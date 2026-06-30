Berikut ini adalah tiga kandidat serius untuk menggantikan Sergiño Dest di PSV

Bahwa PSV tertarik pada kapten Girona, Arnau Martínez, telah diungkapkan oleh jurnalis transfer Matteo Moretto pekan lalu. Akibat degradasi Girona dari LaLiga, banyak pemain ingin pindah klub, dan beberapa klub ingin memanfaatkan situasi ini, termasuk PSV.

Jika kita berbicara tentang Martínez, kita tahu pasti bahwa setidaknya dalam satu aspek ia memenuhi kriteria yang diinginkan Bosz. Martínez memang sering bermain sebagai ‘inverted back’ di bawah asuhan Míchel — pelatih Ajax saat ini. Selain itu, musim ini ia beberapa kali ditempatkan sejak kick-off sebagai bek tengah atau gelandang pengatur permainan. Jadi, ia sudah terbiasa dengan situasi di mana ia berada di poros lapangan.

Ziggo Sport

Di Girona, ia tidak selalu bermain setinggi Dest di PSV, tetapi Bosz memang sering memanfaatkan salah satu beknya sebagai gelandang tambahan dalam proses pembangunan serangan, seperti yang dilakukan Anass Salah-Eddine saat melawan Napoli, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh di bawah ini.

Ziggo Sport

Oleh karena itu, sangat menguntungkan bahwa Martínez memiliki bekal teknis yang memadai, sebagian karena ia telah menjalani sebagian besar masa pembinaannya di akademi FC Barcelona. Pemain Spanyol berusia 23 tahun ini sering berhasil keluar dari situasi sulit berkat kontrol bola pertamanya yang luar biasa dan tekniknya yang baik dalam mengolah bola di bawah tekanan tinggi.





Namun, dari segi karakteristik fisik, PSV akan mengalami penurunan dengan kehadiran Martínez. Martínez memang bukan pemain yang paling lambat, tetapi ia tidak memiliki kecepatan dan daya ledak seperti Dest. Ia cenderung lebih jarang melakukan dribel dan mencari lawan dalam situasi satu lawan satu, sesuatu yang sering dilakukan oleh Dest.

Namun, dari segi pertahanan, Martínez terlihat cukup stabil. Statistik dari Fotmob menunjukkan bahwa ia banyak melakukan intersepsi dan memenangkan banyak duel musim lalu, baik di darat maupun di udara. Terutama dalam hal yang terakhir, Martínez akan menjadi peningkatan dibandingkan Dest dan sedikit lebih dapat diandalkan dalam bertahan.

Selain itu, dikabarkan bahwa Martínez dapat direkrut dengan harga sekitar 7,5 juta euro berkat klausul pelepasan akibat degradasi Girona, sehingga menjadikannya opsi yang menarik bagi klub asal Eindhoven tersebut.



