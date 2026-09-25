AFP
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Belgia rusak comeback Italia asuhan Mancini dengan kemenangan 2-0 di UEFA Nations League
Awal yang buruk bagi babak kedua Mancini
Kembalinya Mancini ke kursi pelatih Italia seharusnya menjadi pertanda era baru bagi tim nasional, tetapi yang terjadi justru menjadi pemeriksaan realitas yang menyadarkan di Stadio Olimpico. Menangani tim untuk pertama kalinya sejak kepergiannya yang mendadak pada 2023, Mancini mendapati skuadnya terkuras akibat sejumlah absensi penting. Alessandro Bastoni tidak tersedia karena skorsing, sementara figur kunci seperti Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo, dan Bryan Cristante harus menepi karena cedera.
Belgia, yang juga memulai era baru di bawah eks gelandang AC Milan Mark van Bommel, tiba di Roma tanpa beberapa nama bintang mereka sendiri. Cedera yang menimpa Leandro Trossard, Jeremy Doku, dan Andre Onana membuat Belgia jauh dari kekuatan penuh, tetapi mereka tetap memiliki nuansa Serie A yang kental di starting XI mereka. Sosok seperti Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan Diego Moreira diberi tugas untuk menghadirkan percikan kreativitas, dan mereka beradaptasi dengan jalannya pertandingan jauh lebih cepat ketimbang tuan rumah.
- Getty Images Sport
Godts mencetak gol saat kesalahan lini belakang Italia terus bertambah
Italia menunjukkan kilasan menjanjikan pada fase awal pertandingan, saat Gianluigi Donnarumma dipaksa bekerja sejak awal untuk melakukan penyelamatan tajam dengan satu tangan dari tembakan menyudut Charles De Ketelaere pada menit ketujuh. Di ujung lain lapangan, Francesco Pio Esposito menghantam pangkal tiang gawang setelah menerima umpan cungkil cerdik dari Nicolo Barella, meski sang penyerang pada akhirnya sudah lebih dulu terjebak offside. Moise Kean juga menguji kiper Belgia dengan tembakan jarak jauh, tetapi momentum awal tuan rumah terhenti pada menit ke-20 ketika kesalahan di lini belakang memberi Belgia keunggulan. Debutan Alessandro Romano melihat umpan salah arahnya dipotong, memungkinkan Kevin De Bruyne mengirim bola terobosan dengan takaran sempurna untuk diselesaikan Mika Godts.
Donnarumma dipaksa tampil dalam performa terbaiknya untuk menjaga Italia tetap dalam pertandingan seiring babak pertama berjalan. Kiper Italia itu membuat penyelamatan ganda yang luar biasa untuk menggagalkan De Ketelaere dan Nicolas Raskin setelah Diego Coppola kehilangan penguasaan bola dengan mudah. Setelah itu, ia melengkapinya dengan penyelamatan refleks yang luar biasa dari sundulan Godts yang tampaknya akan bersarang di gawang.
Lukebakio menggandakan keunggulan saat melawan arus permainan
Babak kedua dimulai dengan Italia menunjukkan urgensi yang jauh lebih besar, nyaris menyamakan kedudukan dalam hitungan detik setelah laga dimulai kembali ketika Senne Lammens dengan gemilang menepis tendangan voli Moise Kean dari jarak dekat usai menerima umpan silang Nicolo Cambiaghi. Kiper Belgia itu kembali dipaksa bekerja tak lama kemudian untuk menggagalkan Francesco Pio Esposito di tiang dekat saat Italia mulai menekan lawannya. Namun, tepat ketika momentum beralih sepenuhnya ke pihak Italia, Belgia melancarkan pukulan telak lewat serangan balik pada menit ke-69. Dodi Lukebakio menguasai bola di area permainannya sendiri, melewati lini tengah Italia, lalu bergerak ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kiri terukur dari luar kotak penalti ke sudut bawah jauh.
Gol itu praktis mengakhiri pertandingan dan membungkam publik Roma, yang sebelumnya terus mendorong tim mereka maju selama periode tekanan berkelanjutan. Mancini merespons dengan memasukkan tenaga baru, memberikan debut internasional kepada Momo Zoma dan Issa Doumbia, tetapi perubahan taktik itu gagal mengganggu pertahanan Belgia yang disiplin.
- Getty Images Sport
Kekecewaan telat akibat mistar gawang bagi Italia
Italia menolak menyerah dan menciptakan beberapa peluang untuk menemukan jalan kembali ke dalam pertandingan pada fase penutupan. Davide Frattesi nyaris menyambut sepak pojok Daniel Maldini, sementara tendangan keras Riccardo Calafiori melayang tipis di sisi gawang. Momen paling membuat frustrasi bagi tuan rumah datang pada menit-menit akhir ketika sebuah sepak pojok jatuh ke Giorgio Scalvini di tiang jauh. Bek itu tampak pasti mencetak gol dari jarak beberapa yard, tetapi upaya kerasnya menghantam bagian bawah mistar gawang dan memantul menjauh. Itu menjadi momen yang merangkum malam Italia, penuh usaha tetapi kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan di level ini.
Italia kini berada di Grup A1 UEFA Nations League dan akan bertandang menghadapi Turki pada Senin dalam pertandingan berikutnya, dengan Turki juga datang setelah menelan kekalahan kandang usai takluk 1-0 dari Prancis berkat gol Kylian Mbappe.
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