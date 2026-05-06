Berbeda dengan beberapa rekan ahli lainnya, ia tidak memperkirakan kembalinya mantan rekan setimnya di Bayern, Manuel Neuer, ke timnas Jerman, dan karena itu menempatkan Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) sebagai kiper utama timnas Jerman.
"Bawa pemain yang sulit dihadapi": Bastian Schweinsteiger mengejutkan dengan susunan tim impian Jerman untuk Piala Dunia 2026
Di lini belakang, Schweinsteiger tidak banyak melakukan eksperimen. Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund dipilih daripada Antonio Rüdiger (Real Madrid) dan bersama Jonathan Tah (FC Bayern München) membentuk duet bek tengah. Di sisi kanan dan kiri, seperti yang sudah diperkirakan, Joshua Kimmich (FC Bayern München) dan David Raum (RB Leipzig) masuk ke dalam starting eleven.
Susunan pemain di lini tengah bertahan sedikit lebih kontroversial. Di sana, Schweinsteiger menempatkan Leon Goretzka (FC Bayern München), rekan setim Pavlovic di FCB, bukan Felix Nmecha (BVB), di samping Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) yang tampaknya sudah pasti masuk.
Satu baris di depan, Florian Wirtz (FC Liverpool) dan Jamal Musiala (FC Bayern München) memiliki jaminan tempat di starting eleven yang cukup jelas, namun Schweinsteiger mengejutkan dengan pilihannya di sayap kiri serang. Di sana, secara agak tak terduga, pemain berusia 41 tahun itu akan memainkan Chris Führich (VfB Stuttgart), yang baru-baru ini hanya berhasil masuk ke tim DFB sebagai pemain tambahan di bawah pelatih nasional Julian Nagelsmann.
"Chris Führich telah berkembang dengan baik di Stuttgart. Dia selalu membawa sesuatu yang sulit untuk dihadapi," jelas Schweinsteiger, mengapa dia memilih pemain sayap cepat yang sedang dalam performa bagus dari juara Piala DFB saat ini. Rekan sesama pakar, Dietmar Hamann, juga baru-baru ini mendukung partisipasi pemain berusia 28 tahun itu di Piala Dunia.
Schweinsteiger mengandalkan Kai Havertz sebagai "penyerang tengah"
Di lini depan, persaingan untuk memperebutkan tempat di starting eleven juga tak kalah ketat. Dengan Nick Woltemade (Newcastle United), Dennis Undav (VfB Stuttgart), dan Kai Havertz (FC Arsenal), ada tiga kandidat potensial yang bisa dipilih; menurut Schweinsteiger, pemain dari The Gunners itu seharusnya sedikit lebih unggul dalam persaingan ini.
Pemain muda seperti Lennart Karl dari FC Bayern atau Said El Mala dari 1. FC Köln, menurut pakar TV Nagelsmann, memang seharusnya dinominasikan untuk Piala Dunia, namun lebih sebagai elemen penyegar dari bangku cadangan daripada sebagai pemain inti di tim utama.