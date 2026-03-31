Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Benar-benar sudah gila' - Pakar sepak bola Belanda membela Virgil van Dijk dari kritik yang menyebutnya 'sok tahu'
Membela kapten Liverpool
Pembicaraan seputar van Dijk mengalami perubahan drastis musim ini, di mana pujian yang biasanya dilontarkan kini berganti dengan bisik-bisik bahwa pemain berusia 34 tahun itu akhirnya mulai menurun performanya.
Namun, setelah menyaksikan kapten Liverpool itu menjadi tumpuan Belanda dalam kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Norwegia, Hans Kraay Jr bersikeras: laporan tentang kemunduran Van Dijk masih terlalu dini.
Dalam kolomnya di Voetbal International, pakar sepak bola ini memuji penampilan sang veteran di level internasional, termasuk gol sundulan khasnya. Kraay Jr yakin bahwa kualitas yang ditunjukkan Van Dijk untuk negaranya sama dengan standar kelas dunia yang secara konsisten ia tunjukkan di Anfield di bawah asuhan Jurgen Klopp dan Arne Slot.
- Getty Images Sport
Menyindir media Inggris
Kraay Jr tidak segan-segan menanggapi gelombang kritik yang datang dari Inggris. Ia tak percaya betapa cepatnya pandangan umum terhadap bek tengah tersebut berubah dari sosok legendaris menjadi pemain yang sudah habis masa jayanya.
““Di Inggris, para analis, kolumnis, dan orang-orang yang menganggap diri mereka tahu segalanya telah benar-benar kehilangan akal sehat,” kata Kraay Jr dalam pembelaannya yang penuh semangat. “Setelah empat pertandingan liga musim ini, Van Dijk dijuluki sebagai bek tengah terbaik yang pernah ada di Liga Premier. Empat pertandingan kemudian, dan dua kekalahan di bawah asuhan Arne Slot, karier Virgil bisa dibilang sudah berakhir. Singkatnya: karier Virgil van Dijk hampir berakhir”.
Penampilan yang memukau di Norwegia
Meskipun situasi Liverpool di Liga Premier belakangan ini cukup bergejolak, jeda internasional menjadi kesempatan bagi Van Dijk untuk mengingatkan para penonton akan kelasnya yang tak lekang oleh waktu. Kraay Jr secara khusus menyoroti bagaimana sang bek menunjukkan kemampuan umpan yang sama, yang telah menjadikannya aset sangat penting bagi Mohamed Salah dan lini depan The Reds selama bertahun-tahun.
“Menurut saya, Virgil van Dijk tampil luar biasa,” tambah Kraay Jr. “Dengan beberapa umpan silang indah lainnya, seperti yang ia berikan kepada Mohamed Salah di Liverpool. Van Dijk mencetak gol sundulan yang sangat indah; dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Teun, ia melayang di udara selama satu atau dua menit. Bola juga berakhir agak di belakangnya, tetapi sungguh sundulan yang luar biasa.”
- Getty Images Sport
Menghadapi masa-masa sulit
Van Dijk sendiri telah mengisyaratkan dampak mental dan fisik dari musim ini, dengan menyatakan bahwa jadwal pertandingan yang padat mungkin memengaruhi performa para pemain secara keseluruhan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, kubu Belanda tetap mendukung pemimpin mereka sepenuhnya, menganggapnya sebagai sosok yang tak tergantikan terlepas dari berbagai komentar yang beredar di studio-studio televisi Inggris.
Kapten Liverpool ini kini kembali ke kompetisi domestik dengan keyakinan bahwa ia mendapat dukungan penuh dari rekan-rekannya. Bagi Kraay Jr, pesannya jelas: para pengkritik di media membuat kesalahan besar dengan meremehkan salah satu bek terbaik di era modern. Apakah Van Dijk mampu membungkam para kritikus tersebut di lapangan selama perebutan gelar juara tetap menjadi pertanyaan besar di Merseyside.