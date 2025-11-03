Getty Images Sport
Barcelona Ajukan Syarat Pada Marcus Rashford Kalau Mau Dipermanenkan Dari Manchester United
Awal yang spektakuler untuk Rashford di Barcelona
Karier Marcus Rashford di Barcelona berjalan cemerlang sejak kepindahannya dari Manchester United pada musim panas lalu. Setelah bertahun-tahun tampil inkonsisten bersama Setan Merah, sang winger kembali menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick. Kecepatan eksplosif, ketajaman dalam mengambil keputusan, dan rasa percaya dirinya terlihat jelas di laga-laga seperti El Clasico, di mana ia memberikan assist untuk Fermin Lopez, serta ketika ia menyumbang dua gol Liga Champions melawan Olympiakos.
Cedera yang menimpa Raphinha membuka jalan bagi Rashford untuk menjadi pilihan utama di sisi kiri serangan Barca. Ia langsung padu dalam sistem menyerang Flick yang cair, menjalin koneksi apik dengan Ferran Torres dan Fermin. Penampilan impresif ini membuat manajemen Blaugrana segera membuka pembicaraan dengan Man United untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kesepakatan pinjamannya.
Ini menjadi babak baru yang luar biasa bagi Rashford setelah periode sulit di Old Trafford. Konfliknya dengan Ruben Amorim, komentar pedas soal arah klub, dan masa pinjaman singkat di Aston Villa sempat membuat kariernya di ujung tanduk. Namun kini, dengan dukungan penuh dari fans dan pelatih Blaugrana, Rashford terlihat seperti pemain yang terlahir kembali.
Syarat yang harus dipenuhi Rashford untuk permanen di Barcelona
Keinginan Barcelona untuk mempermanenkan Rashford masih dihadapkan pada kendala finansial. Meskipun klub puas dengan dampak positifnya di lapangan, aturan batas gaji La Liga membuat transfer ini bergantung pada kesediaan sang pemain untuk menerima pemotongan gaji besar-besaran. Rashford saat ini menerima lebih dari £300.000 per pekan di Manchester United—angka yang jauh di atas kapasitas gaji Barca di bawah kontrol ekonomi La Liga.
Sumber internal klub mengatakan kepada SPORT bahwa biaya transfer sekitar £30 juta bukanlah hambatan. Tantangan sesungguhnya adalah kemampuan finansial klub dalam jangka panjang. Barca berencana menawarkan kontrak berdurasi beberapa tahun untuk menyebar beban finansial, tetapi hal itu memerlukan persetujuan penuh Rashford untuk memangkas upahnya.
Rashford bangkit setelah masa kelam di Manchester United
Kebangkitan Rashford di Spanyol menjadi kisah penebusan setelah dua musim penuh gejolak di Old Trafford. Setelah mencetak 30 gol pada 2022/23, performanya anjlok di dua musim berikutnya, total hanya mencetak 15 gol dari 67 laga. Hubungan yang retak dengan Amorim, sering difcadangkan, hingga akhirnya diasingkan menjadi pemain buangan menghancurkan kepercayaan diri sang winger sebelum akhirnya dipinjamkan ke Barcelona.
Dalam sejumlah wawancara sejak tiba di Liga Spanyol, Rashford menyinggung kondisi di Man United sebagai “lingkungan yang tidak konsisten” dan klub yang “kehilangan arah jangka panjang.” Di Barca, situasinya kontras: stabilitas, kejelasan taktik, dan kepercayaan dari pelatih membuatnya kembali menikmati permainan. Sistem Flick memberinya kebebasan untuk menusuk dari sisi kiri dan berkreasi di sepertiga akhir, sesuatu yang diakui Rashford “sudah lama tak ia rasakan.”
Barcelona tertarik untuk merekrut Rashford secara permanen
Barcelona menyadari nilai besar Rashford, baik secara komersial maupun olahraga. Popularitas global dan performanya di Liga Champions menjadikannya investasi menarik untuk jangka panjang. Media Spanyol mengklaim bahwa beberapa klub Liga Primer Inggris disebut sudah menanyakan situasinya, namun Rashford sendiri dikabarkan ingin bertahan di Camp Nou.
Negosiasi antara Barca dan Man United akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, dengan target menyelesaikan kesepakatan sebelum musim berakhir. Bagi Rashford, keputusan kunci ada pada kesediaannya menurunkan gaji, langkah yang tampaknya siap ia ambil demi stabilitas karier dan peran utama di salah satu klub terbesar Eropa.
