FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Barcelona siap mengembalikan Marcus Rashford ke Man Utd setelah ia menyia-nyiakan 'peluang emas'

Transfers
M. Rashford
Barcelona
Manchester United
LaLiga
Premier League

Barcelona dilaporkan bersiap untuk mengizinkan Marcus Rashford kembali ke Manchester United pada musim panas ini setelah masa peminjamannya di Camp Nou berjalan kurang memuaskan. Meskipun awalnya tertarik untuk merekrutnya secara permanen, petinggi klub kini mulai kehilangan minat terhadap pemain berusia 28 tahun itu setelah ia gagal tampil maksimal dalam serangkaian pertandingan krusial di Liga Champions dan Copa del Rey.

  • Kesepakatan peminjaman Rashford akan berakhir

    Menurut laporan dari The Athletic, Barcelona telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian senilai €30 juta (£26,1 juta) untuk Rashford. Meskipun ia mengawali kariernya di Spanyol dengan gemilang, pengaruhnya merosot drastis saat klub tersingkir dari Liga Champions dan Copa del Rey dalam pertandingan-pertandingan krusial. Sumber di klub menyebutkan bahwa Rashford gagal memanfaatkan "kesempatan emas" untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti saat Raphinha absen, yang menyebabkan perubahan drastis terkait masa depannya di Catalonia.

  Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Prioritas klub Catalan berubah

    Pihak manajemen Blaugrana sebelumnya telah bertemu dengan perwakilan Rashford untuk membahas transfer permanen, namun penampilannya yang tidak konsisten dalam pertandingan-pertandingan krusial telah mengubah pandangan internal klub. Meskipun persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, staf kepelatihan klub kini memprioritaskan profil lain untuk lini depan. Perubahan sikap ini terjadi setelah penurunannya performa pada periode kritis, yang membuat pejabat klub menjajaki opsi alternatif meskipun sebelumnya telah ada pembicaraan mengenai potensi kesepakatan multi-tahun untuk pemain pinjaman dari United tersebut.

  • Kegagalan dalam babak penyisihan ternyata berakibat fatal

    Meskipun telah mengumpulkan 12 gol dan 13 assist dalam 44 penampilan, ketidakmampuan Rashford untuk memberikan pengaruh dalam laga-laga sistem gugur yang krusial terbukti merugikan. Pemain berusia 28 tahun itu gagal mencetak kontribusi gol sama sekali dalam dua leg perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid, sebuah penampilan yang menghilang yang juga terulang di semifinal Copa del Rey melawan lawan yang sama. Kegagalan mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan penting ini, terutama saat ditugaskan memimpin lini depan selama absennya Raphinha, telah meyakinkan dewan direksi Barcelona bahwa sang penyerang kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk proyek jangka panjang mereka. Memang, Julian Alvarez tetap menjadi target utama untuk bursa transfer musim panas, dengan pemain sayap Osasuna, Victor Munoz, menjadi nama lain yang berada di urutan teratas daftar.

  Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    Upaya terakhir untuk merebut gelar juara liga

    Rashford tetap menjadi bagian dari rencana jangka pendek Hansi Flick saat Barcelona berupaya meraih gelar liga kedua berturut-turut, dimulai dengan laga tandang ke Getafe pada Sabtu nanti. Dengan keunggulan sembilan poin atas Real Madrid dan hanya enam pertandingan tersisa, fokus utama kini adalah mempertahankan dominasi domestik sebelum musim panas yang dipenuhi gejolak besar. Sementara itu, Rashford menghadapi masa depan yang tidak pasti di Old Trafford, di mana ia terikat kontrak hingga 2028, kecuali ada klub lain yang muncul dan bersedia membayar sesuai penilaian United.

