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Berbeda dengan Piala Dunia Qatar... Edisi 2026 tidak akan menutupi kerugian Real Madrid

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Real Madrid
Spanyol

Real Madrid bersiap menerima 2,3 juta euro sebagai imbalan atas partisipasi para pemain internasionalnya di Piala Dunia 2026, namun jumlah tersebut masih sangat jauh dari pendapatan yang biasanya mereka peroleh dari tur musim panas.

Real Madrid masih memiliki lima pemain yang bersaing untuk memenangkan Piala Dunia, yaitu Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, dan Jude Bellingham.

Turnamen ini menampilkan penampilan gemilang para pemain Real Madrid, yang mencetak rekor jumlah gol dan meraih banyak penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan, yang juga akan memberikan Real Madrid bonus finansial kecil.

Menurut “Surat Kabar AS”, Los Blancos akan menerima 2,3 juta euro melalui program kompensasi klub dari FIFA. 

Namun, jumlah ini hanya mengganti sebagian kecil dari kerugian finansial yang akan dialami Real Madrid akibat tidak dilaksanakannya tur musim panas rutin mereka tahun ini.

FIFA memberikan kompensasi kepada klub berdasarkan jumlah hari di mana pemain terdaftar di klub tersebut selama berpartisipasi di Piala Dunia. Oleh karena itu, Domfris, misalnya, tidak akan menghasilkan pendapatan apa pun bagi Real Madrid, karena ia tidak terdaftar dalam skuad klub selama periode perhitungan kompensasi.

Sebagai contoh, Arda Güler, yang tersingkir dari turnamen bersama tim nasional Turki pada babak penyisihan grup, akan memberikan Real Madrid 165 ribu dolar, sedangkan setiap pemain yang mencapai pertandingan final akan menghasilkan 285 ribu dolar bagi klub.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Secara keseluruhan, FIFA mengalokasikan 250 juta dolar AS kepada klub-klub sebagai imbalan atas partisipasi para pemainnya di putaran final Piala Dunia, ditambah 100 juta dolar AS atas partisipasi para pemain dalam babak kualifikasi turnamen tersebut.

    Meskipun demikian, jumlah yang akan diterima Real Madrid akan lebih sedikit dibandingkan yang mereka terima setelah Piala Dunia Qatar 2022, ketika FIFA memberikan klub tersebut 3,8 juta dolar AS (sekitar 3,57 juta euro sesuai kurs saat itu), untuk turnamen yang berlangsung hanya 29 hari, yaitu sekitar 10 hari lebih singkat daripada edisi saat ini yang diperluas menjadi 48 tim.

    Namun demikian, angka-angka ini masih sangat jauh dari pendapatan yang diraih Real Madrid musim panas lalu dari partisipasinya di Piala Dunia Antarklub atau dari tur musim panasnya di Amerika Serikat.

    Tim ini tidak dapat melakukan tur pramusim seperti biasa pada musim panas ini karena pengaruh Piala Dunia terhadap jadwal musim.

    Partisipasi Real Madrid di Piala Dunia Antarklub tahun lalu menghasilkan 71,6 juta euro bagi klub, menurut perhitungan resmi klub, sementara pendapatan dari tur musim panasnya di Amerika Serikat pada tahun 2024 mencapai sekitar 15 juta euro, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan keuangan klub tersebut.

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