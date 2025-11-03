Barcelona Ajukan Syarat Pada Marcus Rashford Kalau Mau Dipermanenkan Dari Manchester United

Karier Marcus Rashford di Barcelona berjalan cemerlang sejak kepindahannya dari Manchester United pada musim panas lalu. Setelah bertahun-tahun tampil inkonsisten bersama Setan Merah, sang winger kembali menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick. Kecepatan eksplosif, ketajaman dalam mengambil keputusan, dan rasa percaya dirinya terlihat jelas di laga-laga seperti El Clasico, di mana ia memberikan assist untuk Fermin Lopez, serta ketika ia menyumbang dua gol Liga Champions melawan Olympiakos.

Cedera yang menimpa Raphinha membuka jalan bagi Rashford untuk menjadi pilihan utama di sisi kiri serangan Barca. Ia langsung padu dalam sistem menyerang Flick yang cair, menjalin koneksi apik dengan Ferran Torres dan Fermin. Penampilan impresif ini membuat manajemen Blaugrana segera membuka pembicaraan dengan Man United untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kesepakatan pinjamannya.

Ini menjadi babak baru yang luar biasa bagi Rashford setelah periode sulit di Old Trafford. Konfliknya dengan Ruben Amorim, komentar pedas soal arah klub, dan masa pinjaman singkat di Aston Villa sempat membuat kariernya di ujung tanduk. Namun kini, dengan dukungan penuh dari fans dan pelatih Blaugrana, Rashford terlihat seperti pemain yang terlahir kembali.