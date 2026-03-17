Barcelona tengah merencanakan untuk merekrut Alessandro Bastoni sementara Inter menetapkan harga jualnya
Barca mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan
Menurut ESPN, Barcelona sedang gencar-gencarnya mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan, dengan Bastoni muncul sebagai kandidat utama. Pemain berusia 26 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek pengatur bola terbaik di Eropa sejak bergabung dengan Inter dari Atalanta pada 2017. Direktur olahraga Barca, Deco, dilaporkan sangat tertarik pada pemain asal Italia tersebut berkat kombinasi langka antara pengalaman kelas atas dan potensi jangka panjang yang dimilikinya. Namun, sumber yang sama menunjukkan bahwa Bastoni bukanlah satu-satunya nama dalam daftar incaran; Blaugrana juga memantau Pau Torres dari Aston Villa dan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencari spesialis kaki kiri bagi barisan pertahanan mereka.
Harga yang mahal menjadi kendala yang cukup besar
Meskipun ada antusiasme internal terhadap Bastoni, proses transfernya sama sekali tidak mudah. Pemain internasional Italia tersebut saat ini terikat kontrak di San Siro hingga 2028, sehingga Inter berada dalam posisi tawar yang kuat. Menurut Gazzetta dello Sport, pemuncak klasemen Serie A itu akan meminta biaya transfer lebih dari €50 juta ($58 juta) untuk mempertimbangkan penjualan tersebut.
Performa serangan yang mengejutkan dari seorang penjaga elit
Kemampuan teknis Bastoni yang luar biasa, ditambah dengan ketangguhannya di lini belakang, menjadikannya pilihan yang menarik bagi Barca. Dalam 293 penampilannya bersama Inter, bek tengah ini telah mencetak delapan gol dan menyumbangkan 30 assist. Sistem permainan intensitas tinggi yang diterapkan Hansi Flick membutuhkan kemampuan mengorganisir serangan dari lini belakang seperti ini. Sumber daya pertahanan Barcelona saat ini mencakup Pau Cubarsi dan Ronald Araujo, namun dengan kontrak Andreas Christensen yang akan berakhir dan pemain asal Denmark itu absen karena cedera, kebutuhan akan spesialis sayap kiri yang andal menjadi semakin mendesak.
Keputusan sulit menanti di bursa transfer musim panas
Musim panas ini, Barcelona harus memutuskan bagaimana membagi anggaran terbatas mereka ke beberapa bidang prioritas utama. Performa tim di La Liga dan Liga Champions, serta jumlah uang yang mereka peroleh dari penjualan pemain, akan sangat menentukan. Meskipun Bastoni bertekad membantu Inter meraih gelar Serie A, ia mungkin akan tergoda oleh tawaran peran penting dalam proyek Barcelona yang sedang mengalami pembaruan saat bursa transfer dibuka.
