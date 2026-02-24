Getty
Barcelona mengambil keputusan akhir mengenai transfer permanen Marcus Rashford
Barcelona mempertimbangkan dengan cermat kesepakatan Rashford.
Ini bukanlah keputusan gegabah dari Barcelona. Sekretariat teknis, yang dipimpin oleh direktur olahraga Deco, telah menghabiskan berbulan-bulan untuk mempertimbangkan dengan cermat opsi terbaik untuk memperkuat sayap tim. Meskipun klub awalnya mengincar pemain seperti Nico Williams dan Luis Diaz, mereka akhirnya memilih alternatif berbiaya rendah namun berkualitas tinggi, yaitu Rashford. Langkah ini sepenuhnya didukung oleh Hansi Flick, yang melihat pemain Inggris tersebut sebagai potongan rotasi tingkat tinggi yang sempurna untuk mendukung pemain inti Lamine Yamal dan Raphinha.
Deco mengadakan pertemuan penting dengan agen Rashford.
Deco mengadakan pertemuan penting di Barcelona dengan perwakilan utama Rashford, Arturo Canales, untuk merencanakan transisi dari pinjaman menjadi kontrak permanen, seperti dilaporkan oleh Sport. Para direktur sangat puas dengan dampaknya yang langsung, terutama setelah ia dimasukkan ke dalam starting XI setelah cedera Raphinha. Adaptasinya berjalan lancar, membuktikan bahwa bulan-bulan terakhirnya yang sulit di Manchester hanyalah gangguan sementara, bukan penurunan permanen.
Rashford telah mencetak 10 gol dan 13 assist, mengembalikan performa yang banyak dikhawatirkan telah hilang di Old Trafford. Deco dan timnya awalnya ragu untuk mengaktifkan klausul pembelian senilai €30 juta, lebih memilih melihat bagaimana pemain berusia 28 tahun itu menangani tekanan di Camp Nou. Namun, mengingat permulaan yang positif dalam kariernya di Catalonia, klub kini siap untuk melanjutkan proses tersebut.
Posisi tegas United
Meskipun ada konsensus di kalangan sepak bola, United tidak memudahkan hidup bagi raksasa Catalan. Menurut laporan, Barcelona idealnya ingin menegosiasikan angka €30 juta ke bawah, tetapi klub Premier League tersebut tetap teguh pada pendiriannya. Mereka menegaskan bahwa harga tersebut telah disepakati selama negosiasi pinjaman awal dan tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Posisi United tetap tidak fleksibel. Barcelona harus membayar jumlah yang telah disepakati atau pemain tersebut kembali ke Inggris, meskipun United menyadari keinginan Rashford yang kuat untuk tetap di Spanyol.
Berbicara baru-baru ini tentang dampak dan komitmen Rashford terhadap Barcelona, Deco memuji pemain internasional Inggris tersebut. "Kami sangat senang dengannya. Juga, saya pikir tidak mudah untuk datang ke sini. Dia adalah pemain sepak bola yang telah bermain di level sangat tinggi, dengan tuntutan besar di klub seperti Manchester United. Setelah itu, dia bermain selama enam bulan di Aston Villa, di mana dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Faktanya, Aston Villa, jika bisa, akan mempertahankannya; saya tahu ini karena saya telah berbicara dengan orang-orang di sana. Tapi dia hanya ingin datang ke Barca, dan itu adalah hal yang sangat positif. Kami berhasil mendapatkan pinjaman. Fakta bahwa dia datang ke sini dengan menurunkan gajinya untuk bisa melakukannya adalah bukti jelas bahwa dia benar-benar ingin datang, dan kami sangat senang dengan itu. Dia adalah pemain yang membawa banyak hal bagi kami," kata direktur olahraga.
Penolakan terhadap presiden dan fokus pada La Masia
Langkah ini tidak luput dari kritik seiring mendekatnya pemilihan presiden Barcelona pada 15 Maret. Calon presiden Xavier Vilajoana secara terbuka meragukan masa depan Rashford di klub, menyarankan agar tim lebih fokus pada sumber daya internal daripada menghabiskan dana besar untuk pemain luar.
Vilajoana baru-baru ini mengatakan kepada ESPN: "Saya adalah orang yang percaya bahwa Anda harus selalu melihat ke dalam terlebih dahulu, seperti yang selalu saya katakan, dan kemudian melihat ke luar tergantung pada karakteristik pemain yang Anda miliki. Misalnya, saya ingin memberikan contoh Jan Virgili, yang saat ini bermain untuk Mallorca. Dia adalah sayap yang hebat. Saya mungkin akan mempertimbangkan [mengaktifkan klausul untuk memperpanjang kontraknya] sebagai opsi, misalnya, daripada membayar klausul Rashford. Namun, bukan hanya presiden yang datang dan membuat keputusan. Presiden datang, mengajukan opsi, alternatif dipertimbangkan, dibahas, dan keputusan diambil. Yang jelas bagi saya adalah jika [menandatangani Rashford] dianggap sebagai keputusan terbaik dari sudut pandang olahraga, dana akan tersedia untuk mewujudkannya."
