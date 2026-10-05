Bayern Munich telah mengamankan kemenangan besar dalam perencanaan jangka panjang mereka karena Kane telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2029, menurut Sky Germany.

Penyerang berusia 33 tahun itu tampil sensasional sejak kepindahannya dari Tottenham Hotspur, dan raksasa Bavaria itu bergerak cepat untuk memastikan penyerang andalan mereka tetap menjadi titik fokus serangan mereka dalam beberapa tahun ke depan.

Meski dokumen final belum ditandatangani, pemahamannya adalah hambatan signifikan dalam negosiasi telah teratasi, memberikan dorongan besar bagi manajemen klub dan para pendukungnya.



