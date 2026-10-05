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Bayern Munich mendapatkan apa yang mereka inginkan! Harry Kane pada prinsipnya sepakat dengan kontrak baru hingga 2029
Kane mengikat masa depannya di Allianz Arena
Bayern Munich telah mengamankan kemenangan besar dalam perencanaan jangka panjang mereka karena Kane telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2029, menurut Sky Germany.
Penyerang berusia 33 tahun itu tampil sensasional sejak kepindahannya dari Tottenham Hotspur, dan raksasa Bavaria itu bergerak cepat untuk memastikan penyerang andalan mereka tetap menjadi titik fokus serangan mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Meski dokumen final belum ditandatangani, pemahamannya adalah hambatan signifikan dalam negosiasi telah teratasi, memberikan dorongan besar bagi manajemen klub dan para pendukungnya.
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Masa depan Kane di Bayern mulai terbentuk
Terobosan ini datang pada saat nilai Kane belum pernah setinggi sekarang, dengan sang striker saat ini dianggap sebagai salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026. Penyelesaian akhirnya yang klinis dan kepemimpinannya di lapangan telah membantu Bayern mempertahankan dominasinya di kompetisi domestik sambil tetap menjadi kekuatan yang ditakuti di panggung Eropa.
Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan baru ini secara prinsip sudah tercapai dalam hal gaji, dengan rincian spesifik mengenai total durasi kontrak dan klausul terkait performa saat ini tengah diklarifikasi antara kedua pihak. Kesepakatan ini mengakhiri spekulasi yang masih tersisa mengenai potensi kembali ke Premier League pada senja kariernya.
Mesin pemecah rekor di Bundesliga
Dampak Kane di Jerman benar-benar bersejarah, karena ia terus memecahkan rekor gol dengan efisiensi yang sama seperti yang ia tunjukkan di London Utara. Sejak kedatangannya di Allianz Arena pada 2023, ia sudah mengoleksi 152 gol yang mencengangkan hanya dalam 154 penampilan di semua kompetisi.
Rasio gol elite ini menjadikannya pemain tercepat yang mencapai berbagai tonggak dalam sejarah kasta tertinggi Jerman. Khususnya, pada September, ia secara resmi diakui sebagai pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga yang mencapai 100 gol, hanya membutuhkan 98 penampilan untuk melampaui rekor yang nyaris setengah abad tak tertandingi.
- Getty Images Sport
Tuchel menyoroti DNA unik sang striker
Manajer Inggris Thomas Tuchel, yang pernah melatih Kane di Bayern, memberikan perspektif unik tentang apa yang mendorong sang penyerang untuk mempertahankan level performa setinggi itu. Tuchel meyakini bahwa pengejaran tanpa henti Kane terhadap rekor individu adalah bagian mendasar dari kesuksesannya dan sifat yang diperlukan bagi setiap striker elite.
Tuchel baru-baru ini menjelaskan lebih lanjut tentang karakter psikologis yang membuat Kane menonjol, dengan mengatakan: "Saya pikir semua nomor sembilan di dunia, tidak peduli di liga mana atau di level sepak bola usia muda, mereka dibentuk sedikit berbeda. Mereka tidak hanya melakukannya agar tim mereka menang, tetapi mereka juga melakukannya untuk diri mereka sendiri, mereka melakukannya demi rekor. Berapa banyak gol yang bisa saya cetak, berapa banyak assist yang bisa saya buat, siapa pencetak gol terbaik di liga, siapa yang harus saya lewati, di mana rekor berikutnya? Anda tidak akan menemukan pencetak gol dengan kaliber seperti ini yang tidak memiliki target-target individu seperti itu dan yang mendorongnya hingga batas maksimal. Jadi itulah yang mendorongnya. Begitulah Harry dibentuk."
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