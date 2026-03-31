'Benar-benar sudah gila' - Pakar sepak bola Belanda membela Virgil van Dijk dari kritik yang menyebutnya 'sok tahu'

Pembicaraan seputar van Dijk mengalami perubahan drastis musim ini, di mana pujian yang biasanya dilontarkan kini berganti dengan bisik-bisik bahwa pemain berusia 34 tahun itu akhirnya mulai menurun performanya.

Namun, setelah menyaksikan kapten Liverpool itu menjadi tumpuan Belanda dalam kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan atas Norwegia, Hans Kraay Jr bersikeras: laporan tentang kemunduran Van Dijk masih terlalu dini.

Dalam kolomnya di Voetbal International, pakar sepak bola ini memuji penampilan sang veteran di level internasional, termasuk gol sundulan khasnya. Kraay Jr yakin bahwa kualitas yang ditunjukkan Van Dijk untuk negaranya sama dengan standar kelas dunia yang secara konsisten ia tunjukkan di Anfield di bawah asuhan Jurgen Klopp dan Arne Slot.



