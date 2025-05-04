Bayern Munich JUARA Bundesliga, Kutukan Trofi Harry Kane BERAKHIR! Die Roten Rengkuh Gelar Liga Jerman Usai Bayer Leverkusen Diimbangi Freiburg
Kutukan trofi Harry Kane kini tinggal kenangan setelah Bayern Munich merebut kembali gelar juara Bundesliga buntut hasil minor Bayer Leverkusen.
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- Bayern Munich raih gelar Bundesliga ke-34
- Leverkusen diimbangi Freiburg
- Trofi perdana dalam karier Harry Kane!