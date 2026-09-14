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Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Bencana Manchester United: Carrick di Hadapan Pertanyaan yang Dihindari Semua Orang

FEATURES
M. Carrick
B. Fernandes
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
Inggris
Portugal
Maroko
Mesir
Aljazair
Yordania
Irak

Banyak uang, sedikit jawaban: Apa yang terjadi di dalam Old Trafford?

Kekalahan dari Manchester City bukan sekadar kejatuhan baru di awal musim yang seharusnya membawa banyak harapan bagi Manchester United, melainkan justru mengembalikan ke permukaan sejumlah pertanyaan lama yang dikira klub mulai bisa dilepaskan. Sebab ketika United kalah dalam sebuah pertandingan menghadapi lawan yang bermain dengan sepuluh pemain sejak sebelum berakhirnya babak pertama, untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari sepuluh bulan, menjadi sulit untuk menyederhanakan apa yang terjadi sekadar pada sebuah keputusan wasit atau gol yang memicu kontroversi.

Memang benar bahwa kontroversi terbesar seusai kekalahan dengan skor tanpa balas di kandang United terfokus pada permintaan maaf resmi yang disampaikan badan perwasitan "PGMOL" kepada klub, akibat apa yang disebutnya sebagai "kesalahan penilaian" dalam momen gol Erling Haaland, tetapi apa yang bergulir di dalam koridor lapangan latihan Carrington jauh melampaui insiden tersebut.

Sebab masalah yang dihadapi Michael Carrick tidak lagi berkaitan dengan satu momen atau satu keputusan wasit, melainkan dengan gambaran sebuah tim yang hanya mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan pertama, dan meraih satu kemenangan hingga saat ini, yang diraih atas Ipswich Town yang baru saja promosi.

Setelah Carrick sebelumnya menolak menganggap perolehan empat poin dari tiga pertandingan pertama, termasuk laga menghadapi Everton pada akhir pekan lalu, sebagai awal yang buruk, kini sang pelatih menyadari bahwa kenyataannya berbeda. Sebab mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan tidak sejalan dengan tingkat ekspektasi yang dibebankan kepada Manchester United.

Carrick berkata seusai kekalahan dari City: "Kami tidak membutuhkan jeda atau awal yang baru, kami hanya harus terus melangkah maju dan kembali ke jalur kemenangan." Namun waktu tampaknya tidak berpihak kepada sang pelatih. Sebab Manchester United akan menjamu Brighton di Piala Liga pada 16 September, sebelum bertandang ke markas Fulham hanya empat hari setelahnya.

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Setidaknya, Carrick akan dituntut untuk menampilkan reaksi yang jelas dan penampilan yang meyakinkan, agar jeda internasional mendatang, yang berlangsung selama tiga minggu, tidak berubah menjadi ruang terbuka bagi pertanyaan dan kritik seputar penyebab kemunduran tim di Old Trafford, sebagaimana yang dilaporkan "BBC Sport".

Dan untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari sepuluh bulan, Manchester United mendapati dirinya tidak mampu menghadapi lawan yang bermain dengan sepuluh pemain sejak sebelum berakhirnya babak pertama. Di sinilah terletak salah satu poin yang paling mengkhawatirkan, karena keunggulan jumlah pemain semestinya memberi tim yang diuntungkan kemampuan lebih besar untuk memaksakan ritmenya, meningkatkan tekanan, memanfaatkan ruang, dan mengubah pertandingan menjadi serangan yang berkesinambungan.

Namun apa yang terjadi menghadapi Manchester City tidaklah demikian. Kartu merah yang membuat Phil Foden keluar menjadi titik balik pertandingan, hal yang diakui oleh Enzo Maresca, pelatih City, seusai laga. Namun pada saat yang sama ia menunjuk pada sebuah paradoks taktis yang sangat penting: bermain dengan sepuluh pemain memaksa timnya untuk mundur dan menutup ruang, dan hal itulah yang menghilangkan senjata yang paling diandalkan United, yaitu serangan balik.

Maresca berkata: "Mereka adalah tim yang gemar melakukan serangan balik dan memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan. Dan ketika kami bermain dengan sepuluh pemain, kami mundur ke belakang dan menunggu mereka, sehingga mencegah kami terkena serangan balik atau memberi mereka ruang di belakang kami. Karena itulah pertandingan menjadi lebih sulit bagi kami dan bagi mereka sekaligus."

Di sinilah muncul salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab Carrick: apakah Manchester United memiliki perangkat yang diperlukan untuk menembus tim yang menutup ruang dan mundur bertahan, atau tim ini masih lebih mengandalkan ruang yang ditinggalkan lawan di belakang mereka?

  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Apakah United berhasil membangun tim yang diinginkan Carrick?

    Sejak kedatangan Jose Mourinho di Manchester United lebih dari satu dekade lalu, tim ini menunjukkan efektivitas yang jelas ketika ruang terbuka di hadapan mereka, terutama dalam transisi dan serangan balik.

    Meski Ole Gunnar Solskjaer telah melakukan sejumlah upaya untuk mengubah gaya ini, ia tidak berhasil sepenuhnya membawa tim menuju identitas yang berbeda.

    Hal serupa terulang, dengan derajat yang berbeda-beda, pada Erik ten Hag dan Ruben Amorim, setelah keduanya tiba di Old Trafford menyusul kesuksesan domestik yang sebagian besar bertumpu pada tim yang menguasai jalannya pertandingan dan memaksakan gaya mereka pada lawan.

    Adapun Carrick, sepanjang kariernya sebagai pemain ia termasuk tipe yang lebih suka menjaga penguasaan bola dan menghindari kehilangannya, sehingga masuk akal jika ia memiliki keinginan untuk membawa filosofi ini ke timnya. Namun menguasai bola adalah satu hal, sementara kemampuan mempertahankannya di hadapan lawan yang terorganisasi dan bertahan dalam adalah hal yang benar-benar berbeda.

    Penguasaan bola semata tidak menjamin terciptanya peluang. Hal ini membutuhkan pemain yang memiliki visi, keterampilan, dan kemampuan bergerak di ruang-ruang sempit, di samping sistem yang mampu membongkar pertahanan yang tetap solid dan menutup celah bagi para penyerang. Dan inilah tepatnya ujian yang tampaknya belum berhasil dilewati Manchester United hingga saat ini.


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    155 juta pound sterling: Di mana dampak transfer-transfer baru?

    Strategi Manchester United di bursa transfer musim panas jelas berfokus pada penguatan lini tengah, dan klub menghabiskan sekitar 155 juta pound sterling dengan harapan mengatasi masalah yang dialami tim sepanjang beberapa musim terakhir. Namun, dampak nyata dari investasi ini masih terbatas hingga saat ini.

    Youri Tielemans belum sepenuhnya memulihkan kebugaran dan level permainannya yang biasa, sementara Carlos Baleba belum menjalani laga pertamanya bersama tim hingga kini. Selain itu, Andre Santos tersingkir dari susunan pemain utama setelah laga pembuka melawan Hull, dan hanya duduk di bangku cadangan tanpa turun bermain melawan Manchester City. Dengan demikian, pengeluaran besar itu hingga saat ini belum berubah menjadi perbedaan yang jelas di atas lapangan.

    Tanda tanya pun tidak terbatas hanya pada lini tengah. Dengan terhentinya rangkaian penampilan Luke Shaw sebagai starter di Liga Primer Inggris pada angka 41 pertandingan beruntun, tidak ada perekrutan baru di posisi bek kiri, meskipun mayoritas pengamat memperkirakan klub akan bergerak untuk memperkuat posisi tersebut.

    Adapun di lini depan, keputusan menurunkan Joshua Zirkzee, yang tersedia untuk transfer sepanjang periode transfer musim panas, menggantikan Marcus Rashford hanya tujuh menit sebelum akhir pertandingan, menjadi indikator tambahan atas terbatasnya pilihan yang tersedia bagi Carrick.

    Yang lebih menunjukkan hal itu adalah United hanya menggunakan dua pergantian pemain sepanjang pertandingan. Dengan semua detail ini, pertanyaan menjadi wajar: apakah tim benar-benar dibangun sesuai dengan cara yang diinginkan Carrick untuk bermain?


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bruno Fernandes: Pemain yang Tak Bisa Dilepas Manchester United?

    Bruno Fernandes menjadi persoalan lain yang tidak bisa diabaikan. Kapten asal Portugal itu tampil dengan salah satu musim terbaiknya sepanjang karier pada musim lalu, dan meraih dua penghargaan Pemain Terbaik Musim ini dari Asosiasi Pemain Profesional serta Asosiasi Penulis Sepak Bola, setelah mencetak sembilan gol dan memberikan 22 assist, sebuah rekor di Liga Primer Inggris.

    Namun gambarannya pada musim ini berbeda. Fernandes mencetak tiga gol dan memberikan satu assist hingga saat ini, angka-angka gol yang tampak baik jika dilihat tersendiri, tetapi menurunnya kontribusi dalam menciptakan gol bukanlah satu-satunya poin yang mengkhawatirkan.

    Yang lebih penting, pengaruhnya secara umum dalam pertandingan tampak lebih kecil dibandingkan musim lalu. Selama laga menghadapi Manchester City, sejumlah pengamat menyaksikan tanda-tanda kelelahan yang jelas pada sang pemain, yang membuka pintu bagi pertanyaan lain terkait pengelolaan Carrick atas tenaga kaptennya.

    Fernandes sebelumnya turut bermain menghadapi klub Azerbaijan, Sabah, di Liga Champions Eropa, dan meski lawan berada di posisi yang sederhana dibandingkan klub-klub peserta turnamen, dapat dimengerti jika Carrick berupaya untuk tidak mengambil risiko, terlebih karena Manchester United kembali tampil di kompetisi Eropa paling bergengsi itu setelah absen selama dua tahun.

    Namun masalahnya, United sudah unggul tiga gol tanpa balas menjelang akhir babak pertama, dan mengetahui bahwa hanya ada jeda tiga hari antara pertandingan tersebut dengan laga menghadapi Manchester City. Meski demikian, Carrick tetap membiarkan kaptennya berada di lapangan sepanjang sembilan puluh menit, meski ia telah menggunakan seluruh lima pergantian pemain yang tersedia baginya.

    Dengan masuknya Fernandes ke tahun terakhir kontraknya, sementara Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjangnya hingga musim panas 2028, ketergantungan yang terus-menerus dan berlebihan padanya menimbulkan kekhawatiran. Sebab jika tim tidak mampu menjaga keseimbangannya tanpa pemain terbaiknya, maka penurunan level Fernandes atau kelelahan yang menimpanya bisa meninggalkan United dengan persoalan yang jauh lebih besar.


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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick di Hadapan Ujian Tersulit: Layakkah Ia Dipercaya?

    Ketika Manchester United memutuskan menunjuk Carrick sebagai pelatih tetap pada Mei lalu dengan kontrak berdurasi dua tahun, keputusan itu dibangun atas kerja yang ia tunjukkan selama masa memegang tanggung jawab secara sementara pasca pemecatan Ruben Amorim. Ia membawa tim meraih 12 kemenangan dari 17 pertandingan, sebuah catatan yang memberi para pendukung klub harapan bahwa Carrick adalah sosok yang mampu mengembalikan stabilitas ke Old Trafford.

    Namun keputusan itu pada saat yang sama memicu perbandingan dengan pengalaman Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih asal Norwegia itu juga memperoleh kesempatan melatih Manchester United secara permanen setelah menyuguhkan hasil yang kuat selama masa sementara pada 2019, sebelum pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan secara bertahap seputar kemampuannya membawa tim ke puncak.

    Meski dibayangi kritik, Solskjaer masih menjadi satu-satunya pelatih Manchester United di era pasca Sir Alex Ferguson yang membawa tim mengakhiri musim di posisi tiga besar dalam dua kesempatan beruntun. Dan inilah bahaya yang kini dihadapi Carrick.

    Hasil bagus selama masa sementara adalah satu hal, tetapi menjaga level yang sama di bawah tekanan satu musim penuh, menghadapi cedera, bursa transfer, tekanan suporter dan media, serta mengambil keputusan-keputusan krusial di laga-laga besar adalah hal yang sama sekali berbeda. Karena itulah perdebatan seputar sejauh mana kapasitas Carrick sebagai pelatih kelas atas akan terus berlanjut hingga ia memberikan jawaban di dalam lapangan.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mengapa Carrick tidak menekan untuk memenangkan pertandingan?

    Mungkin pertanyaan yang paling mendesak setelah laga menghadapi Manchester City berkaitan dengan apa yang terjadi setelah tim tamu bermain dengan jumlah pemain yang berkurang. Apakah Carrick benar-benar berusaha memanfaatkan situasi tersebut dan melancarkan serangan menentukan untuk mengakhiri pertandingan? Sang pelatih menilai bahwa timnya menjadi pihak yang lebih baik dalam beberapa periode pertandingan.

    Ia berkata: "Saya rasa kami memegang inisiatif sampai batas tertentu, terutama di babak kedua. Sebelum mereka mencetak gol, saya melihat kami adalah pihak yang lebih baik. Saya berpikir kami bisa meningkatkan penampilan dibandingkan dengan paruh kedua babak pertama, dan saya memperkirakan kami akan kembali setelah jeda serta membangun momentum menyerang."

    Carrick menunjukkan bahwa timnya melepaskan tembakan yang membentur tiang, dan bahwa jalannya pertandingan berjalan sesuai dengan yang ia inginkan sebelum gol tercipta. Namun, pada akhirnya ia mengakui bahwa timnya tidak cukup menentukan, dengan berkata: "Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik, dan kami bisa saja lebih kreatif."

    Kalimat ini mungkin merangkum seluruh permasalahan. Manchester United memiliki periode-periode dominasi, tetapi tidak mengubahnya menjadi keunggulan yang nyata. Mereka mendapatkan keunggulan jumlah pemain, tetapi tidak memanfaatkannya dengan semestinya. Mereka menguasai bola, tetapi tidak menciptakan cukup banyak ancaman. Mereka mengeluarkan uang dalam jumlah besar di bursa transfer, tetapi transfer-transfer baru itu belum meninggalkan jejaknya.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Banyak pertanyaan, waktu kian menipis

    Belum ada yang berbicara soal kepanikan di dalam tubuh Manchester United, dan Carrick masih memiliki cukup kesempatan untuk memperbaiki arah tim. Namun masalahnya, pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi tim ini bukanlah hal baru.

    Bagaimana United menghadapi lawan yang menutup ruang? Apakah transfer musim panas benar-benar sudah cukup? Apakah Carrick punya opsi yang memungkinkannya mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan? Apakah tim terlalu bergantung pada Bruno Fernandes? Dan mampukah sang pelatih mengubah filosofinya yang berbasis penguasaan bola menjadi sepak bola menyerang yang efektif?

    Lalu muncul pertanyaan terbesar: apakah Carrick benar-benar pelatih yang mampu mengembalikan Manchester United ke tempat yang diinginkan klub dan para pendukungnya? Jawabannya tidak akan datang dari konferensi pers, tidak pula dari pembelaan diri, ataupun keluhan soal wasit. Jawaban itu akan datang dari lapangan.

    Dengan menghadapi Brighton di Piala Liga, lalu Fulham di liga, sebelum jeda internasional yang panjang, Carrick kini berada di depan sebuah kesempatan yang tidak bisa ditunda.

    Kekalahan dari Manchester City mungkin hanya satu kekalahan dalam jadwal yang panjang, tetapi cara United kalah kembali memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikira semua orang menjadi masa lalu.

    Dan kini, Carrick tak lagi cukup hanya meminta timnya untuk "terus melaju", melainkan harus memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah begitu akrab di Old Trafford.


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