udara: ia hanya memenangkan 41,3 persen duel udara.

    Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai tujuh belas juta euro – harga yang cukup tinggi, sehingga PSV harus menginvestasikan kembali sebagian besar dana transfer Dest (sekitar 25 juta euro).


  • Kesimpulan

    Tentu saja, setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mulai dari kepemimpinan dan harga hingga kualitas khusus. Martínez adalah pilihan paling serba bisa dan paling murah, tetapi kurang dalam hal kecepatan dan daya ledak. Van Rooij kuat dalam serangan dan mengenal Eredivisie, tetapi akan lebih kesulitan menghadapi situasi di lini tengah lapangan, terutama saat berada di bawah tekanan. El Ouahdi adalah opsi yang paling mirip dengan Dest dalam situasi satu lawan satu dan memberikan dorongan serangan paling besar, tetapi harganya juga paling mahal.

    Selain itu, tentu saja belum pasti apakah salah satu dari pemain ini benar-benar akan menjadi pengganti Dest. Terlebih lagi, masih ada banyak opsi lain yang mungkin bagi PSV.

    Siapa yang menurutmu bisa menjadi alternatif yang layak untuk menggantikan Dest di PSV, dan mengapa? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.