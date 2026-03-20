Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Belgia, daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi AS dan Meksiko: Openda masuk dalam daftar, begitu pula De Winter dan Saelemaekers; Lukaku dan De Bruyne juga ada di dalamnya

Keputusan pelatih untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

Belgia telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk dua pertandingan yang akan mereka jalani selama jeda internasional mendatang, yaitu dua laga persahabatan melawan dua dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada musim panas: Setan Merah akan berhadapan dengan Amerika Serikat terlebih dahulu, lalu Meksiko dalam dua pertandingan persahabatan tersebut.

Pelatih Rudi Garcia memilih beberapa pemain penting dari klub-klub besar Serie A: di antaranya adalah Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne dari Napoli, Koni De Winter dan Alexis Saelemaekers dari Milan, serta Lois Openda dari Juventus.

Berikut ini daftar lengkap pemain yang dipilih oleh pelatih timnas Belgia.

  • DAFTAR LENGKAP

    Penjaga gawang: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

    Bek: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

    Gelandang: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

    Penyerang: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

