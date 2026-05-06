"Bawa pemain yang sulit dihadapi": Bastian Schweinsteiger mengejutkan dengan susunan tim impian Jerman untuk Piala Dunia 2026

Di lini belakang, Schweinsteiger tidak banyak melakukan eksperimen. Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund dipilih daripada Antonio Rüdiger (Real Madrid) dan bersama Jonathan Tah (FC Bayern München) membentuk duet bek tengah. Di sisi kanan dan kiri, seperti yang sudah diperkirakan, Joshua Kimmich (FC Bayern München) dan David Raum (RB Leipzig) masuk ke dalam starting eleven.

Susunan pemain di lini tengah bertahan sedikit lebih kontroversial. Di sana, Schweinsteiger menempatkan Leon Goretzka (FC Bayern München), rekan setim Pavlovic di FCB, bukan Felix Nmecha (BVB), di samping Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) yang tampaknya sudah pasti masuk.

Satu baris di depan, Florian Wirtz (FC Liverpool) dan Jamal Musiala (FC Bayern München) memiliki jaminan tempat di starting eleven yang cukup jelas, namun Schweinsteiger mengejutkan dengan pilihannya di sayap kiri serang. Di sana, secara agak tak terduga, pemain berusia 41 tahun itu akan memainkan Chris Führich (VfB Stuttgart), yang baru-baru ini hanya berhasil masuk ke tim DFB sebagai pemain tambahan di bawah pelatih nasional Julian Nagelsmann.

"Chris Führich telah berkembang dengan baik di Stuttgart. Dia selalu membawa sesuatu yang sulit untuk dihadapi," jelas Schweinsteiger, mengapa dia memilih pemain sayap cepat yang sedang dalam performa bagus dari juara Piala DFB saat ini. Rekan sesama pakar, Dietmar Hamann, juga baru-baru ini mendukung partisipasi pemain berusia 28 tahun itu di Piala Dunia.