Kane-Xabi-Alonso-Bayern-LeverkusenGetty/GOAL
Muhammad Zaki dan Soham Mukherjee

Bayern Munich JUARA Bundesliga, Kutukan Trofi Harry Kane BERAKHIR! Die Roten Rengkuh Gelar Liga Jerman Usai Bayer Leverkusen Diimbangi Freiburg

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Kutukan trofi Harry Kane kini tinggal kenangan setelah Bayern Munich merebut kembali gelar juara Bundesliga buntut hasil minor Bayer Leverkusen.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Bayern Munich raih gelar Bundesliga ke-34
  • Leverkusen diimbangi Freiburg
  • Trofi perdana dalam karier Harry Kane!
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