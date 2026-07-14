Berbeda dengan Piala Dunia Qatar... Edisi 2026 tidak akan menutupi kerugian Real Madrid

Real Madrid bersiap menerima 2,3 juta euro sebagai imbalan atas partisipasi para pemain internasionalnya di Piala Dunia 2026, namun jumlah tersebut masih sangat jauh dari pendapatan yang biasanya mereka peroleh dari tur musim panas.

Real Madrid masih memiliki lima pemain yang bersaing untuk memenangkan Piala Dunia, yaitu Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, dan Jude Bellingham.

Turnamen ini menampilkan penampilan gemilang para pemain Real Madrid, yang mencetak rekor jumlah gol dan meraih banyak penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan, yang juga akan memberikan Real Madrid bonus finansial kecil.

Menurut “Surat Kabar AS”, Los Blancos akan menerima 2,3 juta euro melalui program kompensasi klub dari FIFA.

Namun, jumlah ini hanya mengganti sebagian kecil dari kerugian finansial yang akan dialami Real Madrid akibat tidak dilaksanakannya tur musim panas rutin mereka tahun ini.

FIFA memberikan kompensasi kepada klub berdasarkan jumlah hari di mana pemain terdaftar di klub tersebut selama berpartisipasi di Piala Dunia. Oleh karena itu, Domfris, misalnya, tidak akan menghasilkan pendapatan apa pun bagi Real Madrid, karena ia tidak terdaftar dalam skuad klub selama periode perhitungan kompensasi.

Sebagai contoh, Arda Güler, yang tersingkir dari turnamen bersama tim nasional Turki pada babak penyisihan grup, akan memberikan Real Madrid 165 ribu dolar, sedangkan setiap pemain yang mencapai pertandingan final akan menghasilkan 285 ribu dolar bagi klub.