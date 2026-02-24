Barcelona mengambil keputusan akhir mengenai transfer permanen Marcus Rashford

Meskipun ada konsensus di kalangan sepak bola, United tidak memudahkan hidup bagi raksasa Catalan. Menurut laporan, Barcelona idealnya ingin menegosiasikan angka €30 juta ke bawah, tetapi klub Premier League tersebut tetap teguh pada pendiriannya. Mereka menegaskan bahwa harga tersebut telah disepakati selama negosiasi pinjaman awal dan tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Posisi United tetap tidak fleksibel. Barcelona harus membayar jumlah yang telah disepakati atau pemain tersebut kembali ke Inggris, meskipun United menyadari keinginan Rashford yang kuat untuk tetap di Spanyol.

Berbicara baru-baru ini tentang dampak dan komitmen Rashford terhadap Barcelona, Deco memuji pemain internasional Inggris tersebut. "Kami sangat senang dengannya. Juga, saya pikir tidak mudah untuk datang ke sini. Dia adalah pemain sepak bola yang telah bermain di level sangat tinggi, dengan tuntutan besar di klub seperti Manchester United. Setelah itu, dia bermain selama enam bulan di Aston Villa, di mana dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Faktanya, Aston Villa, jika bisa, akan mempertahankannya; saya tahu ini karena saya telah berbicara dengan orang-orang di sana. Tapi dia hanya ingin datang ke Barca, dan itu adalah hal yang sangat positif. Kami berhasil mendapatkan pinjaman. Fakta bahwa dia datang ke sini dengan menurunkan gajinya untuk bisa melakukannya adalah bukti jelas bahwa dia benar-benar ingin datang, dan kami sangat senang dengan itu. Dia adalah pemain yang membawa banyak hal bagi kami," kata direktur olahraga.