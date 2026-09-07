Gol tersebut menjadi dorongan yang disambut baik bagi penyerang berusia 23 tahun itu setelah masalah kebugaran mengganggu sebagian besar persiapannya pada pramusim.

Berusaha mengambil sisi positif dari penampilannya dan upaya tim, Sesko menambahkan: "Bagi saya, itu adalah perasaan terbaik ketika saya mencetak gol, terutama untuk klub seperti itu. Ketika saya bisa memberikan gol dan poin untuk tim, itu pekerjaan saya pada akhirnya. Senang rasanya bisa kembali bersama tim untuk merasakan semua pertandingan lagi. Tentu saja hari ini saya berharap kami menang, tetapi kami tidak bisa mengubah itu.

"Sangat penting untuk melihat semuanya secara positif bahkan ketika itu bukan hasil terbaik hari ini. Melihat pertandingan dengan sudut pandang yang baik, mencoba berkembang, dan fokus untuk pertandingan berikutnya."