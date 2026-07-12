Norwegia-Inggris 1-2, babak perempat final Piala Dunia 2026, juga diwarnai oleh persaingan jarak jauh antara dua sahabat, Erling Haaland dan Jude Bellingham, yang dimenangkan oleh Bellingham, pencetak dua gol penentu kemenangan Inggris.





Pemain bernomor punggung 10 Inggris itu, di akhir pertandingan, juga berbicara tentang Haaland dan persahabatan yang mengikat mereka: "Orang-orang melihat kami sebagai rival selama 90 menit, tapi aku hanya melihat saudaraku. Aku tahu bagaimana perasaannya karena aku juga pernah mengalaminya. Itulah mengapa aku langsung menghampirinya. Bukan untuk kamera atau berita utama, hanya untuk mengingatkannya bahwa sebuah hasil tidak akan pernah menentukan siapa dirinya. Besok pun, dia akan tetap menjadi saudaraku."



