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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bellingham kepada Haaland: "Dia adalah saudaraku." Ulasan pertandingan antara kedua sahabat ini

World Cup
England
Norway
J. Bellingham
E. Haaland

Pertandingan Norwegia-Inggris yang berakhir dengan skor 1-2 juga menjadi ajang pertemuan antara dua mantan rekan setim di Dortmund

Norwegia-Inggris 1-2, babak perempat final Piala Dunia 2026, juga diwarnai oleh persaingan jarak jauh antara dua sahabat, Erling Haaland dan Jude Bellingham, yang dimenangkan oleh Bellingham, pencetak dua gol penentu kemenangan Inggris.


Pemain bernomor punggung 10 Inggris itu, di akhir pertandingan, juga berbicara tentang Haaland dan persahabatan yang mengikat mereka: "Orang-orang melihat kami sebagai rival selama 90 menit, tapi aku hanya melihat saudaraku. Aku tahu bagaimana perasaannya karena aku juga pernah mengalaminya. Itulah mengapa aku langsung menghampirinya. Bukan untuk kamera atau berita utama, hanya untuk mengingatkannya bahwa sebuah hasil tidak akan pernah menentukan siapa dirinya. Besok pun, dia akan tetap menjadi saudaraku."


  • "REAL DAN INGGRIS BERUNTUNG"

    Berikut ini adalah kata-kata yang diucapkan Haaland untuk Bellingham setelah pertandingan: "Real Madrid dan Inggris beruntung memiliki Jude Bellingham, dan semua orang ingin Jude Bellingham bermain di tim mereka. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia."


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  • BERSAMA DORTMUND

    Bellingham dan Haaland pernah bermain bersama di Borussia Dortmund selama dua musim, dari tahun 2020 hingga 2022, tahun di mana pemain asal Norwegia itu pindah ke Manchester City. Sementara itu, pemain asal Inggris itu pindah ke Real Madrid pada tahun 2023.

  • FILM PERTANDINGAN BELLINGHAM DAN HAALAND



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