Barcelona tengah merencanakan untuk merekrut Alessandro Bastoni sementara Inter menetapkan harga jualnya

Menurut ESPN, Barcelona sedang gencar-gencarnya mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan, dengan Bastoni muncul sebagai kandidat utama. Pemain berusia 26 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek pengatur bola terbaik di Eropa sejak bergabung dengan Inter dari Atalanta pada 2017. Direktur olahraga Barca, Deco, dilaporkan sangat tertarik pada pemain asal Italia tersebut berkat kombinasi langka antara pengalaman kelas atas dan potensi jangka panjang yang dimilikinya. Namun, sumber yang sama menunjukkan bahwa Bastoni bukanlah satu-satunya nama dalam daftar incaran; Blaugrana juga memantau Pau Torres dari Aston Villa dan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencari spesialis kaki kiri bagi barisan pertahanan mereka.