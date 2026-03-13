AFP
Diterjemahkan oleh
Barcelona mengincar bintang Inter, sementara pemuncak klasemen La Liga bersedia melepas Alejandro Balde pada bursa transfer mendatang
Deco menunjuk Bastoni sebagai target utama di lini pertahanan
Dalam wawancara di Radio MARCA, jurnalis Matteo Moretto menjelaskan: "Ini adalah masalah bursa transfer yang bergantung pada hasil pemilu. Deco menginginkan Bastoni, dia akan menjadi target utamanya." Upaya untuk mendatangkan pemain Italia ini menandakan keinginan untuk mendapatkan pengalaman di level elit Eropa, meskipun kendala finansial klub tetap menjadi hambatan yang signifikan. Namun, sang pemain sendiri tampaknya tertarik dengan kemungkinan pindah ke Camp Nou. Moretto menambahkan: "Bastoni mengetahui minat Barca dan belum menutup pintu. Dia belum mengatakan ya kepada Barca karena itu adalah pernyataan yang tegas, tetapi dia terpesona oleh jalan tersebut."
- Getty Images Sport
Bastoni tertarik dengan proyek Camp Nou
Meskipun masalah finansial menjadi hambatan yang signifikan, dari sisi sang pemain, situasi ini tampak menjanjikan bagi Blaugrana. Bastoni telah lama dianggap sebagai salah satu bek tengah dengan kemampuan mengolah bola terbaik di Eropa, dan pindah ke La Liga tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi pemain berusia 24 tahun ini.
Pemain andalan Italia ini selalu tampil konsisten musim ini, dengan mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi. Pengaruhnya jauh melampaui tugas-tugas defensifnya, memberikan kontribusi signifikan bagi serangan dengan dua gol dan enam assist. Statistik mengesankan ini menegaskan mengapa Deco memandangnya sebagai kandidat ideal untuk memimpin barisan pertahanan Barcelona menuju era baru.
Balde tidak lagi dianggap tak tersentuh
Untuk memfasilitasi kedatangan pemain-pemain papan atas tersebut, Barcelona mungkin harus melakukan pengorbanan yang sulit, dan lulusan akademi Balde kini tidak lagi dianggap sakral. Meskipun kariernya meroket dengan cepat, klub dilaporkan siap mendengarkan tawaran yang menggiurkan untuk bek kiri tersebut. “Deco memiliki gagasannya sendiri dan di antara gagasan tersebut terdapat keraguan mengenai kelanjutan karier Alejandro Balde. Barca akan mempertimbangkan tawaran yang masuk, Balde bukanlah pemain yang tidak bisa ditransfer,” ungkap Moretto dalam siarannya.
Moretto mencatat bahwa ketersediaan Balde merupakan langkah strategis yang diperhitungkan, bukan sekadar cerminan kualitasnya saja. “Ini seperti kasus Camavinga di Madrid: Alejandro Balde bisa hengkang jika tawaran bagus datang,” katanya, sambil juga mengingatkan pendengar bahwa “beberapa tahun lalu PSG menanyakan tentang dirinya”.
- (C)Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona?
Di luar hiruk-pikuk bursa transfer, fokus utama Barcelona kini kembali ke lapangan dengan dua laga kandang krusial di Spotify Camp Nou. Minggu ini, Blaugrana akan menjamu Sevilla di La Liga, dengan target memperkuat posisi mereka di kompetisi domestik. Setelah menjalani tugas di liga, semua mata akan tertuju ke Liga Champions, di mana pasukan Hansi Flick akan menjamu Newcastle United untuk leg kedua yang menentukan di babak 16 besar. Setelah berhasil meraih hasil imbang 1-1 yang berharga di St. James' Park berkat penalti dramatis Lamine Yamal di menit-menit akhir, Barcelona kini memiliki keunggulan psikologis tipis saat mereka berupaya mengamankan tempat di perempat final di hadapan para pendukung tuan rumah.
Iklan