Bayern Munich menghadapi kemungkinan kiper remaja Leonard Prescott pergi secara gratis di tengah kebuntuan perpanjangan kontrak

Setiap peluang terobosan bagi pemain muda itu makin diperumit oleh cetak biru suksesi Bayern, dengan Urbig sudah dipatok kuat sebagai pewaris Neuer pada akhirnya. Untuk mendukung No. 1 yang akan datang, petinggi klub dikabarkan telah memasukkan veteran Newcastle United Nick Pope ke dalam daftar pendek, yang kontraknya di Tyneside juga akan habis pada Juni 2027. Upaya mengejar pemain internasional Inggris dengan 10 caps itu hanya makin menegaskan kenyataan bahwa peluang di level senior bagi prospek akademi akan tetap sangat terbatas dalam masa mendatang.