Belgia, daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi AS dan Meksiko: Openda masuk dalam daftar, begitu pula De Winter dan Saelemaekers; Lukaku dan De Bruyne juga ada di dalamnya

Belgia telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk dua pertandingan yang akan mereka jalani selama jeda internasional mendatang, yaitu dua laga persahabatan melawan dua dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada musim panas: Setan Merah akan berhadapan dengan Amerika Serikat terlebih dahulu, lalu Meksiko dalam dua pertandingan persahabatan tersebut.

Pelatih Rudi Garcia memilih beberapa pemain penting dari klub-klub besar Serie A: di antaranya adalah Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne dari Napoli, Koni De Winter dan Alexis Saelemaekers dari Milan, serta Lois Openda dari Juventus.

Berikut ini daftar lengkap pemain yang dipilih oleh pelatih timnas Belgia.