Barcelona siap mengembalikan Marcus Rashford ke Man Utd setelah ia menyia-nyiakan 'peluang emas'
Kesepakatan peminjaman Rashford akan berakhir
Menurut laporan dari The Athletic, Barcelona telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian senilai €30 juta (£26,1 juta) untuk Rashford. Meskipun ia mengawali kariernya di Spanyol dengan gemilang, pengaruhnya merosot drastis saat klub tersingkir dari Liga Champions dan Copa del Rey dalam pertandingan-pertandingan krusial. Sumber di klub menyebutkan bahwa Rashford gagal memanfaatkan "kesempatan emas" untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti saat Raphinha absen, yang menyebabkan perubahan drastis terkait masa depannya di Catalonia.
Prioritas klub Catalan berubah
Pihak manajemen Blaugrana sebelumnya telah bertemu dengan perwakilan Rashford untuk membahas transfer permanen, namun penampilannya yang tidak konsisten dalam pertandingan-pertandingan krusial telah mengubah pandangan internal klub. Meskipun persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, staf kepelatihan klub kini memprioritaskan profil lain untuk lini depan. Perubahan sikap ini terjadi setelah penurunannya performa pada periode kritis, yang membuat pejabat klub menjajaki opsi alternatif meskipun sebelumnya telah ada pembicaraan mengenai potensi kesepakatan multi-tahun untuk pemain pinjaman dari United tersebut.
Kegagalan dalam babak penyisihan ternyata berakibat fatal
Meskipun telah mengumpulkan 12 gol dan 13 assist dalam 44 penampilan, ketidakmampuan Rashford untuk memberikan pengaruh dalam laga-laga sistem gugur yang krusial terbukti merugikan. Pemain berusia 28 tahun itu gagal mencetak kontribusi gol sama sekali dalam dua leg perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid, sebuah penampilan yang menghilang yang juga terulang di semifinal Copa del Rey melawan lawan yang sama. Kegagalan mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan penting ini, terutama saat ditugaskan memimpin lini depan selama absennya Raphinha, telah meyakinkan dewan direksi Barcelona bahwa sang penyerang kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk proyek jangka panjang mereka. Memang, Julian Alvarez tetap menjadi target utama untuk bursa transfer musim panas, dengan pemain sayap Osasuna, Victor Munoz, menjadi nama lain yang berada di urutan teratas daftar.
Upaya terakhir untuk merebut gelar juara liga
Rashford tetap menjadi bagian dari rencana jangka pendek Hansi Flick saat Barcelona berupaya meraih gelar liga kedua berturut-turut, dimulai dengan laga tandang ke Getafe pada Sabtu nanti. Dengan keunggulan sembilan poin atas Real Madrid dan hanya enam pertandingan tersisa, fokus utama kini adalah mempertahankan dominasi domestik sebelum musim panas yang dipenuhi gejolak besar. Sementara itu, Rashford menghadapi masa depan yang tidak pasti di Old Trafford, di mana ia terikat kontrak hingga 2028, kecuali ada klub lain yang muncul dan bersedia membayar sesuai penilaian United.