Marcus Rashford Bikin Hansi Flick "Bahagia", Tapi Ada SATU Hal Yang Masih Mengganjal Bagi Bos Barcelona
Marcus Rashford bersinar, Barcelona kembali ke jalur kemenangan
Setelah dipecundangi di El Clasico, Barcelona kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Elche 3-1, Senin (3/11) kemarin, untuk menempel Real Madrid di puncak klasemen La Liga. Tim asuhan Hansi Flick tampil dominan sejak awal, menekan agresif dan memanfaatkan kesalahan lawan. Lamine Yamal dan Ferran Torres mencetak dua gol cepat, sebelum Rafa Mir sempat memperkecil ketertinggalan. Tapi laga itu menjadi milik Marcus Rashford, setelah sepakan kerasnya yang membentur mistar sebelum masuk ke gawang memastikan kemenangan Barca sekaligus menambah koleksi golnya menjadi enam musim ini, dengan total 13 kontribusi gol di semua ajang.
Kepercayaan diri Rashford di sayap kiri terus meroket sementara Raphinha absen. Pemain berusia 27 tahun itu nampak sudah beradaptasi dengan skema berintensitas tinggi racikan Flick, dan mampu menjalin kerja sama apik dengan Torres dan Fermin Lopez. Kebangkitannya setelah masa sulit di Manchester United menjadi salah satu kisah sukses Barca musim ini.
Usai laga, Flick menggambarkan suasana dengan nada puas namun tetap membumi. “Yang paling penting adalah tiga poin,” ujarnya. “Banyak hal yang sudah berjalan baik, tapi yang lain tidak begitu baik. Masih ada area yang perlu diperbaiki.”
Flick puas, tapi ingin Rashford lebih tajam
Flick mengakui pengaruh besar Rashford dalam permainan Barca, tetapi juga menantangnya untuk tampil lebih konsisten dan mematikan di depan gawang.
“Kami melakukan banyak hal dengan baik, tapi ada juga yang belum sempurna. Lawan kami ingin menguasai bola, jadi laga ini tidak mudah. Kami ingin menekan mereka sejak awal dan itu berhasil, hasilnya berbuah dua gol,” ujar pelatih asal Jerman itu pasca-pertandingan.
Ia menambahkan: “Menurut saya kami menciptakan banyak peluang tapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Kalau kami bisa memanfaatkannya lebih baik, skor bisa saja 6-2.”
Menanggapi penampilan Rashford, pelatih Barca itu mengatakan: “Satu atau dua gol tambahan akan bagus untuknya. Saya senang dengan performanya; saya tahu dia bisa bermain di level ini dan dia sudah membuktikannya. Dia pemain penting untuk kami.”
Barcelona beri Rashford syarat sebelum mempermanenkannya
Dewan direksi Barcelona dikabarkan ingin mempermanenkan status pinjaman Rashford dari Manchester United, namun ada syarat finansial yang harus dipenuhi. Gaji Rashford yang mencapai £300.000 per pekan masih jauh di atas batas struktur upah di La Liga.
Barca siap membayar biaya transfer sekitar £30 juta, tetapi hanya jika Rashford setuju menurunkan gajinya secara signifikan agar sesuai dengan aturan pengeluaran liga. Departemen olahraga Blaugrana ingin menawarinya kontrak jangka panjang untuk menyebar beban finansial tanpa mengganggu keseimbangan skuad. Rashford, yang mulai bangkit di Spanyol, disebut terbuka untuk kompromi demi stabilitas dan kepercayaan jangka panjang.
Bagi Barca, dampak yang diberikan penyerang 28 tahun itu jelas terasa di lapangan. Ia sudah membukukan enam gol dan enam assist di semua kompetisi, termasuk empat gol krusial di Liga Champions. Namun masa depannya kini bergantung pada tahap negosiasi selanjutnya. Menurut laporan, Barca memandang kasus Rashford sebagai “soal nilai sportif sekaligus disiplin finansial.”
Bintang-bintang Barcelona kembali
Fokus Barca kini beralih ke laga penting Liga Champions melawan Club Brugge di tengah pekan, sebelum tandang ke markas Celta Vigo pada 10 November menjelang jeda internasional. Dua laga itu akan menguji rotasi dan kedalaman skuad Flick, terutama di lini tengah yang masih terkendala cedera.
Ada kabar baik bagi para Cules. Robert Lewandowski dan Dani Olmo sudah kembali dari cedera dan tampil sebagai pemain pengganti melawan Elche. Kehadiran keduanya menambah pengalaman dan variasi serangan, memberi Rashford serta Torres ruang untuk berotasi dan beristirahat saat dibutuhkan.
