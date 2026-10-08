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Bayern Munich menghadapi kemungkinan kiper remaja Leonard Prescott pergi secara gratis di tengah kebuntuan perpanjangan kontrak
Pembicaraan kontrak menemui hambatan besar
Petinggi Bayern tengah berpacu dengan waktu untuk mengamankan masa depan jangka panjang Prescott sebelum kontraknya berakhir pada musim panas 2027. Menurut podcast Sky "Mia san vier", negosiasi telah menemui jalan buntu karena tidak adanya jalur yang layak menuju tim senior. Kebuntuan itu membuat para peminat di seluruh Jerman dan Eropa waspada, dan mereka kini sudah mulai memosisikan diri untuk memboyong remaja itu dengan status bebas transfer.
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Krisis cedera mempercepat pemanggilan ke tim senior
Prospek kelahiran AS itu melesat ke sorotan ketika Vincent Kompany menghadapi krisis penjaga gawang yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Maret 2026. Dengan Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig, dan Leon Klanac semuanya cedera, kiper yang saat itu berusia 16 tahun itu secara mengejutkan mendapat tempat di bangku cadangan saat melawan Atalanta di Liga Champions. Keterlibatannya membutuhkan izin darurat dari orang tua dan izin kerja malam, menandai laju cepat seorang remaja yang baru dua tahun sebelumnya bekerja sebagai ball boy di Allianz Arena.
Perencanaan suksesi menghalangi jalur ke tim utama
Setiap peluang terobosan bagi pemain muda itu makin diperumit oleh cetak biru suksesi Bayern, dengan Urbig sudah dipatok kuat sebagai pewaris Neuer pada akhirnya. Untuk mendukung No. 1 yang akan datang, petinggi klub dikabarkan telah memasukkan veteran Newcastle United Nick Pope ke dalam daftar pendek, yang kontraknya di Tyneside juga akan habis pada Juni 2027. Upaya mengejar pemain internasional Inggris dengan 10 caps itu hanya makin menegaskan kenyataan bahwa peluang di level senior bagi prospek akademi akan tetap sangat terbatas dalam masa mendatang.
- Getty Images Sport
Pemulihan kebugaran membentuk keputusan transfer
Bek timnas Jerman U-17 itu masih menepi sambil berupaya pulih dari cedera meniskus yang dialaminya pada Juni. Kembalinya ke kebugaran penuh akan sangat menentukan langkah berikutnya, dengan para pemandu bakat di seluruh Eropa terus memantau ketat proses pemulihannya menjelang bursa transfer berikutnya. Bayern kini menghadapi keputusan krusial: menyusun jalur yang layak dengan menit bermain reguler lewat masa peminjaman, atau berisiko melihat aset akademi berharga mereka pergi secara gratis.
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