Kembalinya Mancini ke kursi pelatih Italia seharusnya menjadi pertanda era baru bagi tim nasional, tetapi yang terjadi justru menjadi pemeriksaan realitas yang menyadarkan di Stadio Olimpico. Menangani tim untuk pertama kalinya sejak kepergiannya yang mendadak pada 2023, Mancini mendapati skuadnya terkuras akibat sejumlah absensi penting. Alessandro Bastoni tidak tersedia karena skorsing, sementara figur kunci seperti Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo, dan Bryan Cristante harus menepi karena cedera.

Belgia, yang juga memulai era baru di bawah eks gelandang AC Milan Mark van Bommel, tiba di Roma tanpa beberapa nama bintang mereka sendiri. Cedera yang menimpa Leandro Trossard, Jeremy Doku, dan Andre Onana membuat Belgia jauh dari kekuatan penuh, tetapi mereka tetap memiliki nuansa Serie A yang kental di starting XI mereka. Sosok seperti Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan Diego Moreira diberi tugas untuk menghadirkan percikan kreativitas, dan mereka beradaptasi dengan jalannya pertandingan jauh lebih cepat ketimbang tuan rumah.