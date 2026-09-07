Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Benjamin Sesko menyoroti hal-hal positif meski hasil imbang Manchester United melawan Everton terasa 'menyakitkan'
Striker kembali mencetak gol
Penyerang Slovenia itu membuka rekening golnya untuk musim ini setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua di Hill Dickinson Stadium. Menyambut umpan silang akurat Luke Shaw, pemain bernomor 30 itu melepaskan sundulan keras melewati Jordan Pickford untuk membawa Manchester United unggul 2-1 pada menit ke-88. Namun, kemenangan buyar pada menit ke-96 ketika gol sensasional dari Ainsley Maitland-Niles memaksa laga berakhir imbang.
- News Images
Kolaps di akhir pertandingan menyakitkan bagi penyerang
Meski menandai comeback-nya dari cedera dengan gol krusial, Sesko tak bisa menyembunyikan frustrasinya setelah tim menyerahkan tiga poin penuh pada detik-detik terakhir. Berbicara kepada MUTV, Sesko berkata: "Tentu kami sangat kecewa karena kami sudah sangat dekat [untuk menang], tetapi tetap begitu jauh. Kebobolan gol seperti itu pada menit terakhir terasa menyakitkan bagi semua orang karena semua orang sudah memberikan segalanya untuk mencoba memenangkan pertandingan. Setiap orang di sini menginginkan itu. Dalam momen seperti ini, ketika satu tembakan terakhir menentukannya, rasanya sangat menyakitkan."
Langkah-langkah pemulihan menunjukkan perkembangan positif
Gol tersebut menjadi dorongan yang disambut baik bagi penyerang berusia 23 tahun itu setelah masalah kebugaran mengganggu sebagian besar persiapannya pada pramusim.
Berusaha mengambil sisi positif dari penampilannya dan upaya tim, Sesko menambahkan: "Bagi saya, itu adalah perasaan terbaik ketika saya mencetak gol, terutama untuk klub seperti itu. Ketika saya bisa memberikan gol dan poin untuk tim, itu pekerjaan saya pada akhirnya. Senang rasanya bisa kembali bersama tim untuk merasakan semua pertandingan lagi. Tentu saja hari ini saya berharap kami menang, tetapi kami tidak bisa mengubah itu.
"Sangat penting untuk melihat semuanya secara positif bahkan ketika itu bukan hasil terbaik hari ini. Melihat pertandingan dengan sudut pandang yang baik, mencoba berkembang, dan fokus untuk pertandingan berikutnya."
- Action Plus
Panggung kontinental menanti respons
Setelah tampil dari bangku cadangan saat melawan Hull City, Ipswich Town, dan Everton, Sesko kini membidik starter penuh seiring dirinya semakin mendekati ketajaman terbaik untuk pertandingan. Michael Carrick dan timnya harus segera bangkit dari kekecewaan di kompetisi domestik saat mereka mengalihkan fokus ke agenda Eropa pada tengah pekan. Manchester United akan menjamu juara Azerbaijan, Sabah, di Old Trafford pada Kamis malam untuk memulai kampanye Liga Champions mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami