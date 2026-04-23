Barcelona siap mengembalikan Marcus Rashford ke Man Utd setelah ia menyia-nyiakan 'peluang emas'

Meskipun telah mengumpulkan 12 gol dan 13 assist dalam 44 penampilan, ketidakmampuan Rashford untuk memberikan pengaruh dalam laga-laga sistem gugur yang krusial terbukti merugikan. Pemain berusia 28 tahun itu gagal mencetak kontribusi gol sama sekali dalam dua leg perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid, sebuah penampilan yang menghilang yang juga terulang di semifinal Copa del Rey melawan lawan yang sama. Kegagalan mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan penting ini, terutama saat ditugaskan memimpin lini depan selama absennya Raphinha, telah meyakinkan dewan direksi Barcelona bahwa sang penyerang kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk proyek jangka panjang mereka. Memang, Julian Alvarez tetap menjadi target utama untuk bursa transfer musim panas, dengan pemain sayap Osasuna, Victor Munoz, menjadi nama lain yang berada di urutan teratas daftar.